Falko Blöding

Premier Lig'den Mourinho'nun eski bir tanıdığı geliyor mu? Real Madrid'in Carvajal'ın yerine geçecek üç aday üzerinde kafa yorduğu söyleniyor

Çeşitli medya haberlerine göre, İspanya Ligi'nde ikinci sırada yer alan Real Madrid'de, takımdan ayrılacak olan kaptan Dani Carvajal'ın (34) sağ bek pozisyonundaki yerini dolduracak üç seçenek bulunuyor.

Bu konuda birçok ipucu, Real Madrid’in yeni teknik direktörü olarak atanan Jose Mourinho’nun (63) yıllarca görev yaptığı Premier League’e işaret ediyor.

  • "Sport" gazetesi, Manchester United'dan Diogo Dalot'un adaylar arasında olduğunu yazıyor. Mourinho'nun Portekizli hemşehrisini Madrid'e transfer etmeye çalıştığı belirtiliyor. İkili daha önce "Kırmızı Şeytanlar"da birlikte çalışmıştı: Dalot, 2018 yazında 22 milyon euroya FC Porto'dan United'a transfer olmuştu. Mourinho, altı ay boyunca orada Dalot'un teknik direktörüydü.

    Sol kanatta da oynayabilen Dalot'un Manchester ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer aldı ve 36 resmi maçta forma giydi (1 gol, 3 asist). İngiltere'nin en çok şampiyonluk kazanan kulübünün onu kadroda tutmak ve yeni bir sözleşme imzalamak istediği tahmin ediliyor.

    Pedro Porro, Real Madrid için muhtemelen çok pahalı

    As gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin üst liginden ikinci seçenek Tottenham Hotspur'dan Pedro Porro. Ancak 26 yaşındaki oyuncunun fiyatı çok yüksek görülüyor. Porro, Dalot gibi 2028 yılına kadar sözleşmeli. Premier Lig'de küme düşme mücadelesini sürdüren Spurs, 2023 yılında Sporting CP'ye 40 milyon euro ödemişti.

    Buna karşılık, Real için üçüncü seçenek çok daha uygun maliyetli: kendi altyapısından yetişen oyunculara güvenmek. Genç milli takım oyuncuları Jesus Fortea (19) ve David Jimenez (22) ile burada, takımın en iyi oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un arkasında yer alabilecek iki umut vaat eden yetenek bulunuyor.

    Fortea büyük bir yetenek olarak görülüyor ve yaz aylarında Como 1907'ye transfer olacağı konuşuluyor. Jimenez ise bahar aylarında Real'in profesyonel kadrosunda deneyim kazandı ve A takımda dört maça çıktı.

  • Real Madrid'in rekor transferleri:

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Jude BellinghamOrta sahaBorussia Dortmund2023127 milyon euro
    Eden HazardOrta sahaFC Chelsea2019120,8 milyon euro
    Gareth BaleForvetTottenham Hotspur2013101 milyon euro
    Cristiano RonaldoForvetManchester United200994 milyon euro
    Aurelien TchouameniOrta sahaAS Monaco202280 milyon euro
    Zinedine ZidaneOrta sahaJuventus200177,5 milyon euro
    James RodriguezOrta sahaAS Monaco201475 milyon euro
    KakaOrta sahaAC Milan200967 milyon euro
    Luka JovicForvetEintracht Frankfurt201963 milyon euro
    Dean HuijsenSavunmaAFC Bournemouth202462,5 milyon euro