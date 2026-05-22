Listemize, tek bir sezon içinde iki kez hayal kırıklığı yaratan transferler gerçekleştiren bir oyuncu ile başlıyoruz. Facundo Buonanotte, geçen sezon zor günler geçiren Leicester City’de fena olmayan bir performans sergilemişti; bu nedenle, yeni yükselmiş Leeds United’ın Ağustos ayında Arjantinli oyuncuyu Brighton’dan kiralamaya çalışması mantıklı görünüyordu. Ancak, Buonanotte’yi Elland Road’a getirecek anlaşma tam sonuçlanmak üzereyken, Chelsea devreye girdi ve oyun kurucuyu kendilerine kiralanması için ikna etti.

Buonanotte'nin Chelsea gibi büyük bir kulübe uygunluğu ve zaten hücumcu orta saha oyuncuları ve kanat oyuncularıyla dolu bir kadroya nasıl uyum sağlayacağı konusunda hemen şüpheler ortaya çıktı ve bu şüpheler haklı çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, Blues'taki ilk maçında devre arasında oyundan alındı ve Leeds, Ocak ayında sezonun ikinci yarısı için onu kiralayarak Batı Londra'dan ayrılma fırsatı sunana kadar Chelsea formasıyla bir daha lig maçında forma giymedi.

Ancak, West Yorkshire'da kiralık oyuncunun durumu pek de iyiye gitmedi. Buonanotte, Daniel Farke'nin takımında Premier League'de sadece iki kez yedek olarak sahaya çıktı; sonuncusu 31 Ocak'taydı ve geldiğinden beri çoğu zaman yedek kulübesinde bile yer bulamadı.