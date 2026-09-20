Premier Lig, ilk özelliklerinden bazılarını ortaya koymak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı; zira açılış niteliğindeki beş hafta, Manchester City'nin kusursuz başlangıcı, Arsenal'in sürpriz duraksaması ve Chelsea'yi vuran savunma krizi arasında birçok sürprizi beraberinde getirdi. Manchester United ise aradığı görüntüden uzak buldu kendini, Tottenham Hotspur ise puan tablosunun dibinde yer alıyor.
Manchester City tam puanla ayrılmayı başarırken, bazı büyük kulüpler erken hataların bedelini ödemeye başladı ve bu başlangıç önemli bir soruyu gündeme getirdi: Bu beş hafta yalnızca geçici bir durak mı olacak, yoksa şampiyonluk mücadelesinin ve zirve sıralamasının şekline dair erken işaretler mi taşıyor?
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