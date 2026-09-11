2026 yazında, Dublin doğumlu oyuncuyu yeniden İngiliz futboluna döndürecek bir anlaşmanın yapılacağı yönünde konuşmalar vardı. Championship'e düşmesinin ardından West Ham'ın da onunla ilgilendiği öne sürülüyordu.

Parrott'un AZ Alkmaar'da geçirdiği iki sezonda neler yapabileceğini net şekilde ortaya koymasına rağmen burada bir anlaşmaya varılamadı. 97 maçta 51 kez ağları havalandırdı, geçen sezon Hollanda Kupası zaferi yaşarken tüm kulvarlarda 31 gol kaydetti.

İrlanda Milli Takımı'nda da çıkış yakaladı; Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'e karşı oynanan maçta iki gol attıktan sonra Macaristan'da hat-trick yaparak tarihe geçti. Böylece ülkesinin deplasmanda maç topunu alan ilk erkek futbolcusu oldu. Ancak bu performanslar, Dünya Kupası play-off'larında yaşanan hayal kırıklığını önlemeye yetmedi.

Bununla birlikte Parrott özgüven dolu ve özellikle üst lige yükselen ekiplerden bir Premier League takımının, sadece 17 milyon £ (23 milyon $) karşılığında onun bonservisini almak için risk alması bekleniyordu.