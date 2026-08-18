Salı günü bir tanıtım etkinliğinde konuşan Masters, Manchester City'ye yöneltilen mali suçlamalarla ilgili hâlâ bir sonuca varılamamış olmasını değerlendirdi. talkSPORT'a verdiği röportajda, sonucun açıklanmasını bekleme süresinin uzun olduğunu kabul etti ancak usule uygun hareket etmenin önemini vurguladı.

Manchester City ilk olarak Şubat 2023'te suçlanmıştı ve bağımsız bir komisyonun yürüttüğü duruşma Aralık 2024'te sona erdi. Masters durumu şöyle açıkladı: "Geçen her günle birlikte, sonuca bir gün daha yaklaşmış olmalıyız. Elbette bu konuda yorum yapamam. Hayal kırıklığını anlıyorum. Beklenenden daha uzun sürdü ama süreci takip etmek zorundayız."