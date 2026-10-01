Manchester City'nin 100'den fazla finansal kural ihlalinden suçlu bulunduğuna dair son kararın ardından, rakip profesyoneller harekete geçmeye hazırlanıyor. Sky Sports'a göre, bazı oyuncular ve menajerleri, kaçırılan primlerle ilgili olası talepler konusunda avukatlarla iletişime geçti. Bu ödenmeyen primler, 2009 ile 2018 yılları arasında Manchester City'ye kaptırılan lig şampiyonlukları ya da Avrupa kupalarına katılım sıralamalarıyla bağlantılı.

Bağımsız komisyonun yazılı raporunda, kulübün göstermelik sponsorluk anlaşmalarıyla 900 milyon £'yu gizlediği ayrıntılı şekilde anlatıldı. Bu durum, İngiltere'nin en üst liginde geniş çaplı öfkeye yol açarken, etkilenen taraflar da söz konusu dokuz yıllık döneme ait devasa mali kayıplarını hesaplıyor.







