Premier League şampiyonu Avrupa'da tarih yazmayı hedeflerken Arsenal'e William Gallas'tan Şampiyonlar Ligi uyarısı: “Santrforsuz sadece PSG oynayabilir”
PSG, 9 numara olmadan iki kez Avrupa şampiyonu oldu.
Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki uzun süredir devam eden bir sorunu çözmek için 2025'te Viktor Gyokeres'i yüksek bir bedelle transfer etti. İsveçli forvet, ilk sezonunda tüm kulvarlarda 21 gol attı ancak Arsenal'ın 9 numara sorununa çözüm olduğuna henüz herkesi ikna edebilmiş değil; teknik direktörü de ikna olmayanlar arasında.
Gyokeres bu sezon yalnızca bir Premier League maçına ilk 11'de başladı; ileri uçta düzenli olarak Havertz'e görev veriliyor. 2026-27 sezonundaki ilk golünü Community Shield'de attıktan sonra dört kez daha değil, toplam dört kez fileleri havalandırdı ancak hücumun son bölgesinde üretken olmaktan uzak.
Arsenal'ın Avrupa'nın en büyük kupaları için mücadele edecek yeterli hücum gücüne sahip olup olmadığı hâlâ sorgulanıyor. Geçen sezon bu hedefe ulaşmaya çok yaklaşmıştı ancak 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye penaltı atışları sonucunda kaybetti.
Ligue 1'in güçlü takımı sık sık hareketli bir hücum hattıyla sahaya çıkıyor; Ousmane Dembele, Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia saha içinde farklı bölgelere hareket edip birbirleriyle pozisyon değiştiriyor. Barcelona da Pep Guardiola'nın Camp Nou'daki döneminde benzer bir yaklaşımı benimsemişti ve şu anda ileri uçta oynayan belirgin bir santrforu bulunmuyor.
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Arsenal, golcü bir forvet olmadan Avrupa'da zirveye çıkabilir mi?
Arsenal, Fransa, İspanya ve Almanya'nın en iyi takımlarını geçerek ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna, kupa hedefinde hücum hattına öncülük edecek korkulan bir forvet olmadan ulaşabilir mi?
Arsenal'in eski savunmacısı Gallas, Arsenal biletleri konusunda önde gelen platform SeatPick ile iş birliği kapsamında konuşurken kendisine yöneltilen bu soruyla ilgili GOAL'e şunları söyledi: “Bence forvetsiz oynayabilen tek takım PSG. Forvetsiz de maç kazanıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek tek takım onlar. Luis Enrique uzun yıllardır takımını gerçek bir dokuz numara olmadan oynatıyor, bu yüzden bu sistemi kusursuz biçimde uyguluyor.
“Arsenal ve Mikel Arteta'ya gelince, bence Arteta'nın bu önemli maçları kazanmasına ve o kritik golü atmasına yardımcı olacak bir dokuz numaraya gerçekten ihtiyacı var. Şu anda böyle bir dokuz numaraları yok gibi görünüyor.”
Birden fazla kulvarda mücadele etmek rotasyona olanak tanıyor
Son şampiyon Arsenal'ın Premier Lig'de zirvede şimdiden beş puan farkla yer aldığı bu sezon, Arteta galibiyet formülünü oluşturmak için birçok fırsat bulacak.
Arsenal, Carabao Cup'ta League Two ekibi Fleetwood'a sürpriz bir şekilde yenildi, ancak 2027'de yeni bir FA Cup serüvenine başlayacak. Borussia Dortmund ve Real Madrid ile oynayacağı büyük maçlar yaklaşırken Avrupa'daki dört maçının ardından yenilgisizliğini de koruyor.
Gyokeres gibi oyuncular daha fazla süre almak için çabalarken birden fazla kulvarda mücadele etmenin Emirates cephesindeki herkesi mutlu etmeye yardımcı olup olmayacağı sorulan Gallas, şunları ekledi: “Ne yazık ki Arsenal artık Carabao Cup'ın dışında. Oysa bu kupa, oyuncuları mutlu etmek ve projenin bir parçası olduklarını hissettirmek için iyi bir fırsat olabilir. Çünkü sezon başında herkesin forma mücadelesi konusunda çok heyecanlı olduğunu biliyoruz.
“Mücadele edip çok sıkı çalışmanıza rağmen hafta sonu ilk 11'de ya da maç kadrosunda yer almadığınızda heyecanınız yavaş yavaş azalmaya başlar.
“Bu özellikle kış döneminde, kasım, aralık ve ocak aylarında geçerli. Bir oyuncu olarak birdenbire eskisi gibi hissetmemeye başlarsınız. Antrenmana gidersiniz ama aynı motivasyonla değil. Çünkü daha antrenman sahasına adım atmadan hafta sonu ilk 11'de ya da maç kadrosunda olmayacağınızı neredeyse bilirsiniz. Bu, oyuncular için bazen çok zordur.
“Bu yüzden gerçekten çok güçlü olmaları gerekiyor. Mikel Arteta da oyuncularıyla nasıl iletişim kuracağını ve onları sezon boyunca nasıl motive edeceğini biliyor.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Müthiş bir maç serisi yaklaşıyor
Arsenal, son millî aranın ardından 21 Kasım'da Newcastle deplasmanında sahaya dönüyor. Bu maç, takımı takvim yılının sonuna kadar bekleyen heyecan verici karşılaşmalar serisinin başlangıcı olacak.
Arsenal, 2027'ye girilmeden önce Dortmund, Manchester City, Kuzey Londra derbisindeki rakibi Tottenham, Real Madrid ve Manchester United ile karşılaşacak. Bu zorlu maç serisini fazla yara almadan geçebilmek için ciddi bir gol tehdidi yaratması gerekecek.
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