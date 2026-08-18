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Premier League patronu, Manchester City'nin 115 suçlamasına ilişkin karardaki "sinir bozucu" gecikme hakkında sessizliğini bozdu
Masters, süregelen gecikmelere değindi
Salı günü bir tanıtım etkinliğinde konuşan Masters, Manchester City'ye yöneltilen mali suçlamalarla ilgili hâlâ bir sonuca varılamamış olmasını değerlendirdi. talkSPORT'a verdiği röportajda, sonucun açıklanmasını bekleme süresinin uzun olduğunu kabul etti ancak usule uygun hareket etmenin önemini vurguladı.
Manchester City ilk olarak Şubat 2023'te suçlanmıştı ve bağımsız bir komisyonun yürüttüğü duruşma Aralık 2024'te sona erdi. Masters durumu şöyle açıkladı: "Geçen her günle birlikte, sonuca bir gün daha yaklaşmış olmalıyız. Elbette bu konuda yorum yapamam. Hayal kırıklığını anlıyorum. Beklenenden daha uzun sürdü ama süreci takip etmek zorundayız."
- Getty Images Sport
Premier League görevi ve alternatif vakalar
Masters ayrıca, yönetim organının birincil görevinin, ne kadar zaman alırsa alsın bağımsız komisyonun gerçeği ortaya çıkarmasını sağlamak olduğunu daha da netleştirdi. Şöyle dedi: "Sonuçta Premier League'in sorumluluğu, Bağımsız Komisyon'dan ciddi suçlamaları incelemesini ve gerçeği ortaya koymasını istemektir. Bunun, örneğin çok uzun sürmesi nedeniyle şartlandırılmaması gerekir."
Yönetici ayrıca, geçmiş ihlaller nedeniyle 10 milyon sterlin para cezası ve ertelenmiş bir transfer yasağı alan Chelsea ile de karşılaştırmalar yaptı. Manchester City üzerindeki yoğun inceleme sürüyor; çünkü durumları, kulüplerin derhal yaptırım anlaşmaları sağlamak için gönüllü olarak bilgi verdiği davalardan çok farklı.
Chelsea yaptırımlarındaki farklılıkların açıklanması
Manchester City'nin diğer kulüplere kıyasla uzayan hukuk mücadelesini açıklayan Masters, soruşturmanın kendine özgü karmaşıklığına dikkat çekti. Premier League, Chelsea konusunda ise yeni sahipliğin iş birliğine açık tavrı nedeniyle farklı bir yol izledi.
Masters, "Chelsea'deki durumda bunun geçmişe dayandığı açık. Bu, PSR davalarından çok farklı. Chelsea örneğinde yeni sahipler tüm bilgilerle öne çıktı ve biz de bir yaptırım anlaşmasına girmeye karar verdik" dedi. Ayrıca, diğer karmaşık ve geçmişe dayanan soruşturmalarda tam kanıtların ve kilit tanıkların bulunmamasının, süreç devam eden gecikmelere yol açsa bile, itirazlı komisyonları tek uygulanabilir seçenek hâline getirdiğini ekledi.
- Getty Images Sport
Nihai komisyon kararını bekliyor
Futbol dünyası nihai kararı beklerken, Manchester City Premier League şampiyonluğunu geri alma mücadelesini yeni kadro maliyet oranı kuralları altında sürdürmeye devam edecek. Bağımsız komisyonun, müzakereler resmen sona erdiğinde ayrıntılı bulgularını yayımlaması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde kulüp, ağır puan silme cezaları da dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir ve bu durum İngiliz futbolunu kökten değiştirebilir.
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