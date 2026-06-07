Premier Lig'den bir üst düzey kulüp, FC Bayern Münih'in savunma yeteneğini kapacak mı?

Mbemba'nın Fransız başkent kulübüyle olan sözleşmesi sadece Haziran sonuna kadar geçerli; dolayısıyla bu tarihten sonra bedelsiz olarak transfer olabilir. Söylentilere göre PSG sözleşmeyi uzatmak istiyor, ancak iki kez U19 milli takımında forma giymiş olan oyuncunun yaz aylarında transfer olmaya karar verdiği belirtiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Bayern Münih'in de hem sol bek hem de stoper olarak oynayabilen bu çok yönlü sol ayaklı oyuncuya ilgisini gösterdiği belirtiliyor.