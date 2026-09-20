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Enzo Maresca - إنزو ماريسكا - Kooora OnlyKooora.com
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Premier Lig çılgınlığından 5 perde: Manchester City tek başına uçuyor, krizler büyükleri vuruyor

FEATURES
M.City - Sunderland
M.City
Sunderland
Premier Lig
Brighton & Hove Albion - Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
AFC Bournemouth - Liverpool
AFC Bournemouth
Liverpool
Brentford - Chelsea
Brentford
Chelsea
Fulham - M. United
Fulham
M. United
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Tottenham Hotspur
Aston Villa
İngiltere
Mısır
Fas
Cezayir
Ürdün
Irak

Chelsea takıldı, Manchester United çöktü, Tottenham dibe battı!

Premier Lig, ilk özelliklerinden bazılarını ortaya koymak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı; zira açılış niteliğindeki beş hafta, Manchester City'nin kusursuz başlangıcı, Arsenal'in sürpriz duraksaması ve Chelsea'yi vuran savunma krizi arasında birçok sürprizi beraberinde getirdi. Manchester United ise aradığı görüntüden uzak buldu kendini, Tottenham Hotspur ise puan tablosunun dibinde yer alıyor.

Manchester City tam puanla ayrılmayı başarırken, bazı büyük kulüpler erken hataların bedelini ödemeye başladı ve bu başlangıç önemli bir soruyu gündeme getirdi: Bu beş hafta yalnızca geçici bir durak mı olacak, yoksa şampiyonluk mücadelesinin ve zirve sıralamasının şekline dair erken işaretler mi taşıyor?

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  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    City: Tam not ve erken bir mesaj

    Manchester City, ilk beş maçından 15 puan toplayarak ve tüm karşılaşmalarını kazanarak Premier Lig puan tablosunun zirvesine oturdu; bunların sonuncusu Sunderland karşısında 5-3'lük heyecanlı galibiyet oldu.

    Gökmavili takım, bu ana kadar müsabakada tam puanı elde eden tek ekip; ayrıca bu sezon ligdeki en uzun üst üste galibiyet serisine sahip. Yüzde 100'lük galibiyet oranına ulaşan bu başlangıç, Manchester City'nin gücünü ve lig şampiyonluğunu geri kazanma yönündeki net arzusunu yansıtıyor.

    Bu güçlü çıkış geçici bir rakamdan ibaret de değildi; zira takım tarihi bir başarıya imza atarak birinci lig sezonunun ilk beş maçını kazanmayı tarihinde beşinci kez gerçekleştirmiş oldu. City bu başarıyı daha önce 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 ve 2023-2024 sezonlarında elde etmiş, ardından bu sezon senaryoyu yeniden tekrarlamıştı.

    Mükemmel başlangıç yalnızca Manchester City ile sınırlı kalmadı, İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca'ya da uzandı. Maresca, Premier Lig'de takımla oynadığı ilk beş maçın tamamını kazandı.

    Maresca, müsabaka tarihinde tek bir kulüple ilk beş maçını kazanan yalnızca altıncı teknik direktör oldu ve her biri ilk altı maçını kazanan Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Ole Gunnar Solskjaer'in yanı sıra ilk beş maçını kazanan Craig Shakespeare ile Maurizio Sarri'nin de bulunduğu listeye katıldı.

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  • Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com

    Arsenal: Mükemmel başlangıcı durduran hata

    Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıl süren uzun bir kupa hasretine son verdikten sonra sezona şampiyon unvanıyla ve unvanı elinde tutmanın en güçlü adayı olarak girdi.

    Takım, geçtiğimiz sezon çoğu zaman rakibini yıpratma ve baskı altına alma özelliğiyle öne çıkan bir oyun anlayışına dayandı; ardından yeni sezona daha güçlü ve daha ikna edici bir şekilde başladı.

    Gerçekten de Arsenal'in başlangıcı dikkat çekiciydi; ilk dört haftada 12 puan topladıktan sonra beşinci haftada Brighton'a 3-0 mağlup olarak beklenmedik bir darbe aldı.

    Bu yenilgi, takımın kusursuz çıkışını durdurdu; ancak aynı zamanda Arsenal'in rotayı hızla düzeltmesine imkân tanıyan erken bir dönemde geldi, özellikle de şampiyonluk yarışı henüz ilk aşamalarında olduğu için.

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  • Andoni Iraola - أندوني إيراولا - Kooora OnlyKooora.com

    Yenilgisiz sağlamlık: hesap dışı sürprizler

    Manchester City'nin yanı sıra, beş hafta geride kalırken mağlubiyet almadan yolunu sürdürmeyi başaran dört kulüp daha bulunuyor: Brentford, Leeds United, Liverpool ve Everton.

    Ancak mağlup olmamak mutlaka mükemmel bir başlangıç anlamına gelmiyor; bu durum, 9 puanla altıncı sırada yer alan Liverpool için açıkça geçerli. Takım ilk beş maçında hiç yenilmemiş olsa da bunların üçünde berabere kaldı ve sezon başında tam altı puan kaybetti.

