Premier Lig, dikkat et! ‘Öfkeli’ Erling Haaland, 2025-26 sezonunda Manchester City’nin Arsenal’e şampiyonluğu kaptırdığını gördükten sonra rakiplerine şampiyonluk mesajı gönderdi

Hayal kırıklığının hemen ardından konuşan Haaland, hayal kırıklığını gizlemedi. O, tüm takımın şu anki "öfkesini" gelecek sezon üst ligde yeniden bir hücuma dönüştürmesi gerektiğine inanıyor ve City gibi bir kulüp için ikinci sıranın asla yeterli olmayacağını açıkça belirtti.

Haaland, City Studios'a yaptığı açıklamada, "Sonuçta Premier Lig'deki her maç zordur. Denedik. Ama yeterli olmadı" dedi. "Şimdi tüm kulüp bunu motivasyon kaynağı olarak kullanmalı. Kızgın olmalıyız, içimizde bir ateş hissetmeliyiz çünkü bu yeterince iyi değil. İki yıl geçti, sanki sonsuzluk gibi geliyor. Gelecek sezon burada olacak herkesle birlikte ligi kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."