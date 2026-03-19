Premier Lig, 2026/27 sezonu öncesinde harcama kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor
Bütçe devri ve katı puan kesintileri
Yeni kurallara göre, bir kulüp transferler, oyuncu maaşları ve menajer ücretleri için ayrılan %85'lik gelir kotasını iki sezon üst üste tam olarak kullanmazsa, bu bütçenin en fazla %10'unu bir sonraki sezona devredebilir. Standart sınır %85 olmakla birlikte, bazı karmaşık faktörler nedeniyle kulüplerin bu sınırı %115'e kadar aşmasına izin verilebilir. Ancak, bu maksimum seviyenin aşılması durumunda para cezası ve zorunlu olarak 6 puan düşürülme cezası uygulanır. Bu düzenleme, kemer sıkma politikası uygulayanlara bir güvenlik ağı sağlarken, aşırı harcamaları da sıkı bir şekilde cezalandırmaktadır.
Brighton, kural değişikliği için öncülük ediyor
Başarılı bir şekilde kabul edilen bu değişiklik, ilk olarak Noel öncesinde düzenlenen bir toplantıda Brighton & Hove Albion tarafından önerilmişti. Ligdeki en verimli yönetilen kulüplerden biri olarak kabul edilen "Seagulls", sorumlu uzun vadeli planlamanın katı yıllık harcama sınırları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmemesini sağlamak amacıyla bu "düzenlemeyi" önermişti.
Raporlara göre, mevcut 20 Premier Lig takımından hiçbiri Brighton'ın önderlik ettiği öneriye karşı çıkmadı. Bu oybirliğiyle verilen desteğin ardından, ligin değişikliği resmi olarak onaylaması ve 2026/27 sezonunun başlamasından çok önce, mevcut sezonun bitiminden önce uygulamaya koyması bekleniyor.
UEFA ve Avrupa standartlarıyla çelişiyor
UEFA’nın artan denetimine rağmen, harcama tavanını daha esnek tutma kararı alındı. Avrupa futbolunun yönetim organı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ne katılan kulüpler için yüzde 70 gibi çok daha katı bir SCR sınırı uyguluyor; bu durum, Premier Lig’in finansal bir uçurum yaratacağına dair endişelere yol açıyor.
Kıtada, Avrupa'daki rakiplerin transfer piyasasında İngiliz kulüplerine ayak uydurmak için "ek riskler" almaya zorlanabileceğine dair endişeler var. Ancak Premier Lig, bu endişeleri reddederek, kendi özel %85 modelinin iç ligdeki "rekabet dengesini" sağlamak için gerekli olduğunu savunuyor.
Finansal gelişmelerin gölgesinde performans endişeleri
Harcama kuralları konusundaki tartışma, Avrupa kupalarında hayal kırıklığı yaratan bir haftanın ardından, İngiltere’nin en üst ligi için hassas bir dönemde gündeme geldi. Ligin muazzam servetine rağmen, altı temsilci kulüpten sadece Arsenal ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Newcastle United, Barcelona'ya karşı 7-2'lik ağır bir yenilgiye uğrarken, Manchester City Real Madrid'e karşı sınıf farkı yedi ve Chelsea, Paris Saint-Germain'e karşı toplamda 8-2 mağlup oldu. Bu sonuçlar, Premier Lig'in finansal hakimiyetinin Avrupa'nın elit takımlarına karşı sahada üstünlüğe dönüşüp dönüşmediği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.
