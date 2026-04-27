Premier Lig, dikkat: PSG ve Bayern Münih'in hücum hattı, futbolun geleceği

Elbette, PSG'nin hücum hattı için çalışkanlık da en az o kadar önemli; bir zamanlar sinir bozucu derecede tembel olarak bilinen Dembélé, geçen yıl kendisi ve takım arkadaşlarının, yeterince yoğun bir pres yapmazlarsa Luis Enrique'nin ilk 11'inde anında yerlerini kaybedeceklerinin çok iyi farkında olduklarını belirtmişti. Kompany, Kasım ayında iki takımın lig aşamasında karşılaştığı maç öncesinde, kendisi ile PSG'deki meslektaşının oyuncularının çalışma temposu konusunda aynı "önkoşulları" paylaştığını bile itiraf etmişti.
Parc des Princes'teki o maçta, Bayern'in hareketlilik açısından PSG'ye çok yakın olduğu da açıktı. Kane, Dembele kadar hızlı veya çevik olmayabilir, ancak günümüz futbolunda ondan daha hareketli ve zeki bir 9 numara olmadığı söylenebilir. Diaz ise, yıkıcı dripling becerileri kadar, orta sahada oynayamama özelliği nedeniyle de transfer edildi. Olise'nin sürekli içe doğru kesip ölümcül sol ayağıyla yıkıcı bir etki yaratmasıyla Bayern, çok az takımın çözebildiği bir bilmece haline geldi.
"Tüm uzmanların kendilerine 'bu gece forvetimiz kimdi? Ofansif orta saha oyuncumuz kimdi? Oyun kurucumuz kimdi?' diye sormasını seviyoruz," dedi Kompany, Ekim ayında Bundesliga rakibi Borussia Dortmund'u yendikten sonra coşkuyla. "Bu sayede akıcı bir hücumumuz olduğunu ve doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz."
Bu yaklaşım, Bayern başkanı Herbert Hainer'in de belirttiği gibi, onları "izlemesi keyifli" bir takım haline getirdi. Karl-Heinz Rummenigge ise Kompany'yi "futbolun keyfini başarıya dönüştüren" bir takım yarattığı için övdü. Elbette, aynı şeyi bir nedenden ötürü son şampiyon olan PSG için de söyleyebiliriz.
Dolayısıyla asıl soru, Bayern'in bu oyun tarzıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağı değil, aynı derecede heyecan verici PSG dışında başka bir takımın onları durdurup durduramayacağıdır.