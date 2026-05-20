Premier Lig, dikkat et! ‘Öfkeli’ Erling Haaland, 2025-26 sezonunda Manchester City’nin Arsenal’e şampiyonluğu kaptırdığını gördükten sonra rakiplerine şampiyonluk mesajı gönderdi
City'nin mücadelesi Bournemouth'ta sona erdi
Manchester City’nin Premier Lig şampiyonluk yarışı, Vitality Stadyumu’nda gerilim dolu bir akşamda nihayet sona erdi. Bournemouth ile 1-1 berabere kalınması, 2025-26 sezonunda bir maç kala şampiyonluğu matematiksel olarak Arsenal’e teslim etmeye yetti.
Haaland'ın son dakikalarda attığı gol, dramatik bir geri dönüş umudunu yeşertse de, Pep Guardiola'nın takımı şampiyonluk yarışını sürdürmek için gerekli olan galibiyet golünü bulamadı. Bu sonuçla City, ligi ikinci sırada tamamladı ve Haaland, takım arkadaşlarına bu duyguyu asla unutmamalarını söyledi.
Haaland, "içten gelen bir azim" istiyor
Hayal kırıklığının hemen ardından konuşan Haaland, hayal kırıklığını gizlemedi. O, tüm takımın şu anki "öfkesini" gelecek sezon üst ligde yeniden bir hücuma dönüştürmesi gerektiğine inanıyor ve City gibi bir kulüp için ikinci sıranın asla yeterli olmayacağını açıkça belirtti.
Haaland, City Studios'a yaptığı açıklamada, "Sonuçta Premier Lig'deki her maç zordur. Denedik. Ama yeterli olmadı" dedi. "Şimdi tüm kulüp bunu motivasyon kaynağı olarak kullanmalı. Kızgın olmalıyız, içimizde bir ateş hissetmeliyiz çünkü bu yeterince iyi değil. İki yıl geçti, sanki sonsuzluk gibi geliyor. Gelecek sezon burada olacak herkesle birlikte ligi kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
FA Kupası finali sonrası sersemlik
Haaland, City’nin hafta sonu FA Cup finalinde Chelsea’yi mağlup etmesinin ardından Bournemouth maçında bir “finalin ardından gelen yorgunluk” yaşadığını da kabul etti. Norveçli milli oyuncu, “Buraya gelmek hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de çok iyi bir takıma karşı oynanan bir finalin ardından,” diye ekledi. “Finaller her zaman daha duygusal geçer, her zaman daha zordur çünkü otomatik olarak daha fazla efor harcarsınız. Takvim çok yoğun. Mazeret yok. Ama FA Cup finalinde Wembley'de oynadıktan sonra Bournemouth'a gelmek kolay değil."
Haaland, Carabao Kupası'ndaki başarıyı da içeren City'nin sezonunu şöyle değerlendirdi: "Her şey göreceli; geçen sezondan daha iyiydi. Ligde biraz daha zorlayabileceğimizi hissettim ama artık bitti. İki kupa kazandık, bu önemli, ama Premier Lig'i de istiyoruz."
Haaland bir kez daha Altın Ayakkabı ödülüne aday
Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kaçırmasına rağmen, Haaland'ın bireysel ödülleri kazanma şansı hâlâ var. Bu sezon attığı 27 golle, dört yıl içinde üçüncü kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazanma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Haaland'ın en yakın rakibi Igor Thiago. Brentford'un forveti, sekizi penaltıdan olmak üzere 22 golle şu anda sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Bir maç kala, Thiago'nun Haaland'ı yakalaması son derece düşük bir ihtimal.