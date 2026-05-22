As gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin üst liginden ikinci seçenek Tottenham Hotspur'dan Pedro Porro. Ancak 26 yaşındaki oyuncunun fiyatı çok yüksek görülüyor. Porro, Dalot gibi 2028 yılına kadar sözleşmeli. Premier Lig'de küme düşme mücadelesini sürdüren Spurs, 2023 yılında Sporting CP'ye 40 milyon euro ödemişti.

Buna karşılık, Real için üçüncü seçenek çok daha uygun maliyetli: kendi altyapısından yetişen oyunculara güvenmek. Genç milli takım oyuncuları Jesus Fortea (19) ve David Jimenez (22) ile burada, takımın en iyi oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un arkasında yer alabilecek iki umut vaat eden yetenek bulunuyor.

Fortea büyük bir yetenek olarak görülüyor ve yaz aylarında Como 1907'ye transfer olacağı konuşuluyor. Jimenez ise bahar aylarında Real'in profesyonel kadrosunda deneyim kazandı ve A takımda dört maça çıktı.