Premier Lig'de Sezonun En Hayal Kırıklığı Yaratan Transferi: Alexander Isak, Yoane Wissa ve GOAL'un 2025-26 Sezonu İçin Seçtiği En İyi 20 Oyuncu - Sıralaması

2025-26 Premier Lig sezonu sona yaklaşırken, sürprizlerle dolu bu sezonu geriye dönüp değerlendirme zamanı geldi. Arsenal, sonunda Manchester City'nin direnişini kırarak şampiyonluğu garantiledi; ancak Avrupa kupalarına katılma hakları ve küme düşme potasındaki son sıra, son maça kadar belirsizliğini koruyacak.

Her sezonda olduğu gibi, birçok yeni transfer önemli roller üstlendi; ancak küresel futbolun artan görünürlüğü nedeniyle Premier Lig kulüpleri için “işlenmemiş elmasları” bulmak giderek zorlaşıyor. Öte yandan, kendini kanıtlamış oyunculara büyük meblağlar harcamak da kendi risklerini beraberinde getiriyor; söz konusu tutarlar, en ufak bir başarısızlığın bile tolere edilemeyeceği anlamına geliyor.

Bu ikinci senaryo, sezon boyunca birçok yeni transfer için geçerli oldu; bunlara ligin en çok konuşulan ve en pahalı transferlerinden bazıları da dahildi. GOAL'da, İngiltere'deki editör ve yazar ekibimiz, genel performans, transfer öncesi beklentiler ve paranın karşılığını alma kriterlerine göre Premier League sezonunun en hayal kırıklığı yaratan 20 transferini sıralamak için kafa kafaya verdi:

    20Facundo Buonanotte (Chelsea ve Leeds United) - kiralık

    Listemize, tek bir sezon içinde iki kez hayal kırıklığı yaratan transferler gerçekleştiren bir oyuncu ile başlıyoruz. Facundo Buonanotte, geçen sezon zor günler geçiren Leicester City’de fena olmayan bir performans sergilemişti; bu nedenle, yeni yükselmiş Leeds United’ın Ağustos ayında Arjantinli oyuncuyu Brighton’dan kiralamaya çalışması mantıklı görünüyordu. Ancak, Buonanotte’yi Elland Road’a getirecek anlaşma tam sonuçlanmak üzereyken, Chelsea devreye girdi ve oyun kurucuyu kendilerine kiralanması için ikna etti.

    Buonanotte'nin Chelsea gibi büyük bir kulübe uygunluğu ve zaten hücumcu orta saha oyuncuları ve kanat oyuncularıyla dolu bir kadroya nasıl uyum sağlayacağı konusunda hemen şüpheler ortaya çıktı ve bu şüpheler haklı çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, Blues'taki ilk maçında devre arasında oyundan alındı ve Leeds, Ocak ayında sezonun ikinci yarısı için onu kiralayarak Batı Londra'dan ayrılma fırsatı sunana kadar Chelsea formasıyla bir daha lig maçında forma giymedi.

    Ancak, West Yorkshire'da kiralık oyuncunun durumu pek de iyiye gitmedi. Buonanotte, Daniel Farke'nin takımında Premier League'de sadece iki kez yedek olarak sahaya çıktı; sonuncusu 31 Ocak'taydı ve geldiğinden beri çoğu zaman yedek kulübesinde bile yer bulamadı.

    19Evann Guessand (Aston Villa) - 26 milyon sterlin

    Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) nedeniyle Aston Villa’nın yaz transfer döneminde bütçesi kısıtlıydı; A takımına yapılan transferlerin çoğu ya kiralık ya da bedelsiz transferlerden oluşuyordu. Bununla birlikte, kulüp önceki sezon Ligue 1’de toplam 21 gol ve asist kaydetmiş olan Nice forveti Evann Guessand için başlangıçta 26 milyon sterlin ödedi.

    Ancak bu harcama pek de verimli olmadı. Guessand, Premier League'de 13 maça çıktı ancak ne gol attı ne de asist yaptı ve Ocak ayında Crystal Palace'a kiralandı. Bu nedenle, sözleşmesinin bitmesine dört yıl kalmış olmasına rağmen, 24 yaşındaki oyuncunun Villa Park'ta pek bir geleceği olduğunu düşünmek zor.

