Manchester City, ilk beş maçından 15 puan toplayarak ve tüm karşılaşmalarını kazanarak Premier Lig puan tablosunun zirvesine oturdu; bunların sonuncusu Sunderland karşısında 5-3'lük heyecanlı galibiyet oldu.

Gökmavili takım, bu ana kadar müsabakada tam puanı elde eden tek ekip; ayrıca bu sezon ligdeki en uzun üst üste galibiyet serisine sahip. Yüzde 100'lük galibiyet oranına ulaşan bu başlangıç, Manchester City'nin gücünü ve lig şampiyonluğunu geri kazanma yönündeki net arzusunu yansıtıyor.

Bu güçlü çıkış geçici bir rakamdan ibaret de değildi; zira takım tarihi bir başarıya imza atarak birinci lig sezonunun ilk beş maçını kazanmayı tarihinde beşinci kez gerçekleştirmiş oldu. City bu başarıyı daha önce 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 ve 2023-2024 sezonlarında elde etmiş, ardından bu sezon senaryoyu yeniden tekrarlamıştı.

Mükemmel başlangıç yalnızca Manchester City ile sınırlı kalmadı, İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca'ya da uzandı. Maresca, Premier Lig'de takımla oynadığı ilk beş maçın tamamını kazandı.

Maresca, müsabaka tarihinde tek bir kulüple ilk beş maçını kazanan yalnızca altıncı teknik direktör oldu ve her biri ilk altı maçını kazanan Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Ole Gunnar Solskjaer'in yanı sıra ilk beş maçını kazanan Craig Shakespeare ile Maurizio Sarri'nin de bulunduğu listeye katıldı.