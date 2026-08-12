Hull City, Rayo Vallecano'dan Mendy'yi kulüp rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu transfer, kulübün Premier League'deki yaşama hazırlanırken niyetini güçlü biçimde ortaya koyduğu önemli bir hamle oldu. 21 yaşındaki stoper, beş yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini MKM Stadium'a bağladı. Kulüp ayrıca anlaşmayı bir sezon daha uzatma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

Transferin kesin mali detayları kulüp tarafından açıklanmasa da Hull City yetkilileri, bu anlaşmanın daha bu ayın başında kırılan önceki rekoru geride bıraktığını doğruladı. Söz konusu rekor, Olympiacos'tan bonuslara ek olarak 20 milyon £'un üzerinde bir bedelle gelen Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'e kısa süreliğine aitti.