    18Jeremie Frimpong (Liverpool) - 29,5 milyon sterlin

    Bu sıralamalardan, Liverpool'un yaz transfer döneminde yaptığı 450 milyon sterlinlik harcamaların planlandığı gibi gitmediği açıkça anlaşılacak; ancak bu sezon Anfield'da forma giyen yüksek bedelli başarısız transferler arasında Jeremie Frimpong için biraz üzülmemek elde değil. Hollanda milli takım oyuncusu, sakatlıklarla boğuşurken dört ayrı dönemde sahalardan uzak kaldı; bu da Merseyside'a geldiğinden beri hiçbir zaman ritmini yakalayamadığı anlamına geliyor.

    Ancak, birçok kişinin Trent Alexander-Arnold'un hazır yedeği olmasını beklediği bu oyuncu hakkında hala bazı endişeler var. Frimpong formda olsa bile, Arne Slot sağ bek pozisyonunu doldurmak için Dominik Szoboszlai ve Curtis Jones gibi oyunculara yöneldi; eski Bayer Leverkusen oyuncusu, Reds'in hücumunun sağ kanadında oynamaya daha uygun görünüyor. Geleceği bu pozisyonda ise, ileride Mohamed Salah'ın yerini doldurabilmek için önemli ölçüde gelişmesi gerekecek.

    17Xavi Simons (Tottenham) - 52 milyon sterlin

    Yazın büyük bir bölümünde Xavi Simons’un Chelsea’ye transfer olacağı düşünülüyordu; pek çok haber, Blues’un RB Leipzig’den bu Hollandalı oyun kurucuyu kadrosuna katmaya çok istekli olduğunu öne sürüyordu. Ancak transfer dönemi son haftalarına girerken ve Chelsea başka hedeflerin peşine düşerken, Morgan Gibbs-White ve Eberechi Eze’yi kaçıran Tottenham devreye girerek nihayet bir ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

    Ancak ara sıra gösterdiği parlak performanslara rağmen, Simons Premier League'deki ilk sezonunda beklenen performansı gösteremedi. Nisan ayında sezonunu sonlandıran ön çapraz bağ sakatlığı geçirmeden önce sadece iki gol attı ve beş asist yaptı. Bu kalite göstergeleri, Simons'un kuzey Londra'da henüz başarılı olabileceğini gösteriyor, ancak geleceği ve Roberto De Zerbi'nin planlarına nasıl uyum sağlayacağı düşünülmeden önce, takımın onsuz küme düşmemesi için bu performanslara ihtiyacı olacak.

    16Tijjani Reijnders (Manchester City) - 46,5 milyon sterlin

    Manchester City’nin yaz transfer döneminde yaptığı en pahalı transfer olan Tijjani Reijnders, Molineux’daki hareketli maçta bir gol ve bir asistle Wolves’u adeta paramparça ederek Premier Lig’deki ilk maçında doğuştan yetenekli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ancak eski AC Milan orta saha oyuncusu için İngiliz futbolundaki ilk sezonunda işler bu kadar iyi gitmedi.

    Reijnders, sezon ilerledikçe kadro içindeki önceliğini giderek kaybetti ve Şubat ayının başından bu yana ligde sadece beş maça çıktı. Beş gol ve iki asistlik hücum performansı, Serie A'daki son yılında sergilediği performansa kıyasla yetersiz kalıyor ve City'deki kariyerinde başarılı olmak istiyorsa Enzo Maresca yönetiminde büyük bir gelişme göstermesi gerekecek.

    15Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) - 26 milyon sterlin

    Son dört sezondur Ligue 1'de golcü kimliğiyle öne çıkan Arnaud Kalimuendo'yu geçen yaz, diğer Premier Lig kulüplerinin rekabetini geride bırakarak Forest kadrosuna kattı. Ancak kısa süre içinde City Ground'daki taraftarların gözünden düştü.

