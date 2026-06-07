BBC'nin haberine göre, Arsenal de 18 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yarışa katıldı ve Paris'e ilk teklifini iletti.
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Premier Lig'den bir üst düzey kulüp, FC Bayern Münih'in savunma yeteneğini kapacak mı?
Mbemba'nın Fransız başkent kulübüyle olan sözleşmesi sadece Haziran sonuna kadar geçerli; dolayısıyla bu tarihten sonra bedelsiz olarak transfer olabilir. Söylentilere göre PSG sözleşmeyi uzatmak istiyor, ancak iki kez U19 milli takımında forma giymiş olan oyuncunun yaz aylarında transfer olmaya karar verdiği belirtiliyor.
Bu gelişmelerin ardından Bayern Münih'in de hem sol bek hem de stoper olarak oynayabilen bu çok yönlü sol ayaklı oyuncuya ilgisini gösterdiği belirtiliyor.
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Bayern, savunmasını güçlendirmek için yeni oyuncular arıyor
Säbener Straße'de, Min-Jae Kim ve Hiroki Ito'nun yaz aylarında kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle, savunma hattına takviye arayışları hâlâ devam ediyor.
Mbemba'yı kadroya katarak Bayern, bir taşla iki kuş vurmuş olacak: bir yandan tartışmalı bir isim olan Alphonso Davies'e rakip yaratacak, diğer yandan da Kim ve Ito'nun olası ayrılıklarını önleyecek.
L'Equipe, yılın başında Alman rekortmeninin Mbemba'yı transfer etme şansının yüksek olduğunu bildirmişti. Münih ekibinin yanı sıra Bundesliga rakibi Bayer 04 Leverkusen ve Paris FC'nin de 18 yaşındaki oyuncuya göz diktiği söyleniyor.
FCB'nin bir diğer alternatifi ise Benfica Lizbon'dan Tomas Araujo. Sky, yılın başında çıkan söylentilerin ardından Portekizli defans oyuncusunun hala Bayern'in transfer listesinde olduğunu bildirdi.