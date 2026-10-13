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Premier League mali kaynakları paylaşma baskısı altında! EFL ile mali kaynakların dağılımına ilişkin anlaşmazlık sürerken IFR müdahaleyle tehdit ediyor
Ağır mali baskı altındaki bir piramit
Yeni yayımlanan 'State of the Game' raporu, 18 ay süren kapsamlı ve titiz bir incelemenin ardından İngiliz futbolunun lig yapısının mali durumuna ilişkin kaygı verici bir değerlendirme ortaya koydu. Premier League, muazzam gelirler elde ederek dünyanın en kazançlı ulusal ligi olmayı sürdürse de bu zenginlik, alt liglerdeki kulüplerin ayakta kalmasını sağlayacak ölçüde aşağıya aktarılmıyor.
Rapordaki veriler, İngiltere'nin en üst beş ligindeki kulüplerin yüzde 94'ünün şu anda zarar ettiğini gösteriyor. Bu durumun arkasında, kısa vadede aşırı harcama yapma alışkanlığı yatıyor. Championship ve alt liglerdeki takımlar, rakiplerine ayak uydurmak için uzun vadeli güvencelerini fiilen riske atıyor.
IFR, bu ortamı “artan borçlar ile kulüp sahiplerinin sağladığı finansmana aşırı bağımlılığın tehlikeli bir birleşimi” olarak tanımlıyor. Dış finansmanın aniden kesilmesi hâlinde bu durum, hem kulüpleri hem de sadık taraftar kitlelerini tamamen çökme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
IFR, İngiliz futbolundaki mali uçurum konusunda uyardı
Ayrıca lig kademeleri arasındaki mali uçurum, düzenleyici kurumun “uçurum kenarları” olarak adlandırdığı keskin eşikler yarattı. Tipik bir Premier League kulübü artık Championship'teki bir kulübün sekiz katından fazla gelir elde ediyor. Bu fark, tartışmalı paraşüt ödemeleri sistemiyle daha da büyüyor. IFR'ye göre bu sistem, üst lige yükselme mücadelesi veren kulüpleri kontrolsüz harcamaya teşvik ediyor.
Alt liglerde durum daha da vahim: EFL ve National League'deki 17 kulübün işletme giderleri, oyuncu maaşlarına tek kuruş bile harcanmadan önce toplam gelirlerini aşıyor.
- AFP
Düzenleyici kurumdan müdahaleci yaklaşım uyarısı
IFR Başkanı David Kogan, kulüplerin peş peşe iflas etmesini önlemek için futbolun yönetim biçiminin değişmesi gerektiğini açıkça dile getiriyor. Mevcut duruma ilişkin konuşan Kogan, yılda 9 milyar sterlin gelir elde eden bir sporda neredeyse her kulübün zarar ederek faaliyet göstermesindeki çelişkiye dikkat çekti. Şu anda 32 kulübün hesaplarında 30 günden az süre yetecek nakit bulunduğunu vurguladı. “Dolayısıyla kulübün sahibi çekip gider ya da aniden ölürse kulüp borçlarını ödeyemez hâle gelir ve batar,” diye açıkladı Sky Sports'a.
Kogan’ın görevi büyük önem taşıyor; çünkü Bağımsız Futbol Düzenleyicisi, kulüp sahipleri ve yöneticilerin kulüplerini yönetmeye uygun olup olmadığını değerlendirme konusunda yasal yetkiye sahip. Kogan, yüksek yayın hakları gelirlerinin ve varlıklı kulüp sahiplerinin olduğu bu dönemin, mali açıdan iyi günler sona ermeden önce “yapısal sorunları ele almamız gereken an” olduğunu vurguladı.
Sürdürülebilir büyüme için altı maddelik plan
IFR, bu yapısal aksaklıklarla mücadele etmek ve futbol piramidine istikrar kazandırmak amacıyla kapsamlı bir altı maddelik plan önerdi. Plan, kulüplerin daha büyük nakit rezervleri tutarak ve sağlam acil durum planları oluşturarak finansal riskleri daha iyi yönetmesini öngörüyor.
Düzenleyici kurum, Premier League’in dünyanın önde gelen ligi konumunu korumasına ve Championship’in küresel ölçekte en önde gelen ikinci kademe lig olarak kalmasına da odaklanıyor. IFR, ligler arası yükselme ve düşmenin etkisini hafifleterek birçok köklü kulübü etkileyen hızlı büyüme ve ardından gelen çöküş döngülerini önlemeyi umuyor.
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