    Kalimuendo, sezonun ilk yarısında tek bir lig maçında bile ilk 11'de yer almadı, dokuz kez oyuna sonradan girerek toplam 88 dakika sahada kaldı ve ardından Ocak ayında Eintracht Frankfurt'a kiralandı. Forest'ın umudu, Bundesliga ekibinin önümüzdeki haftalarda onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonunu kullanması.

    14Brennan Johnson (Crystal Palace) - 35 milyon sterlin

    Brennan Johnson, geçen sezon Avrupa Ligi finalinde galibiyet golünü atarak Tottenham tarihine adını yazdırmış ve kulübe 41 yıl sonra ilk Avrupa kupasını kazandırmıştı. Ancak Ange Postecoglou'nun ayrılışı ve Thomas Frank'ın göreve gelmesiyle birlikte, Galler milli takım oyuncusu kısa sürede Kuzey Londra'da gözden düştü ve bu nedenle Ocak ayında yeni bir başlangıca ihtiyaç duydu.

    Crystal Palace, transfer döneminin hemen başında Johnson'ı kadrosuna katmak için hızlı hareket etti, ancak bu transfer henüz meyvesini vermedi. Eagles formasıyla Premier League'de 18 maça çıkan Johnson, henüz gol atamadı ve sadece bir asist yaptı. Oliver Glasner'in yerine gelen teknik direktör, unutulması gereken bir sezonun ardından Johnson'ın özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.

    13Nick Woltemade (Newcastle) - 65 milyon sterlin

    Newcastle, Alexander Isak'ın yerine Bayern Münih'in de ilgilendiği Nick Woltemade'yi kadrosuna katarak yaz transfer döneminin en akıllı hamlelerinden birini gerçekleştirmiş gibi görünüyordu. Eski Stuttgart oyuncusu, Tyneside'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı ve Premier Lig'deki ilk beş maçında dört gol attı.

    Ancak, Woltemade'nin ilk sezonunun en belirleyici anı şüphesiz Aralık ayında geldi; Wear-Tyne derbisinde istemeden kendi kalesine attığı gol, Sunderland'a galibiyeti getirdi. Ertesi hafta Chelsea'ye karşı iki gol atarak toparlandı, ancak ardından Premier Lig'de 17 maçlık bir gol suskunluğu yaşadı ve Mayıs ayında West Ham'a karşı gol attı.

    Woltemade'in Newcastle'daki kariyerini yeniden canlandırma umutları açısından belki de daha da endişe verici olan şey, Isak'ın yerine forvette oynamak üzere transfer edilen bu oyuncunun, sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünü orta sahada geçirmiş olmasıdır. Eddie Howe, Alman milli oyuncunun forvet pozisyonunda liderlik yapma yeteneğinden pek emin değildi.

    12Dan Ndoye (Nottingham Forest) - 34 milyon sterlin

    Dan Ndoye, Bologna'dan transfer olduktan sonra Nottingham Forest'ta rüya gibi bir başlangıç yaptı; İsviçreli kanat oyuncusu, Brentford karşısında ilk maçında gol attı ve ertesi hafta Crystal Palace maçında bir asist yaptı. Ancak bu iki katkı, Ndoye'nin bu sezon City Ground'u zaman zaman saran kaosun kurbanı olması nedeniyle, şu ana kadar Premier Lig'deki tek hücum istatistiği olarak kalıyor.

    25 yaşındaki oyuncu, 6 Aralık'tan bu yana lig maçında ilk 11'de yer almadı ve Forest'ın Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesiyle birlikte çoğunlukla bu turnuvada forma giydi. Vitor Pereira'nın kadrosunun, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacağı için küçültülmesi muhtemel olduğundan, Ndoye unutulabilir bir sezonun ardından takımdan ayrılacak en önemli aday olarak görülüyor.

    11James Trafford (Manchester City) - 27 milyon sterlin

    James Trafford, Manchester City'nin Burnley sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu devreye sokarak kaleciyi Etihad Stadyumu'na geri getirmeden önce Newcastle'a transfer olmak üzereydi ve bu, akademi mezunu oyuncu için başlangıçta rüya gibi bir transfer gibi görünüyordu. Ederson'un ayrılmasıyla birlikte, Trafford'un City'nin 1 numaralı kalecisi olarak yerini sağlamlaştırması ve belki de İngiltere milli takımında Jordan Pickford'a alternatif olabileceğini kanıtlaması için yol açılmıştı.

