Bayern PSG forward lines
Mark Doyle

Çeviri:

Premier Lig, dikkat: PSG ve Bayern Münih'in hücum hattı, futbolun geleceği

Dünyadaki hemen hemen herkes gibi, eski Liverpool savunma oyuncusu Stephen Warnock da Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını büyük bir keyifle izledi. İki maç toplamında 180 dakika süren bu büyüleyici mücadelenin sonunda, ikinci maçın son dakikalarında Eduardo Camavinga’nın aptalca kırmızı kart görmesi de büyük rol oynayarak, Bavyeralılar toplamda 6-4’lük skorla galip geldi.

Ancak Bayern her iki maçı da kazanmış ve baştan sona hücum futbolu sergilemiş olsa da, Warnock Alman ekibinin şampiyonluğa ulaşabileceğinden şüpheliydi.

BBC Sport yorumcusu, Match of the Day programında "Her iki takım da hücumda muhteşemdi, ancak savunma açısından ikisi de zayıftı" dedi. "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, bu şekilde oynayabilir misiniz?"

Bariz ve doğru cevap "evet"tir, çünkü Bayern'in bir sonraki rakibi Paris Saint-Germain, bir yıldan az bir süre önce kupayı kaldırarak bunu kanıtladı. Dahası, İngiliz futbolunun çok endişe verici bir yöne doğru gittiği bir sezonda, "Güzel Oyun"u gerçekten seven herkes, bu iki takımdan birinin Arsenal veya Atletico Madrid ile finalde karşılaşacağı gerçeğine minnettar olmalı...

    Arteta'nın 'farklı kaynakları'

    Şubat ayında Mikel Arteta, Arsenal’in İngiltere’nin en sıkıcı takımı olarak ün kazandığını öğrenince gerçekten hayrete düşmüştü. İspanyol teknik adam, “Ben tam tersini duyuyorum,” diye ısrar etti, “Avrupa’nın dört bir yanında bizim Avrupa’nın en heyecan verici takımı olduğumuzu söylüyorlar – en çok gol atan, en çok kalesini gole kapatan takım. Belki de benim kaynaklarım farklıdır!”

    Durum açıkça böyle, çünkü futbol dünyasında Arsenal'i "heyecan verici" bulan birini bulmak oldukça zor. Ancak en iyi hallerinde son derece etkili ve verimli oluyorlar, bu yüzden de üst üste ikinci sezon Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kaldılar – hem de tek bir maç bile kaybetmeden.

    Arsenal, aynı zamanda giderek daha pragmatik hale gelen Premier Lig'in simgesi konumunda; bu ligde takımlar, açık oyundan daha az, duran toplardan daha fazla gol atıyor. Bu anlamda, Arsenal geçmiş bir döneme geri dönüş gibi; Arsene Wenger'den çok George Graham'ı andırıyor ve eski usul "Arsenal'e 1-0" yaklaşımı, onlara şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandırabilir; bu da, amaçların araçları haklı çıkaracağı anlamına gelir.

    Ancak PSG ve Bayern, farklı bir yol olduğunu gösteriyor. Nitekim, Arsenal geçmişin karanlık, defansif günlerinin bazı temel ilkelerini somutlaştırıyorsa, PSG ve Bayern çok daha parlak bir geleceğin potansiyelinin heyecan verici örnekleridir.

    Bir kanat oyuncusu daha mı?!

    PSG'nin 2025 Ocak transfer döneminde Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katması gereksiz görünüyordu. Ousmane Dembélé, Désiré Doue ve Bradley Barcola varken, Luis Enrique'nin kanat oyuncusu sıkıntısı pek yoktu. Ancak İspanyol teknik adam için, hücumda ne kadar çok kanat oyuncusu olursa o kadar iyiydi.

