Getty Images Sport
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Premier League yolundaki Hull City, Rayo Vallecano savunmacısı Nobel Mendy için transfer rekorunu kırdı
Kaplanlar için dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma
Hull City, Rayo Vallecano'dan Mendy'yi kulüp rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu transfer, kulübün Premier League'deki yaşama hazırlanırken niyetini güçlü biçimde ortaya koyduğu önemli bir hamle oldu. 21 yaşındaki stoper, beş yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini MKM Stadium'a bağladı. Kulüp ayrıca anlaşmayı bir sezon daha uzatma opsiyonunu elinde bulunduruyor.
Transferin kesin mali detayları kulüp tarafından açıklanmasa da Hull City yetkilileri, bu anlaşmanın daha bu ayın başında kırılan önceki rekoru geride bıraktığını doğruladı. Söz konusu rekor, Olympiacos'tan bonuslara ek olarak 20 milyon £'un üzerinde bir bedelle gelen Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'e kısa süreliğine aitti.
- Getty Images Sport
Premier League hayalini gerçekleştirmek
Senegal milli oyuncusu, bu transferden duyduğu heyecanı dile getirirken kendisini dünyanın en rekabetçi liginde sınama yönündeki ömür boyu süren hedefini vurguladı. Açıklamanın ardından kulübün resmî medya kanallarına konuşan savunmacı, gururunu gizleyemedi: "Burada olduğum için çok mutluyum ve burada olduğum için aynı zamanda çok gururluyum."
Mendy şöyle devam etti: "Ben çok atletik bir oyuncuyum ve özümde bir savunmacıyım. Ayrıca oyundan gerçekten keyif alıyorum ve gerektiğinde geriden temiz ve agresif şekilde çıkmayı seviyorum. Küçüklüğümden beri Premier League'de oynamak istiyordum, bu yüzden karşılaşacağım harika bir meydan okuma var ve buna hazırım."
Kıta sahnesindeki deneyim
Görece genç yaşına rağmen Mendy, önemli üst düzey deneyimle birlikte, büyük Avrupa finallerinde forma giymiş bir oyuncu olarak East Yorkshire'a geliyor. La Liga'da Rayo Vallecano forması giydiği tek sezonda 28 maça çıktı ve attığı iki golle hücum tehdidini ortaya koydu.
İnanılmaz bir şekilde bu, Mendy'nin üst üste ikinci kez Konferans Ligi finaline çıkışı oldu; bu yıl Rayo Vallecano ile Crystal Palace'a karşı yenilgi yaşadı. Bir önceki sezonda ise Real Betis kadrosunun bir parçası olarak turnuvada finale kadar yükseldi, ancak bir başka Londra ekibi Chelsea karşısında kupaya uzanamadı. Avrupa sahnesinde üst düzey İngiliz kulüplerine karşı oynamış olan Mendy, gereken standartları açık biçimde biliyor.
- Getty Images Sport
Uluslararası pedigree ve gelecek beklentileri
Uluslararası arenada Mendy, Senegal Milli Takımı'yla şimdiden adından söz ettirmeye başladı. İlk A milli maçına mart ayında Gambiya'ya karşı oynanan karşılaşmada çıkan oyuncu, böylece Batı Afrika'dan yetişen en parlak savunma potansiyellerinden biri olarak görülen konumunu daha da pekiştirdi.
Mendy, Hull City'nin Premier League'e yükselmesinin ardından yaz transfer dönemindeki sekizinci takviyesi oldu. Kaplanlar, 22 Ağustos'ta sahasında Manchester United'a karşı başlayacağı üst lig serüveni öncesinde hazırlıklarında artık son rötuşları yapıyor.
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