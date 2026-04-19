Goal.com
Canlı
Manchester City v Arsenal - Premier League
Moataz Elgammal

Çeviri:

Premier Lig, Arsenal'in Manchester City'ye yenildiği maçta Gabriel'in Erling Haaland'a yaptığı 'kafa atma' hareketi nedeniyle neden kırmızı kart görmediğini açıkladı

Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, Pazar günü Manchester City'ye karşı 2-1 yenildikleri gergin maçta kırmızı karttan kurtuldu. Brezilyalı oyuncu Erling Haaland'a kafa atmış gibi görünse de sadece sarı kart gördü ve Premier Lig, bu kararın neden alındığını açıkladı.

    Gabriel, ikinci yarıda Haaland ile çarpıştı ve Norveçli forvetin kafasına itmiş gibi göründü. Ancak hakem Anthony Taylor sadece sarı kart gösterdi; bu karar, VAR görevlisi John Brooks tarafından da desteklendi. Premier League Maç Merkezi, durumu açıklığa kavuşturmak için X platformunda resmi bir açıklama yayınlayarak şunları belirtti: "Hakemin kırmızı kart göstermemesi yönündeki kararı VAR tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır; Gabriel'in hareketinin aşırı agresif veya şiddet içeren bir hareket olmadığı değerlendirilmiştir."

    Uzmanlar, hoşgörülü hakem kararları karşısında şaşkına döndü

    Tartışmalı karar birçok gözlemciyi şaşkına çevirdi; eski Arsenal kanat oyuncusu Perry Groves, Gabriel’in paçayı kurtardığını vurguladı. talkSPORT GameDay Live programında yorum yapan Groves, “Haaland aslında iyi iş çıkardı çünkü hiç tepki göstermedi… Bence Gabriel gerçekten paçayı kurtardı. Haaland’ın ulaşamayacağını sandı ama belli ki öyle değildi” dedi.

    Eski Newcastle menajeri Alan Pardew de 2014 yılında benzer bir suçtan dolayı stadyumdan men edildiğini hatırlatarak şaşkınlığını dile getirdi ve şöyle dedi: "Ben bunun için 150 bin sterlin para cezası aldım, yani ne hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Kesinlikle kafasını olmaması gereken bir yere soktu, biraz da benim gibi."

  • Haaland nasıl tepki gösterdi?

    Kavgada rol aldığı için sarı kart gören Haaland, maçın ardından olayla ilgili diplomatik bir yorumda bulundu. Gabriel’in oyundan atılması gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Sky Sports’a şunları söyledi: “Bence eğer yere düşseydim – ki biri bana gerçekten saldırmadıkça bunu yapmam – belki kırmızı kart olurdu. Emin değilim. Ama olan oldu, ben yere düşmeyeceğim. Bana sarı kart gösterildi, nedenini bilmiyorum, yüzüme doğru geldi. Ama olan oldu."

    Şampiyonluk yarışındaki dinamikler önemli ölçüde değişiyor

    Tartışmalı karar, sonuçta Manchester City’nin şampiyonluk yarışındaki dengeleri kökünden değiştiren hayati bir galibiyet elde etmesini engelleyemedi. Pep Guardiola’nın takımı 32 maçta 67 puana ulaşarak liderle arasındaki farkı kapattı. Arsenal, 33 maçta topladığı 70 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor, ancak avantajı giderek daha kırılgan bir hal alıyor.

    City, Çarşamba gecesi Burnley deplasmanında oynayacağı kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı ve farkı kapatmayı hedefliyor. Öte yandan Arsenal, önümüzdeki Cumartesi Emirates Stadyumu'nda Newcastle United'ı ağırlamaya hazırlanırken, bir an önce toparlanıp galibiyet serisini yeniden yakalamaya ihtiyaç duyuyor.

Premier Lig
Burnley crest
Burnley
BUR
M.City crest
M.City
MCI
Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW