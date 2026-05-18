Çeviri:
Premier Lig asist rekorunu egale eden 'gururlu' Bruno Fernandes, Manchester United'ın sezonun son maçında Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'yi geçmeyi hedefliyor
Henry ve De Bruyne ile aynı seviyeye gelmek
Kısa süre önce FWA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Fernandes, Manchester United’ın Nottingham Forest’ı 3-2 yendiği maçta Bryan Mbeumo’ya asist yaparak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. 20 asist barajını aşan Fernandes, daha önce bu rekoru tek başına elinde tutan efsanevi isimler Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin rekoruna ulaştı. Son iki maçında gol katkısı yapamayan orta saha oyuncusu, rekorun peşinde olmanın aklında olduğunu itiraf etti.
Maçın ardından Fernandes, "Çok gurur duyuyorum" dedi. "Premier League'in en önemli isimlerinden ikisi olan Thierry ve Kevin'dan bahsediyoruz. Benim için bu çok büyük bir onur ve bunu başardığım için çok mutluyum. Çok gurur verici bir an."
Brighton karşısında tarihe geçecek son bir hamle
Premier Lig sezonunun önümüzdeki Pazar günü Brighton ile oynanacak son maçı öncesinde Fernandes, asist sayısını 21’e çıkararak rekoru tek başına elinde tutma fırsatına sahip. Daha fazla tarih yazmaya hevesli olsa da, United’ın orta saha oyuncusu, İngiltere’nin en üst liginde önceki kişisel rekorlarını alt üst ederek bu sezon gösterdiği inanılmaz performanstan şimdiden memnun. Ligin en önemli oyun kurucusu olarak konumunu pekiştirmek amacıyla son maça çıkıyor.
Fernandes, 21. asist yapma olasılığıyla ilgili olarak, "Umarım bu gerçekleşir" dedi. "Ama gerçekleşmezse de zaten çok mutluyum çünkü Premier League'de daha önce hiç 20 asist yapmamıştım. 19 asist de yapmamıştım, yani 19 asistle bitirseydim bile çok mutlu olurdum."
Rekor için verilen zihinsel mücadele
Fernandes, bu dönüm noktasına yaklaşırken istatistikleri görmezden gelmenin zorlaştığını kabul etse de, bunun sahadaki oyun anlayışını değiştirmediğini vurguladı. Forest maçının başlarında onun yarattığı birçok fırsatı takım arkadaşları kaçırmış olsa da, Mbeumo’nun kusursuz vuruşu sonunda 20. asistini garantiledi. 29 yaşındaki oyuncu, bu hedefi nihayet aşmış olmaktan dolayı saf bir rahatlamadan ziyade bir başarı duygusu hissettiğini dile getirdi.
"Rahatladım diyemem, ama çok mutluyum, çok gururluyum. Elbette herkes bilir ki, bu hedefe yaklaşmaya başladığınızda, bu konu hakkında çok düşünmeye başlarsınız. İyi olan şey, bu durumun oyun tarzımı değiştirmemesi, çünkü ben takım arkadaşlarıma hizmet etmek, onların gol atmasını sağlamak için oradayım," diye açıkladı Portekiz milli takım oyuncusu.
Yarışı tamamlayanlara övgü
Bireysel övgülere rağmen Fernandes, başarısındaki payları nedeniyle takım arkadaşlarını hemen övdü. Mbeumo gibi oyuncuların gol vuruşlarındaki kalitesi olmasaydı bu rekorun ulaşılamaz kalacağını vurguladı. United kaptanı için, takımın ortak başarısı ve gollerin kendisi, bunun sonucunda ortaya çıkan kişisel istatistiklerden daha önemli olmaya devam ediyor.
“Benim tepkimden çok onların tepkisini görmekten çok memnunum çünkü Bryan'ın golünü kutlamasını istedim. Bunu kendimle ilgili bir mesele haline getirmek istemedim çünkü sonuçta gol atmak futbolda en önemli şeydir,” diye ekledi Fernandes. "Ve tüm övgü Bryan'a ait çünkü o topu ağlara göndermezse, benim rekorum da olmazdı. Yani bu rekorlar, takım arkadaşlarınız da sizin yaptığınız gibi doğru işleri yaparsa elde edilebilir."