Premier Lig asist rekorunu egale eden 'gururlu' Bruno Fernandes, Manchester United'ın sezonun son maçında Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'yi geçmeyi hedefliyor

Kısa süre önce FWA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Fernandes, Manchester United’ın Nottingham Forest’ı 3-2 yendiği maçta Bryan Mbeumo’ya asist yaparak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. 20 asist barajını aşan Fernandes, daha önce bu rekoru tek başına elinde tutan efsanevi isimler Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin rekoruna ulaştı. Son iki maçında gol katkısı yapamayan orta saha oyuncusu, rekorun peşinde olmanın aklında olduğunu itiraf etti.

Maçın ardından Fernandes, "Çok gurur duyuyorum" dedi. "Premier League'in en önemli isimlerinden ikisi olan Thierry ve Kevin'dan bahsediyoruz. Benim için bu çok büyük bir onur ve bunu başardığım için çok mutluyum. Çok gurur verici bir an."