    Kvaratskhelia'nın gelişinden kısa bir süre önce, Luis Enrique, Montpellier teknik direktörü Jean-Louis Gasset'in "yüzyılın fikri" olarak nitelendirdiği, Dembele'yi forvet hattının merkezine kaydırma planını ortaya koymuştu. Böylece, Kvaratskhelia'nın takıma katılmasıyla PSG, sahada her zaman üç yıkıcı dripling ustasını aynı anda oynatabilecek ve yorgun düşen rakipleri eziyet etmek için yedek kulübesinde bir tane de yedek bulundurabilecekti.

    Bu strateji şaşırtıcı derecede başarılı oldu. Luis Enrique'nin olağanüstü akıcı forvet hattı, PSG'yi heyecan verici bir üçlü kupaya taşıdı. Bu serüven, Münih'te oynanan ve tarihteki en tek taraflı Şampiyonlar Ligi finali olarak anılan maçta Inter'i 5-0 gibi nefes kesici bir skorla mağlup ederek doruğa ulaştı ve Parisliler hayal edilebilecek en fantastik şekilde ilk Avrupa Kupası'nı kazandılar.

    Oyunun kurallarını değiştirdi

    PSG'nin turnuvadaki zaferi, aynı zamanda hücum futbolu için de bir zaferdi. Allianz Arena'da rakibini adeta ezip geçmeden önce bile, eleme turlarında diğer tüm takımlardan daha fazla gol ve şut kaydetmiş, aynı zamanda en yüksek top hakimiyet oranını da elde etmişti. Sağ bek Achraf Hakimi, finalin ardından Luis Enrique'nin "oyunun algılanış şeklini değiştirdiğini" iddia etti ve bu biraz abartılı olsa da, onun başarısının şekli şüphesiz Avrupa'nın geri kalanını dikkat kesilip izlemeye sevk etti.

    Örneğin, Liverpool'un yaz transferleri şüphesiz PSG'ye karşı son 16 turunda aldığı yenilgiden etkilendi; Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez, açıkça Hakimi ve Nuno Mendes gibi bek pozisyonunda aynı dinamizmi sağlamak umuduyla transfer edildi. Elbette, bu durum Reds için hiç de öyle sonuçlanmadı, ancak belki de asıl sorun, Liverpool'un transfer ekibinin asıl noktayı kaçırmış olmasıdır.

    Takımlarına bir başka dünya çapında kanat oyuncusu katmak yerine, bir oyuncunun ayrılmasına izin verdiler. Luis Diaz, tesadüfen PSG'nin kıtadaki tacını koruma umutları için en büyük tehdit haline gelen Bayern'e transfer oldu.

    'Tam uyumlu'

    Max Eberl'in daha sonra da belirttiği gibi, Bayern, Diaz transferi nedeniyle bir miktar eleştiriye maruz kaldı. Kimse Kolombiyalı oyuncunun kalitesini sorgulamıyordu, ancak 28 yaşındaki bir forvet için 75 milyon euro ödemek Bayern'in tarzına pek uymuyordu. Ya da en azından geçmişte öyle olurdu. Harry Kane, 2023'te 29 yaşında Tottenham'dan transfer edildikten sonra kendisine ödenen 100 milyon euroyu fazlasıyla haklı çıkarmıştı, bu yüzden Eberl, Diaz'ın da en az onun kadar sağlam bir yatırım olacağından hiç şüphe duymuyordu.

    "Ne yaptığımızı biliyorduk," dedi spor direktörü. "Sadece golleri ve asistleri nedeniyle değil, aynı zamanda tutumu ve yoğunluğu nedeniyle de onun takıma mükemmel uyum sağlayacağına emindik."

    Bayern daha doğru bir karar veremezdi. Diaz, Vincent Kompany'nin ilk 11'ine sorunsuz bir şekilde uyum sağlarken, aynı zamanda forvet hattını bambaşka bir seviyeye taşıdı.

    Bayern efsanesi Phillip Lahm, AFP'ye "Diaz'ı özel kılan şey, aynı zamanda çalışkan olmasıdır. Kadronuzda parlak futbolcular var, bu her zaman önemlidir. Ama aynı zamanda çalışmak da gerekir. Bu, onu inanılmaz bir şekilde diğerlerinden ayırıyor. O her iki yönde de çalışıyor: hem ileriye doğru hem de savunmada." dedi.