    Daha da dikkat çekici olan, son 63 sezon içinde Liverpool'un ligde kendi sahasındaki ilk iki maçının hiçbirini kazanamadığı yalnızca üçüncü kez olması. Manchester City ile aradaki farkın erkenden açılmasıyla birlikte Liverpool, puan kaybının sürmesinin yarışa geri dönme görevini zorlaştırabileceğinin farkında.

    Buna karşılık, Leeds United ve yeni yükselen Hull City dikkat çeken performanslar sergiliyor; nitekim Leeds şu ana kadar hiç mağlubiyet almazken, Hull City 8 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

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    Chelsea: Hücum var, savunma yok

    Chelsea, ilk beş haftada iki mağlubiyet almasının ardından 7 puanla onuncu sırada yer alıyor.

    Hücum cephesinde takım 10 gol kaydetti; bu, iyi görünen bir rakam. Ancak asıl sorun savunmada ortaya çıkıyor. Kalesinde 12 gol gören ekip, şu ana kadar ligin en kötü savunmasına sahip takım konumunda.

    Daha da endişe verici olan ise Chelsea'nin ilk dört maçının her birinde kalesinde iki ya da daha fazla gol görmesi. Bu durum, kulüp tarihinde 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez yaşanıyor.

    Dolayısıyla Chelsea, ileriye taşıyacak hücum silahlarına sahip; ancak Arsenal ve Manchester City ile girilecek şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde dahil olmak istiyorsa savunma sistemini acilen düzeltmesi gerekiyor.


  • Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com

    Manchester United: Çok deneme, az sonuç

    Manchester United, yalnızca bir galibiyet elde ettikten sonra 5 puanla on ikinci sırada yer alarak dengeyi bulmaya çalışmayı sürdürüyor.

    United, Premier Lig'de bu sezon 100 şut barajını aşan tek takım konumunda; ancak bu yüksek deneme sayısı gol sayısına yansımadı ve takım yalnızca 8 gol kaydetti.

    Ayrıca aynı sayıda gol de yiyerek attığı gol sayısı kalesinde gördüğü gol sayısına eşit hâle geldi. Bu rakamlar, şut ve hücum baskısının çokluğuna rağmen hücum denemelerini gole ve sonuca çevirmede yaşanan açık bir sorunu ortaya koyuyor.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Tottenham: dipten bir başlangıç

    Tottenham Hotspur ise en zorlu başlangıçlarından birini yaşıyor. Yalnızca iki puan toplayan takım, hiç galibiyet alamayarak son sırada yer alıyor.

    Son iki sezonu on yedinci sırada tamamlayan takım, şampiyonluk için gerçek adaylar arasında değildi; ancak beklentiler, özellikle teknik direktörün takımla çalışmak için eksiksiz bir hazırlık dönemi geçirmesiyle birlikte, Roberto De Zerbi yönetiminde daha iyi bir başlangıç yapılacağı yönündeydi.

    Ancak gerçek çok daha acımasız oldu. Tottenham, ligdeki ilk dört maçında hiç gol atamayarak kulüp tarihinde bir ilki yaşadı; beşinci haftada gol orucunu bozdu ve Aston Villa'ya 3-2 kaybettiği maçta iki gol kaydetti.

    Böylece Tottenham, yalnızca iki puan toplayarak ve -6 averajla, Premier Lig'de beş maç sonundaki en kötü başlangıcını yaptı; bu sonuç, iki puan ve -3 averaj topladığı 2008-2009 sezonundaki başlangıcını da geride bıraktı.

  • Pep Guardiola Sir Alex FergusonGetty/GOAL

    Tarih ne söylüyor?

    Tüm bu göstergelere rağmen, tarih erken sonuç çıkarmaya karşı uyarıyor; çünkü güçlü bir başlangıç, takımın aynı tempoyu sezon sonuna kadar sürdüreceğini garanti etmiyor.

    Premier Lig döneminde, ilk dört maçını üst üste kazanan 28 takımdan yalnızca 9'u şampiyonluğa ulaşmayı başardı; bunların sonuncusu 2023-2024 sezonundaki Manchester City oldu.

    Buna karşılık, zirvenin erken gerisinde kalmak daha zor görünüyor; zira dört haftanın ardından lidere beş puan veya daha fazla fark verdikten sonra şampiyonluğa ulaşmayı yalnızca iki takım başardı. Manchester United bu başarıyı Sir Alex Ferguson yönetiminde beş kez elde etti; Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise 2020-2021 sezonunda geriliğini tersine çevirip şampiyonluğa uzanarak bunu başaran diğer takım oldu.

    Yalnızca beş haftanın ardından ilk tablo net görünüyor: Manchester City temposunu dayatıyor, Arsenal ilk darbeyi aldı, Chelsea savunmada zorlanıyor, Manchester United çözüm arıyor; Tottenham ise ilk sendelemeler daha büyük bir krize dönüşmeden hızlı bir yanıt gerektiren bir başlangıcın karşısında buluyor kendini.