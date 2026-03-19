Premier Lig, 2026/27 sezonu öncesinde harcama kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor

Başarılı bir şekilde kabul edilen bu değişiklik, ilk olarak Noel öncesinde düzenlenen bir toplantıda Brighton & Hove Albion tarafından önerilmişti. Ligdeki en verimli yönetilen kulüplerden biri olarak kabul edilen "Seagulls", sorumlu uzun vadeli planlamanın katı yıllık harcama sınırları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmemesini sağlamak amacıyla bu "düzenlemeyi" önermişti.

Raporlara göre, mevcut 20 Premier Lig takımından hiçbiri Brighton'ın önderlik ettiği öneriye karşı çıkmadı. Bu oybirliğiyle verilen desteğin ardından, ligin değişikliği resmi olarak onaylaması ve 2026/27 sezonunun başlamasından çok önce, mevcut sezonun bitiminden önce uygulamaya koyması bekleniyor.