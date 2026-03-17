Chelsea puan kesintisinden kurtuldu
Premier Lig, Roman Abramovich dönemine ait Chelsea’nin geçmişteki mali usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmasını kısa süre önce tamamladı. Londra kulübüne 10,75 milyon sterlin para cezası ve ertelenmiş transfer yasağı verildi, ancak en önemlisi puan düşürme gibi sportif yaptırımlardan kurtuldu.
Bu sonuç, Man City'nin eski finans danışmanı Borson'un dikkatini çekti. Borson, ligin sportif bir yaptırım yerine mali bir ceza verme kararının, FFP kurallarını 115 kez ihlal ettiği iddiasıyla ilgili kararı bekleyen City için oyunun kurallarını değiştirebileceğini öne sürüyor.
Spor alanında bir avantajın olmaması
Borson, Chelsea ile ilgili nihai kararda "sportif avantaj" ifadesinin yer almamasının, City'nin kendi davası açısından potansiyel olarak önemli olduğunu belirtti.
"Premier League ile son derece hoşgörülü bir anlaşma. PL'nin yaklaşımı hakkında ciddi sorular. Rekabetçi durumlarda çok sayıda oyuncunun transferine rağmen, yaptırım anlaşmasında 'sportif avantaj' ifadesi bir kez bile geçmiyor. City için en kötü senaryoda çok yararlı bir emsal," dedi Borson, Daily Mail'e göre.
"Hafifletici faktörler nedeniyle puan düşürme 'uygun görülmedi'. Yine Chelsea için çok olumlu bir sonuç. Genel yaklaşım, hafifletici faktörlerin halihazırda belirlenmiş cezayı azaltması, yani puan miktarını düşürmesidir."
Geçmişteki ihlaller ve kendi beyanı
Chelsea aleyhindeki suçlamalar, kulübün üçüncü taraf kuruluşlar tarafından çeşitli kişilere toplam 47.524.925,74 sterlin tutarında ödeme yapıldığını kabul ettiği 2011 ile 2018 arasındaki döneme odaklanıyordu. Todd Boehly liderliğindeki kulübün mevcut sahipler grubu, 2022 yılındaki devralma sürecinin kapsamlı inceleme aşamasında bu bulguları ortaya çıkardıktan sonra, bunları proaktif bir şekilde kamuoyuna açıkladı.
115 suçlamanın gölgesi
Manchester City'nin kaderi henüz belli değil. Kulübe yöneltilen suçlamalar arasında, kulüp sahiplerinden gelen ödemeleri sponsorluk geliri olarak gösterme ve uzun yıllar boyunca A takım personeli ile oyunculara beyan edilmemiş maaşlar ödeme iddiaları yer alıyor. Futbol dünyası nihai kararı beklerken, kulüp masumiyetini savunmaya devam ediyor.
Reklam