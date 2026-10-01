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Premier League oyuncuları ve menajerleri, kaybedilen primler nedeniyle Manchester City'ye karşı yasal işlem başlatma ihtimalini değerlendiriyor
Premier League yıldızları tazminat taleplerini değerlendiriyor
Manchester City'nin 100'den fazla finansal kural ihlalinden suçlu bulunduğuna dair son kararın ardından, rakip profesyoneller harekete geçmeye hazırlanıyor. Sky Sports'a göre, bazı oyuncular ve menajerleri, kaçırılan primlerle ilgili olası talepler konusunda avukatlarla iletişime geçti. Bu ödenmeyen primler, 2009 ile 2018 yılları arasında Manchester City'ye kaptırılan lig şampiyonlukları ya da Avrupa kupalarına katılım sıralamalarıyla bağlantılı.
Bağımsız komisyonun yazılı raporunda, kulübün göstermelik sponsorluk anlaşmalarıyla 900 milyon £'yu gizlediği ayrıntılı şekilde anlatıldı. Bu durum, İngiltere'nin en üst liginde geniş çaplı öfkeye yol açarken, etkilenen taraflar da söz konusu dokuz yıllık döneme ait devasa mali kayıplarını hesaplıyor.
Diplomatik dokunulmazlık yasal süreçleri karmaşıklaştırıyor
Oyuncular hukuki seçeneklerini değerlendirirken, herhangi bir yasal süreç Khaldoon Al Mubarak'ın statüsü nedeniyle önemli engellerle karşılaşabilir. Financial Times'ın haberine göre Al Mubarak, 2020'den bu yana Birleşik Krallık'ın onaylı diplomatlar listesinde yer alıyor. Bu da başkana cezai soruşturmalara karşı dokunulmazlık sağlıyor ve normal şartlarda onu hukuk davalarına karşı da koruyor.
Artan baskıya ve birden fazla cepheden gelebilecek ciddi yasal adım tehdidine rağmen, Al Mubarak tamamen meydan okuyan tavrını koruyor. Şunları söyledi: "Bazı insanlar kendi sonuçlarına varmakta hızlı davranmış olsa da ve etrafımızda bu kadar çok gürültü kopsa da hiçbir şey değişmedi. Daha önce de birlikte zorluklarla karşılaştık ve bunların üstesinden geldik. Kulübümüzün ivmesini baltalamak isteyen hâlâ birçok kişi var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."
Burnham yerel etki konusunda endişesini dile getirdi
Şoke edici suçlu kararının yarattığı büyük sarsıntı, futbol sahasının çok ötesine uzanıyor; önde gelen siyasi isimler, bunun yerel bölge açısından doğurabileceği ciddi sonuçlar nedeniyle derin endişe dile getiriyor. Başbakan Andy Burnham, çarşamba günü son derece tartışmalı bu duruma değinerek mevcut sahiplik grubunun son on yılda yaptığı dev yatırımlara dikkat çekti.
Burnham, kulübün varlıklı destekçilerinin sonunda bölgeden tüm fonlarını tamamen çekmeye karar vermesi halinde ortaya çıkacak ciddi ekonomik etkiden endişe duymayı sürdürüyor. Burnham şunları söyledi: "Onları kaybetme konusunda gerçekten çok endişelenirdim. Modern Manchester'ın inşasında ve elbette Manchester City'nin bugün olduğu küresel güce dönüşmesinde çok büyük bir ortak oldular. City Football Group'a ve daha geniş sahiplik yapısına, sadece Etihad'a [Stadyumu] ve çevresindeki kampüse değil, şehre de koydukları para için gerçekten teşekkür ediyorum."
- AFP
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City'nin resmi itirazını sunması için artık kesin bir son tarihi var ve nihai sonucun aralık ayının sonlarına doğru belli olması bekleniyor. Bağımsız komisyonun ağır cezaları ocak ayında tamamen onanırsa, kulüp benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya kalacak, rakip oyuncular ve yöneticiler de kuşkusuz devasa mali tazminat taleplerini artıracaktır.
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