Getty Images Sport
Premier Lig devleri, Newcastle'ın yıldız oyuncusu Lewis Hall'u yaz transfer döneminde kadrolarına katmayı düşünürken, Manchester City, Liverpool ve Arsenal bu 70 milyon sterlinlik oyuncuyu 'yakından takip ediyor'
Avrupalı kulüpler Hall için yarışa katıldı
Premier Lig'den üç kulüp iç sahada en çok ilgi görenler olsa da, CaughtOffside'ın haberine göre Hall'un ünü kıtanın dört bir yanına yayılmış durumda. RB Leipzig, Borussia Dortmund ve La Liga'nın önde gelen birkaç kulübünden gelen gözlemcilerin bu defans oyuncusunu yakından takip ettiği bildiriliyor. Bu ilgi patlaması, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı sergilediği olağanüstü performansın ardından geldi; pek çok kişi, bu maçın 21 yaşındaki oyuncuyu elit statüsüne yükselterek kariyerinde bir dönüm noktası oluşturduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Newcastle, "satılık değil" tutumunda kararlı
Hayranlarının sayısı giderek artmasına rağmen, Newcastle yönetimi bu defans oyuncusunu Kuzeydoğu'da tutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Eddie Howe, Hall'u uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görüyor ve haberlere göre kulüp, mali düzenlemelere uymak için bütçe dengesi sağlamaya çalışsa da, oyuncuyu olası transfer çıkışları listesinin dışında tutuyor. Magpies'in, gelecekteki bir dayanak olarak gördükleri bir oyuncuyu feda etmek yerine, fon yaratmak için yedek oyuncuların satışına öncelik verdiği bildiriliyor. İlgiyi daha da uzaklaştırmak için Newcastle, eski Chelsea oyuncusu için önemli bir maaş artışı ve uzun vadeli bir taahhüt içeren yeni bir sözleşme hazırlıyor. Kazançlı bir sözleşme yenilemesi, taliplere müzakerelerin gündemde olmadığına dair net bir sinyal verecektir.
Rekor kıran bir fiyat mı?
Onu St. James' Park'tan koparmak, bir bek için muhtemelen rekor kıracak devasa bir transfer ücreti gerektirecektir. Piyasa uzmanları, ilk görüşmelerin en az 65–70 milyon sterlin seviyesinden başlaması gerektiğini belirtiyor; ancak bu rakam bile Magpies yönetimini müzakere masasına çekmek için yeterli olmayabilir. Hall'un mevcut sözleşmesi onu 2029 yazına kadar kulübe bağlı tuttuğu için, Newcastle tüm kozları elinde tutuyor ve onu satmak için hiçbir baskı altında değil. Oyuncunun hızla artan ünü, taktiksel çok yönlülüğü ve kulübün altyapısından yetişmiş olması, bu devasa fiyat etiketini daha da şişirmiştir.
- Getty Images Sport
Yamal rövanşı bekliyor
Hall'un geleceği yaz transfer döneminin en çok konuşulan hikayelerinden biri olacağa benziyor olsa da, oyuncunun şu anki odak noktası Newcastle'ın Spotify Camp Nou'ya yapacağı hayati önem taşıyan deplasman maçı. Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında skor 1-1'ken, savunma oyuncusu bu büyük sahnede etkileyici bir performans sergilemek ve genç yıldız Lamine Yamal'ı bir kez daha etkisiz hale getirmek için can atıyor.
