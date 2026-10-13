Yeni yayımlanan 'State of the Game' raporu, 18 ay süren kapsamlı ve titiz bir incelemenin ardından İngiliz futbolunun lig yapısının mali durumuna ilişkin kaygı verici bir değerlendirme ortaya koydu. Premier League, muazzam gelirler elde ederek dünyanın en kazançlı ulusal ligi olmayı sürdürse de bu zenginlik, alt liglerdeki kulüplerin ayakta kalmasını sağlayacak ölçüde aşağıya aktarılmıyor.

Rapordaki veriler, İngiltere'nin en üst beş ligindeki kulüplerin yüzde 94'ünün şu anda zarar ettiğini gösteriyor. Bu durumun arkasında, kısa vadede aşırı harcama yapma alışkanlığı yatıyor. Championship ve alt liglerdeki takımlar, rakiplerine ayak uydurmak için uzun vadeli güvencelerini fiilen riske atıyor.

IFR, bu ortamı “artan borçlar ile kulüp sahiplerinin sağladığı finansmana aşırı bağımlılığın tehlikeli bir birleşimi” olarak tanımlıyor. Dış finansmanın aniden kesilmesi hâlinde bu durum, hem kulüpleri hem de sadık taraftar kitlelerini tamamen çökme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.