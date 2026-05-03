Manchester United v Liverpool - Premier League
Mohamed Saeed

Premier Lig, Benjamin Sesko'nun Manchester United formasıyla Liverpool'a karşı attığı tartışmalı golün neden geçerli sayıldığını açıkladı

Manchester United ile Liverpool arasındaki bu hayati öneme sahip karşılaşma, Old Trafford'da yaşanan büyük bir VAR tartışmasıyla alevlendi. Benjamin Sesko, ilk yarıda Kırmızı Şeytanlar'ın skorunu ikiye katladı; ancak bu gol, olası bir el ile oynama durumuna ilişkin uzun süren incelemenin ardından geldi ve hem taraftarları hem de oyuncuları gerilim içinde bekletti. Premier Lig, golün neden geçerli sayıldığını açıklayan bir bildiri yayınladı.

  • Old Trafford'da tartışma çıktı

    Manchester United, Liverpool ile oynadığı bu hayati Premier Lig karşılaşmasının başlarında üstünlüğü ele geçirdi, ancak maçın en çok konuşulan anı Sesko’nun sezonun 10. golü oldu.

    Matheus Cunha 6. dakikada skoru açtıktan sadece 8 dakika sonra Sesko da fileleri havalandırarak United'ı 2-0 öne geçirdi ve maçın başlangıcı çılgın bir tempoda geçti.

    Gol, Bruno Fernandes'in ceza sahasının sağ tarafında boşluk yaratıp altı metre kalesine tehlikeli bir top göndermesinin ardından geldi. Liverpool kalecisi Freddie Woodman topu kesmek için atıldı ancak topu sadece Sesko'nun önüne sektirebildi. Top forvetin bacaklarına çarptıktan sonra göğsüne doğru sıçradı ve sonunda gol çizgisini geçti, bu da konuk takımın hemen itiraz etmesine neden oldu.

    VAR ön plana çıkıyor

    VAR görevlisi olarak görev yapan hakem Stuart Attwell, topun çizgiyi geçmeden önce Sesko'nun eline veya koluna temas edip etmediğini belirlemekle görevlendirildi. Hakemler çeşitli yayın açılarını dikkatle incelerken, inceleme yaklaşık üç dakika sürdü.

    Bazı tekrarlar temas olmadığını gösterirken, diğer açılardan topun forvetin göğsüne doğru ilerlerken parmaklarına sıyırdığı görülüyordu.

    Uzun süren inceleme ve görüntülerdeki belirsizliğe rağmen, gol sonunda geçerli sayıldı ve Old Trafford'daki taraftarlar iki gol farkla önde olmanın sevincini yaşadı.

  • Premier Lig, kararı açıkladı

    Olayla ilgili netlik sağlamak amacıyla Premier Lig Maç Merkezi, X platformunda bir açıklama yayınlayarak golün neden iptal edilmediğini açıkladı. Ligin resmi kanalı, bu gergin anlarda hakem ekibinin elindeki video kayıtlarının müdahale için gerekli şartları karşılamadığını doğruladı.

    Premier League Maç Merkezi şu açıklamayı yaptı: "Hakemin gol kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı; Sesko'nun golü atmadan önce topa elle dokunduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığı değerlendirildi."


    Liverpool geri dönüş yaptı, ardından Mainoo galibiyet golünü attı

    Sesko'nun golüyle United ilk yarıyı 2-0 önde kapatmış olsa da, maçın heyecanı henüz bitmemişti. Liverpool ikinci yarıya yenilenmiş bir enerjiyle çıktı ve kısa sürede maça yeniden ortak oldu. Dominik Szoboszlai, ikinci yarı başlar başlamaz Reds adına bir gol atarak, maçın gidişatını tekrar Merseyside ekibinin lehine çevirdi.

    56. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle geri dönüş tamamlandı. Ancak United, 77. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı galibiyet golüyle nihayetinde galibiyeti garantiledi. Bu gol, zorlu bir mücadelenin ardından gelen zaferi kesinleştirdi ve United'ı 64 puana taşıyarak Premier League sıralamasında üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi.

