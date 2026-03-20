Saygın haber ajansı Reuters'ın verdiği bilgilere göre, Red Devils Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Newcastle United ile bu orta saha oyuncusu hakkında yürütülen görüşmelerin oldukça ilerlemiş olduğu belirtiliyor.
Premier Lig'de büyük bir transfer bombası patlamak üzere! Manchester United, 80 milyon avroluk bir anlaşma yapmak üzere
Rapora göre, şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan takımın Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için cüzdanını iyice açması gerekecek. 80 milyon avroluk bir transfer ücreti söz konusu.
Guimaraes'in Manchester'da vatandaşı Casemiro'nun yerini alması bekleniyor. 34 yaşındaki oyuncu, bilindiği üzere bu sezonun ardından United'dan bedelsiz olarak ayrılacak. Yeni hedefi henüz bilinmiyor, ancak muhtemelen Avrupa'ya sırtını dönecek.
Guimaraes-Poker: Real Madrid sorun olacak mı?
Ancak Reuters, Guimaraes'i konu alan transfer yarışının hâlâ sallantıda olabileceğini kabul ediyor; zira Real Madrid'in de 28 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiği söyleniyor. Eğer "Los Blancos" gerçekten ciddi bir hamle yaparsa, ManUnited'ın transferi kazanma şansı önemli ölçüde azalacaktır.
Magpies ise, Guimaraes'in 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen onu tutma konusunda pek şanslı görünmüyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok İngiliz medya kuruluşu, milli oyuncu Nick Woltemade'nin kulübünün bir satış dalgasıyla karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir bir şekilde haber yaptı. Spor alanındaki düşüş nedeniyle şimdiden önemli mali kayıplar bekleniyor, bu nedenle kulüp yönetimi, Anthony Gordon ve Sandro Tonali'nin de aralarında bulunduğu bazı yıldızları bırakma fikrini değerlendiriyor.
Newcastle kötü bir sezon geçiriyor - ManUnited ise şu anın en formda takımı
Newcastle, Premier Lig'de sadece dokuzuncu sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Barcelona'ya karşı oynanan son 16 turu rövanş maçında aldığı ağır yenilginin ardından turnuva macerası sona erdi. Guimaraes ise bu sezon da istikrarlı bir performans sergileyen az sayıdaki oyuncudan biri. Tüm turnuvalarda oynadığı 35 maçta dokuz gol ve yedi asist kaydetti.
ManUnited ise İngiltere'de şu anın en formda takımı. Geçici teknik direktör Michael Carrick, Premier Lig'de oynadığı dokuz maçın yedisini kazandı, sadece birini kaybetti.
Bruno Guimaraes: Newcastle United'daki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 189 Gol 31 Asist 31