    Ancak Tottenham'a karşı oynadığı felaketle sonuçlanan ev sahibi takımdaki ilk maçının ardından, Gianluigi Donnarumma'nın gelmesiyle Trafford kadro sıralamasında gerilere düştü ve Ağustos ayından bu yana Premier Lig'de forma giymedi. Pep Guardiola'nın "kupa kalecisi" olması, Trafford'un iki kupa kazanılmasında önemli bir rol oynamasını sağladı, ancak düzenli olarak üst düzey maçlarda forma giyebilmek için bu yaz City'den ayrılacağı kesin gibi görünüyor.

    10Milos Kerkez (Liverpool) - 40 milyon sterlin

    Andy Robertson’un sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış olsa da, Liverpool İskoç oyuncunun muhtemel ayrılığı öncesinde sol bek pozisyonunu güçlendirmek istedi ve bu nedenle Bournemouth’tan Milos Kerkez’i kadrosuna kattı. Ancak Anfield taraftarları Kerkez’den pek etkilenmedi; Kerkez bundan sonra kendisini şüpheyle karşılayanları ikna etmek için mücadele etmek zorunda kalacak.

    Sezonun açılış gecesinde Macaristanlı milli oyuncunun eski takım arkadaşı Antoine Semenyo tarafından alt üst edilmesi, Kerkez'in kaderinin yazıldığını gösteriyordu ve rakip takımların teknik direktörleri, Kerkez'i Reds'in savunma hattındaki zayıf halka olarak görüp düzenli olarak hedef alıyordu. Sezon ilerledikçe bazı gelişmeler gösterdi, ancak Kerkez'in Robertson'ın Liverpool'a yaptığı katkıya ulaşabilmesi için önünde uzun bir yol var.

    9Florian Wirtz (Liverpool) - 100 milyon sterlin

    Geçen yaz başında Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayern Münih ve Manchester City'nin en önde olduğu görülse de, Liverpool bu iki kulübün önüne geçmeyi başardı ve Bayer Leverkusen'in süperstarını o dönemki kulüp rekoru niteliğindeki bir transferle kadrosuna kattı. Bu nedenle Wirtz'in Premier Lig'i kasıp kavuracağı bekleniyordu, ancak şu ana kadar performansı pek parlak değil – hatta bu ifade bile fazla nazik kalabilir.

    Wirtz, Aralık ayının başına kadar İngiltere'nin en üst liginde ilk asistini yapamadı ve ilk golünü de birkaç hafta sonra attı. Alman oyun kurucu, Premier League'in fiziksel mücadelesiyle başa çıkmakta zorlanırken, Arne Slot da Avrupa'nın önde gelen hücum orta saha oyuncularından birinin etrafında işleyen bir takım kurmayı başaramadı. Bu nedenle, Wirtz'in son bir maç kala 5 gol ve 4 asistlik performansı, 2025-26 sezonunda ondan beklenenlerin çok uzağında.

    8Tyler Dibling (Everton) - 35 milyon sterlin

    Southampton, 2024-25 sezonunda Premier Lig’de bir sezonda en az puan rekorunu kırmaya yaklaşsa da, genç kanat oyuncusu Tyler Dibling, korkusuz tavırları ve rakip ceza sahası önündeki kaliteli performanslarıyla büyük beğeni topladı. Bu nedenle, onu St. Mary’s’ten koparmak için kulüpler sıraya girdi ve David Moyes’un hücum hattını canlandırma hedefiyle Everton sonunda bu yarışı kazandı.

    Ancak Dibling için işler planlandığı gibi gitmedi. Merseyside'a geldiğinden bu yana sadece dört Premier League maçında ilk 11'de yer aldı ve Şubat ayının başından bu yana gösterdiği çabaların karşılığında, Burnley maçının ikinci yarısının uzatma dakikalarında oyuna sonradan girerek sadece tek bir kez forma giyebildi. Jack Grealish'in Manchester City'den bir başka kiralık anlaşma ile geri dönme ihtimali de Dibling'in gelecekteki beklentileri için pek umut verici değil.

