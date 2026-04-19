Premier Lig, Arsenal'in Manchester City'ye yenildiği maçta Gabriel'in Erling Haaland'a yaptığı 'kafa atma' hareketi nedeniyle neden kırmızı kart görmediğini açıkladı

Tartışmalı karar birçok gözlemciyi şaşkına çevirdi; eski Arsenal kanat oyuncusu Perry Groves, Gabriel’in paçayı kurtardığını vurguladı. talkSPORT GameDay Live programında yorum yapan Groves, “Haaland aslında iyi iş çıkardı çünkü hiç tepki göstermedi… Bence Gabriel gerçekten paçayı kurtardı. Haaland’ın ulaşamayacağını sandı ama belli ki öyle değildi” dedi.

Eski Newcastle menajeri Alan Pardew de 2014 yılında benzer bir suçtan dolayı stadyumdan men edildiğini hatırlatarak şaşkınlığını dile getirdi ve şöyle dedi: "Ben bunun için 150 bin sterlin para cezası aldım, yani ne hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Kesinlikle kafasını olmaması gereken bir yere soktu, biraz da benim gibi."