Khaled Mahmoud

Çeviri:

Premier Lig'deki menajer ücretleri açıklandı: Chelsea başı çekiyor; üst düzey kulüpler aracılara rekor bir tutar olan 460 milyon sterlin ödedi

Resmi rakamların, Premier Lig kulüplerinin geçtiğimiz yıl menajer ücretleri için rekor bir rakam olan 460 milyon sterlin harcadığını ortaya koymasıyla, ligin dudak uçuklatan mali boyutu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Chelsea, ligin en çok harcama yapan kulübü olarak öne çıktı. Premier Lig kulüplerinin harcadığı toplam ücretler, önceki 12 aya kıyasla yüzde 13’lük bir artışa işaret ediyor.

  • Chelsea, mali kayıplara rağmen liderliğini koruyor

    Chelsea, Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında 65,1 milyon sterlinlik devasa bir meblağ harcayarak bir kez daha menajer ücretleri konusunda en çok harcama yapan kulüp oldu. Bu, Batı Londra kulübünün üst üste üçüncü kez listenin zirvesine yerleşmesi anlamına geliyor ve son üç değerlendirme yılında menajerlere yapılan toplam harcama tutarını yaklaşık 200 milyon sterline çıkarıyor.

    Bu yüksek rakam, kısa süre önce 2024-25 sezonu için 262 milyon sterlinlik vergi öncesi zarar açıkladığı Blues için hassas bir dönemde geldi. Bu, Premier Lig tarihindeki en büyük zarardır. Kulüp, bunun başlıca nedeni olarak benzeri görülmemiş bir oyuncu hareketliliğine işaret etti ve UEFA düzenlemelerine uymak için yaklaşık 300 milyon sterlin değerinde oyuncuyu elden çıkararak lig tarihindeki en yüksek oyuncu satış rakamına ulaştığını belirtti.

    Aston Villa ve Manchester City de aynı yolu izliyor

    Aston Villa, 38,4 milyon sterlinlik menajerlik giderleriyle harcama sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Unai Emery’nin takımı, maliyetlerin 13,4 milyon sterlin artmasıyla tüm kulüpler arasında en keskin yıllık artışa imza attı. İlginç bir şekilde, bu artış 69 milyon sterlinlik nispeten mütevazı bir transfer harcamasına rağmen gerçekleşti; kulüp, bu maliyetleri çok sayıda sözleşme yeniden müzakeresi ve yeni profesyonel kayıtlara bağladı.

    Manchester City, 37,4 milyon sterlin harcayarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ancak, birçok rakibinin aksine, Manchester'ın dev kulübü bu alandaki harcamalarında önemli bir düşüş yaşadı. City, bir önceki yıl 52,1 milyon sterlin harcadığı menajer ücretlerini, bu yıl 14,8 milyon sterlin azaltmayı başardı. Kulüp, Brentford, Fulham, Manchester United, Nottingham Forest, West Ham, Newcastle ve Leeds ile birlikte, ligde menajer ücretlerinde azalma kaydeden sekiz kulüpten biri oldu.

  • Büyük şirketler, her alanda maliyetlerin hızla yükseldiğini görüyor

    Artan maliyet eğilimi, "Büyük Altı"nın diğer üyelerine de sıçradı; Arsenal ve Liverpool, harcamalarında önemli artışlar kaydetti. Arsenal'in ödemeleri 9,4 milyon sterlin artarak toplam 32,1 milyon sterline ulaşırken, Liverpool'un harcamaları 13 milyon sterlin artarak 33,9 milyon sterline çıktı. Wolves da yüksek harcama grubuna katılarak, transfer ücretlerini neredeyse ikiye katlayarak 26 milyon sterline çıkardı.

    Yeni yükselen takımlar da üst ligin mali baskısını hissetti. Play-off'lardan beklenmedik bir şekilde yükselmeyi başaran Sunderland, menajer ücretlerinin Championship'te sadece 2,2 milyon sterlin iken Premier League'de 10,6 milyon sterline fırladığını gördü. Buna karşılık, Leeds United, üst lige dönüşünü garantilemesine rağmen menajer harcamalarını 14 milyon sterline düşürerek nadir görülen bir başarıya imza attı.

    WSL ve EFL'de görülen büyüme

    Finansal patlama sadece Premier Lig ile sınırlı kalmadı. Kadınlar Süper Ligi’nde menajer ücretlerinde yüzde 75’lik muazzam bir artış görüldü ve toplam rakam 3,8 milyon sterline yükseldi. Erkekler liginde olduğu gibi, Chelsea Kadınlar Takımı en fazla harcama yapan takım oldu; 1,1 milyon sterlinlik harcamaları, ligin toplam harcamalarının dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

    İngiliz Futbol Ligi'nde, Championship'te ücretler yüzde 10 artışla 69,7 milyon sterline ulaştı; bu artışta Ipswich Town'ın 11,7 milyon sterlinlik harcaması başı çekti. Daha dramatik bir büyüme, ücretlerin yüzde 85 artarak 14 milyon sterline yükseldiği League One'da görüldü. Bu artışın büyük ölçüde, üst iki ligin dışındaki hayata uyum sağlarken üçüncü ligin toplam harcamalarının neredeyse yarısını oluşturan Luton Town ve Huddersfield Town gibi küme düşen kulüpler tarafından yönlendirildi.