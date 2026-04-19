Premier Lig, Arsenal'in Manchester City'ye yenildiği maçta Gabriel'in Erling Haaland'a yaptığı 'kafa atma' hareketi nedeniyle neden kırmızı kart görmediğini açıkladı
Premier Lig, VAR'ın hakemin kararını neden onadığını açıkladı
Gabriel, ikinci yarıda Haaland ile çarpıştı ve Norveçli forvetin kafasına itmiş gibi göründü. Ancak hakem Anthony Taylor sadece sarı kart gösterdi; bu karar, VAR görevlisi John Brooks tarafından da desteklendi. Premier League Maç Merkezi, durumu açıklığa kavuşturmak için X platformunda resmi bir açıklama yayınlayarak şunları belirtti: "Hakemin kırmızı kart göstermemesi yönündeki kararı VAR tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır; Gabriel'in hareketinin aşırı agresif veya şiddet içeren bir hareket olmadığı değerlendirilmiştir."
Uzmanlar, hoşgörülü hakem kararları karşısında şaşkına döndü
Tartışmalı karar birçok gözlemciyi şaşkına çevirdi; eski Arsenal kanat oyuncusu Perry Groves, Gabriel’in paçayı kurtardığını vurguladı. talkSPORT GameDay Live programında yorum yapan Groves, “Haaland aslında iyi iş çıkardı çünkü hiç tepki göstermedi… Bence Gabriel gerçekten paçayı kurtardı. Haaland’ın ulaşamayacağını sandı ama belli ki öyle değildi” dedi.
Eski Newcastle menajeri Alan Pardew de 2014 yılında benzer bir suçtan dolayı stadyumdan men edildiğini hatırlatarak şaşkınlığını dile getirdi ve şöyle dedi: "Ben bunun için 150 bin sterlin para cezası aldım, yani ne hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Kesinlikle kafasını olmaması gereken bir yere soktu, biraz da benim gibi."
Haaland nasıl tepki gösterdi?
Kavgada rol aldığı için sarı kart gören Haaland, maçın ardından olayla ilgili diplomatik bir yorumda bulundu. Gabriel’in oyundan atılması gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Sky Sports’a şunları söyledi: “Bence eğer yere düşseydim – ki biri bana gerçekten saldırmadıkça bunu yapmam – belki kırmızı kart olurdu. Emin değilim. Ama olan oldu, ben yere düşmeyeceğim. Bana sarı kart gösterildi, nedenini bilmiyorum, yüzüme doğru geldi. Ama olan oldu."
Şampiyonluk yarışındaki dinamikler önemli ölçüde değişiyor
Tartışmalı karar, sonuçta Manchester City’nin şampiyonluk yarışındaki dengeleri kökünden değiştiren hayati bir galibiyet elde etmesini engelleyemedi. Pep Guardiola’nın takımı 32 maçta 67 puana ulaşarak liderle arasındaki farkı kapattı. Arsenal, 33 maçta topladığı 70 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor, ancak avantajı giderek daha kırılgan bir hal alıyor.
City, Çarşamba gecesi Burnley deplasmanında oynayacağı kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı ve farkı kapatmayı hedefliyor. Öte yandan Arsenal, önümüzdeki Cumartesi Emirates Stadyumu'nda Newcastle United'ı ağırlamaya hazırlanırken, bir an önce toparlanıp galibiyet serisini yeniden yakalamaya ihtiyaç duyuyor.