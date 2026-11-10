Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki uzun süredir devam eden bir sorunu çözmek için 2025'te Viktor Gyokeres'i yüksek bir bedelle transfer etti. İsveçli forvet, ilk sezonunda tüm kulvarlarda 21 gol attı ancak Arsenal'ın 9 numara sorununa çözüm olduğuna henüz herkesi ikna edebilmiş değil; teknik direktörü de ikna olmayanlar arasında.

Gyokeres bu sezon yalnızca bir Premier League maçına ilk 11'de başladı; ileri uçta düzenli olarak Havertz'e görev veriliyor. 2026-27 sezonundaki ilk golünü Community Shield'de attıktan sonra dört kez daha değil, toplam dört kez fileleri havalandırdı ancak hücumun son bölgesinde üretken olmaktan uzak.

Arsenal'ın Avrupa'nın en büyük kupaları için mücadele edecek yeterli hücum gücüne sahip olup olmadığı hâlâ sorgulanıyor. Geçen sezon bu hedefe ulaşmaya çok yaklaşmıştı ancak 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye penaltı atışları sonucunda kaybetti.

Ligue 1'in güçlü takımı sık sık hareketli bir hücum hattıyla sahaya çıkıyor; Ousmane Dembele, Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia saha içinde farklı bölgelere hareket edip birbirleriyle pozisyon değiştiriyor. Barcelona da Pep Guardiola'nın Camp Nou'daki döneminde benzer bir yaklaşımı benimsemişti ve şu anda ileri uçta oynayan belirgin bir santrforu bulunmuyor.