    7Liam Delap (Chelsea) - 30 milyon sterlin

    Chelsea'nin 9 numaralı forması üzerindeki lanet, Liam Delap'ın bu formayı giyen ve görünüşe göre tüm golcü yeteneklerini yitiren en son büyük isim forvet olmasıyla birlikte, azalacağının hiçbir işaretini göstermiyor. The Blues, geçen yazın başlarında Ipswich Town'ın forvetini transfer etmek için zorlu bir rekabeti geride bırakmıştı; ancak Delap, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde hayata uyum sağlamakta zorlanırken, 27 maçta sadece bir Premier Lig golü atabildi.

    Delap'ın Ağustos ayında geçirdiği ve iki ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan hamstring sakatlığının onu engellediği kabul ediliyor; bu da yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağlaması için çok önemli bir fırsatı kaçırdığı anlamına geliyor. Ancak, disiplin eksikliği ve bazı korkunç kaçırmalar, Batı Londra'daki ilk yılını karakterize eden unsurlar oldu.

    6Alejandro Garnacho (Chelsea) - 40 milyon sterlin

    Alejandro Garnacho, 2025 Avrupa Ligi finali sonrasında teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından sezona Manchester United’ın “yedek kadrosunda” başladı; ancak Chelsea, Old Trafford’daki altyapıdan çıktığından beri fark yaratan bir oyuncu olduğunu kanıtlamış olan bu kanat oyuncusu için yine de 40 milyon sterlin ödemeye hazırdı.

    Ancak ortam değişikliği, Garnacho'nun formunu kazanmasına pek yardımcı olmadı. Blues formasıyla attığı tek Premier Lig golü Ekim ayında geldi ve ligde sadece dört asist yaptı. Chelsea formasıyla en iyi performanslarının çoğunu kupa maçlarında sergiledi. Arjantinli oyuncunun verimsizliğinden giderek daha fazla rahatsız olan taraftarlar, onun tutumunu ve çalışma temposunu da sorgulamaya başladı.

    5Anthony Elanga (Newcastle) - 52 milyon sterlin

    Anthony Elanga, Nuno Espirito Santo'nun takımı Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürürken, bu enerjik kanat oyuncusu savunmacılar için tam bir kabusa dönüştüğü için, şüphesiz Nottingham Forest'ın 2024-25 sezonunun yıldızlarından biriydi. Newcastle, bu nedenle Howe'un kadrosuna bu tür bir dinamizm katmak istiyordu, ancak Elanga, yüksek bir bedelle Tyneside'a geldiğinden beri formunda büyük bir düşüş yaşadı.

    City Ground'da geçirdiği iki sezon boyunca Premier League'de toplam 31 gol ve asist katkısı yapan oyuncu, Magpies formasıyla ligde hiç gol atamadı ve sadece bir asist kaydetti; o da Kasım ayında gerçekleşti. Yüksek transfer bedeline rağmen, Elanga'nın performansı o kadar kötüydü ki, Newcastle'ın lig maçlarının yarısından azında ilk 11'de yer aldı.

    4Harvey Elliott (Aston Villa) - kiralık

    Bu sezon, Harvey Elliott’ın nihayet Premier Lig taraftarlarına haftalık olarak neler yapabileceğini göstereceği sezon olacaktı. İngiltere’nin U21 Avrupa Şampiyonası’nı kazandığı turnuvada En İyi Oyuncu seçilen Elliott, Liverpool’da çoğunlukla yedek kulübesinde geçirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından düzenli süre almayı arzuluyordu ve Aston Villa’ya kiralanması ideal bir seçenek gibi görünüyordu.

    Ancak Unai Emery farklı düşünüyordu ve kısa süre sonra, Elliott'ın Villa formasıyla 10 lig maçı oynaması halinde kulübün ödemek zorunda kalacağı 35 milyon sterlini ödemek istemediğine karar verdi. Bu da Elliott'ın kısa sürede Villa Park'ta unutulan bir isim haline gelmesi anlamına geliyordu. Elliott, Premier Lig'de sadece dört kez forma giydi ve Ekim ayının başından bu yana sadece beş kez maç kadrosuna alındı.

