Borson, Chelsea ile ilgili nihai kararda "sportif avantaj" ifadesinin yer almamasının, City'nin kendi davası açısından potansiyel olarak önemli olduğunu belirtti.

"Premier League ile son derece hoşgörülü bir anlaşma. PL'nin yaklaşımı hakkında ciddi sorular. Rekabetçi durumlarda çok sayıda oyuncunun transferine rağmen, yaptırım anlaşmasında 'sportif avantaj' ifadesi bir kez bile geçmiyor. City için en kötü senaryoda çok yararlı bir emsal," dedi Borson, Daily Mail'e göre.

"Hafifletici faktörler nedeniyle puan düşürme 'uygun görülmedi'. Yine Chelsea için çok olumlu bir sonuç. Genel yaklaşım, hafifletici faktörlerin halihazırda belirlenmiş cezayı azaltması, yani puan miktarını düşürmesidir."