    "Bu saldırının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum"

    Diaz'ın Bayern için kendini paralamaktan büyük mutluluk duyduğu açıkça görülüyor. Zaten her zaman çalışkan bir oyuncu olmuştur, ancak şu anda kendi pozisyonlarında tartışmasız dünyanın en iyi iki oyuncusu olan Kane ve Michael Olise ile birlikte oynamayı hem bir zevk hem de bir ayrıcalık olarak görüyor.

    Diaz, Sky Germany'e verdiği röportajda forvet arkadaşları hakkında "İkisi de muhteşem" dedi. "Kane beni çok şaşırttı. Tottenham'la birkaç kez karşılaştığımız için onu İngiltere'de oynarken görmüştüm. Ama onu rakip takımda izlemek bir şey, onunla aynı soyunma odasını paylaşmak, her gün antrenman sahasında yanında durmak ve takım için nasıl çalıştığını, nasıl hareket ettiğini, sürekli geriye çekilip topu istediğini ve tabii ki nasıl gol attığını görmek bambaşka bir şey. O bir makine. Gerçekten her şeyi çok iyi yapıyor.

    "Michael bire birde sizi mahveder; teknik olarak çok yetenekli ve fark yaratıyor. Sakin bir adam. Sahada çok iletişimsel. Çok yardımcı oluyor, birçok detaya dikkat ediyor ve bazen 'Hey, şöyle ya da böyle savunalım' diyor.

    "Bunlar, bir futbolcu olarak gelişmenize yardımcı olan ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlayan detaylar. Böyle oyuncularla oynamak inanılmaz. Bu hücumun bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum."

    'İzlemesi keyifli'

    Elbette, PSG'nin hücum hattı için çalışkanlık da en az o kadar önemli; bir zamanlar sinir bozucu derecede tembel olarak bilinen Dembélé, geçen yıl kendisi ve takım arkadaşlarının, yeterince yoğun bir pres yapmazlarsa Luis Enrique'nin ilk 11'inde anında yerlerini kaybedeceklerinin çok iyi farkında olduklarını belirtmişti. Kompany, Kasım ayında iki takımın lig aşamasında karşılaştığı maç öncesinde, kendisi ile PSG'deki meslektaşının oyuncularının çalışma temposu konusunda aynı "önkoşulları" paylaştığını bile itiraf etmişti.

    Parc des Princes'teki o maçta, Bayern'in hareketlilik açısından PSG'ye çok yakın olduğu da açıktı. Kane, Dembele kadar hızlı veya çevik olmayabilir, ancak günümüz futbolunda ondan daha hareketli ve zeki bir 9 numara olmadığı söylenebilir. Diaz ise, yıkıcı dripling becerileri kadar, orta sahada oynayamama özelliği nedeniyle de transfer edildi. Olise'nin sürekli içe doğru kesip ölümcül sol ayağıyla yıkıcı bir etki yaratmasıyla Bayern, çok az takımın çözebildiği bir bilmece haline geldi.

    "Tüm uzmanların kendilerine 'bu gece forvetimiz kimdi? Ofansif orta saha oyuncumuz kimdi? Oyun kurucumuz kimdi?' diye sormasını seviyoruz," dedi Kompany, Ekim ayında Bundesliga rakibi Borussia Dortmund'u yendikten sonra coşkuyla. "Bu sayede akıcı bir hücumumuz olduğunu ve doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz."

    Bu yaklaşım, Bayern başkanı Herbert Hainer'in de belirttiği gibi, onları "izlemesi keyifli" bir takım haline getirdi. Karl-Heinz Rummenigge ise Kompany'yi "futbolun keyfini başarıya dönüştüren" bir takım yarattığı için övdü. Elbette, aynı şeyi bir nedenden ötürü son şampiyon olan PSG için de söyleyebiliriz.

    Dolayısıyla asıl soru, Bayern'in bu oyun tarzıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağı değil, aynı derecede heyecan verici PSG dışında başka bir takımın onları durdurup durduramayacağıdır.

