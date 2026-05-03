Premier Lig, Benjamin Sesko'nun Manchester United formasıyla Liverpool'a karşı attığı tartışmalı golün neden geçerli sayıldığını açıkladı

Manchester United, Liverpool ile oynadığı bu hayati Premier Lig karşılaşmasının başlarında üstünlüğü ele geçirdi, ancak maçın en çok konuşulan anı Sesko’nun sezonun 10. golü oldu.

Matheus Cunha 6. dakikada skoru açtıktan sadece 8 dakika sonra Sesko da fileleri havalandırarak United'ı 2-0 öne geçirdi ve maçın başlangıcı çılgın bir tempoda geçti.

Gol, Bruno Fernandes'in ceza sahasının sağ tarafında boşluk yaratıp altı metre kalesine tehlikeli bir top göndermesinin ardından geldi. Liverpool kalecisi Freddie Woodman topu kesmek için atıldı ancak topu sadece Sesko'nun önüne sektirebildi. Top forvetin bacaklarına çarptıktan sonra göğsüne doğru sıçradı ve sonunda gol çizgisini geçti, bu da konuk takımın hemen itiraz etmesine neden oldu.