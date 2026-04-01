Premier Lig'deki menajer ücretleri açıklandı: Chelsea başı çekiyor; üst düzey kulüpler aracılara rekor bir tutar olan 460 milyon sterlin ödedi

Chelsea, Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında 65,1 milyon sterlinlik devasa bir meblağ harcayarak bir kez daha menajer ücretleri konusunda en çok harcama yapan kulüp oldu. Bu, Batı Londra kulübünün üst üste üçüncü kez listenin zirvesine yerleşmesi anlamına geliyor ve son üç değerlendirme yılında menajerlere yapılan toplam harcama tutarını yaklaşık 200 milyon sterline çıkarıyor.

Bu yüksek rakam, kısa süre önce 2024-25 sezonu için 262 milyon sterlinlik vergi öncesi zarar açıkladığı Blues için hassas bir dönemde geldi. Bu, Premier Lig tarihindeki en büyük zarardır. Kulüp, bunun başlıca nedeni olarak benzeri görülmemiş bir oyuncu hareketliliğine işaret etti ve UEFA düzenlemelerine uymak için yaklaşık 300 milyon sterlin değerinde oyuncuyu elden çıkararak lig tarihindeki en yüksek oyuncu satış rakamına ulaştığını belirtti.