    Bu arada FIFA kuralları, orta saha oyuncusunun Ocak ayında başka bir Avrupa kulübüne transfer olmasını engelledi. Bu da, Emery'nin tüm taraflar için "utanç verici" olarak nitelendirdiği transferin ardından, Elliott'ın çoğunlukla kenarda çürümeye terk edildiği anlamına geliyor.

    3Jamie Gittens (Chelsea) - 48,5 milyon sterlin

    Borussia Dortmund'da adını duyurmadan önce Manchester City'nin altyapısında yetişen Jamie Gittens, neredeyse aynı kariyer yolları nedeniyle bir zamanlar "yeni Jadon Sancho" olarak anılıyordu. Her ne kadar ikili, sonunda Chelsea'ye katılmadan önce farklı yollara sapmış olsa da, Gittens'ın da Sancho gibi Bundesliga'da sergilediği performansı Premier Lig'e taşıyabilmesi zor olacak gibi görünüyor.

    Chelsea'nin kadrosunda çok sayıda kanat oyuncusu olduğu için Gittens'ın bu karmaşada kaybolma riski her zaman vardı, ancak Ocak ayında hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmeden önce Premier League'de sadece beş kez ilk 11'de yer alması yine de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Xabi Alonso teknik direktörlük görevine hazırlanırken, 21 yaşındaki oyuncunun Stamford Bridge'deki kariyerini kurtarmak için yapması gereken çok iş var.

    2Yoane Wissa (Newcastle) - 50 milyon sterlin

    Newcastle'ın berbat geçen yaz transfer dönemi, şüphesiz ki takımın hayal kırıklığı yaratan sezonunun en önemli etkenlerinden biri oldu; geçen sezon ligi beşinci sırada bitiren takım, bu sezon orta sıralarda yer almaya hazırlanıyor. Yeni transferler arasında şüphesiz en hayal kırıklığı yaratan isim, 2024-25 sezonunda Brentford formasıyla 19 gol atan oyuncunun gölgesi gibi görünen Yoane Wissa oldu.

    Wissa, Tyneside'a transferini zorlamak için sezon öncesi greve gitmişti, ancak daha sonra St. James' Park'a geldiğinde dizinden sakatlığı vardı ve bu da ilk maçına çıkmasını Aralık ayına kadar erteledi. Magpies formasıyla ilk Premier League golünü o ayın sonlarında attı, ancak o zamandan beri gol atamadı ve tamamen formdan düşmüş görünüyordu. Wissa, 7 Şubat'tan bu yana hiçbir lig maçında ilk 11'de yer almadı ve Dünya Kupası'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti forması giydikten sonra takımdan ayrılabilir.

    1Alexander Isak (Liverpool) - 125 milyon sterlin

    Hiçbir İngiliz kulübü, Liverpool’un Alexander Isak’ı kadrosuna katmak için ödediği kadar yüksek bir transfer ücreti ödememiştir. Transfer döneminin son gününe kadar süren bu uzun süreçte, İsveçli milli oyuncu yaz boyunca grev yapıp Newcastle ile antrenmanlara katılmayı reddedince, Kırmızılar sonunda Isak’ı Newcastle’dan koparmayı başardı. Liverpool için talihsiz bir şekilde, Isak’ın maç ritmi eksikliği neredeyse anında ortaya çıktı.

    Merkez forvet, Anfield'daki ilk sezonunda sakatlıklarla biraz şanssızdı, özellikle Aralık ayında Tottenham'a gol atarken fibula kemiği kırıldı, ancak 14 maçta sadece 3 Premier League golü atması yine de mazur görülemez. 26 yaşındaki oyuncu, Arne Slot'un kadrosunda yer alabildiği zamanlarda genellikle kenarda kaldı, çünkü Reds'in dizilişi Isak'ın güçlü yönlerine hiç uymuyordu.

    Gelecek sezon işler hızla düzelmezse, Isak tüm zamanların en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak tarihe geçme riskiyle karşı karşıya kalacak.