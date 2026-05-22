Bu konuda birçok ipucu, Real Madrid’in yeni teknik direktörü olarak atanan Jose Mourinho’nun (63) yıllarca görev yaptığı Premier League’e işaret ediyor.
Premier Lig'den Mourinho'nun eski bir tanıdığı geliyor mu? Real Madrid'in Carvajal'ın yerine geçecek üç aday üzerinde kafa yorduğu söyleniyor
"Sport" gazetesi, Manchester United'dan Diogo Dalot'un adaylar arasında olduğunu yazıyor. Mourinho'nun Portekizli hemşehrisini Madrid'e transfer etmeye çalıştığı belirtiliyor. İkili daha önce "Kırmızı Şeytanlar"da birlikte çalışmıştı: Dalot, 2018 yazında 22 milyon euroya FC Porto'dan United'a transfer olmuştu. Mourinho, altı ay boyunca orada Dalot'un teknik direktörüydü.
Sol kanatta da oynayabilen Dalot'un Manchester ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer aldı ve 36 resmi maçta forma giydi (1 gol, 3 asist). İngiltere'nin en çok şampiyonluk kazanan kulübünün onu kadroda tutmak ve yeni bir sözleşme imzalamak istediği tahmin ediliyor.
Pedro Porro, Real Madrid için muhtemelen çok pahalı
As gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin üst liginden ikinci seçenek Tottenham Hotspur'dan Pedro Porro. Ancak 26 yaşındaki oyuncunun fiyatı çok yüksek görülüyor. Porro, Dalot gibi 2028 yılına kadar sözleşmeli. Premier Lig'de küme düşme mücadelesini sürdüren Spurs, 2023 yılında Sporting CP'ye 40 milyon euro ödemişti.
Buna karşılık, Real için üçüncü seçenek çok daha uygun maliyetli: kendi altyapısından yetişen oyunculara güvenmek. Genç milli takım oyuncuları Jesus Fortea (19) ve David Jimenez (22) ile burada, takımın en iyi oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un arkasında yer alabilecek iki umut vaat eden yetenek bulunuyor.
Fortea büyük bir yetenek olarak görülüyor ve yaz aylarında Como 1907'ye transfer olacağı konuşuluyor. Jimenez ise bahar aylarında Real'in profesyonel kadrosunda deneyim kazandı ve A takımda dört maça çıktı.
Real Madrid'in rekor transferleri:
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Jude Bellingham Orta saha Borussia Dortmund 2023 127 milyon euro Eden Hazard Orta saha FC Chelsea 2019 120,8 milyon euro Gareth Bale Forvet Tottenham Hotspur 2013 101 milyon euro Cristiano Ronaldo Forvet Manchester United 2009 94 milyon euro Aurelien Tchouameni Orta saha AS Monaco 2022 80 milyon euro Zinedine Zidane Orta saha Juventus 2001 77,5 milyon euro James Rodriguez Orta saha AS Monaco 2014 75 milyon euro Kaka Orta saha AC Milan 2009 67 milyon euro Luka Jovic Forvet Eintracht Frankfurt 2019 63 milyon euro Dean Huijsen Savunma AFC Bournemouth 2024 62,5 milyon euro