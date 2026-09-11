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Premier League kulüpleri, Tottenham ile bağlarını kopardıktan sonra ‘yeniden şekillenen’ İrlanda Cumhuriyeti milli futbolcusu Troy Parrott için ‘büyük oyuncu’ denilen transfer fırsatında 17 milyon sterlini kaçırdı
Parrott, AZ'de yıldızlaştı ve İrlanda ile hat-trick yaparak tarihe geçti
2026 yazında, Dublin doğumlu oyuncuyu yeniden İngiliz futboluna döndürecek bir anlaşmanın yapılacağı yönünde konuşmalar vardı. Championship'e düşmesinin ardından West Ham'ın da onunla ilgilendiği öne sürülüyordu.
Parrott'un AZ Alkmaar'da geçirdiği iki sezonda neler yapabileceğini net şekilde ortaya koymasına rağmen burada bir anlaşmaya varılamadı. 97 maçta 51 kez ağları havalandırdı, geçen sezon Hollanda Kupası zaferi yaşarken tüm kulvarlarda 31 gol kaydetti.
İrlanda Milli Takımı'nda da çıkış yakaladı; Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'e karşı oynanan maçta iki gol attıktan sonra Macaristan'da hat-trick yaparak tarihe geçti. Böylece ülkesinin deplasmanda maç topunu alan ilk erkek futbolcusu oldu. Ancak bu performanslar, Dünya Kupası play-off'larında yaşanan hayal kırıklığını önlemeye yetmedi.
Bununla birlikte Parrott özgüven dolu ve özellikle üst lige yükselen ekiplerden bir Premier League takımının, sadece 17 milyon £ (23 milyon $) karşılığında onun bonservisini almak için risk alması bekleniyordu.
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Neden hiçbir Premier League kulübü 17 milyon sterlinlik bir transferi değerlendirmedi?
Görünen ilgi eksikliğinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda, Freebets.com iş birliğiyle konuşan ve bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan eski İrlanda forveti Morrison, GOAL'e şöyle dedi: “Evet ve biliyor musunuz? Şu anda kesinlikle harika gidiyor, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golünü attı. İyi gidiyor.
“Premier League'den hiçbir kulübün devreye girdiğini görmedim. West Ham'ın ilgili olduğunu gördüm. West Ham'ın bu işi neden bitiremediğine de şaşırdım çünkü muhtemelen West Ham'a giderdi. Çünkü muhtemelen onların yükseleceğini ve gelecek sezon yeniden Premier League'de olacaklarını düşünüyor.
“Ama [Manuel] Pellegrini ile birlikte Betis'e gitti. Troy iyi bir oyuncu. İyi iş çıkardı. Kendini yeniden buldu. Geçen sezon milli takımda harikaydı, çok gol attı, İrlanda'yı neredeyse turnuvaya taşıyordu. Ve o formunu kulübünde de sürdürdü.
“Şu anda durdurulamaz görünüyor. İrlanda için harika haber. Umarım birkaç yıl içinde bizi Avrupa Şampiyonası'na taşır. İyi bir oyuncuya benziyor. Muhtemelen haklısınız, özellikle West Ham'ın bu transferi bitirememesine şaşırdım. Ben olsam onun için 17 milyonu öderdim çünkü o iri bir oyuncu.”
Real Madrid'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golleri
Betis, Parrott’a yaptığı yatırımın karşılığını anında aldı; 24 yaşındaki oyuncu, yerel ve kıtasal organizasyonlarda Real Madrid ve Lille’e karşı galibiyet gollerini attı. Morrison da bu etkiyle ilgili şunu ekledi: “Demek istediğim de bu, Real Madrid. Attığı başka bir gol daha olduğunu biliyordum!
“Şu anda yanlış yapmıyor. Şimdi çıtayı o kadar yükseğe koydu ki herkes bunu hafta hafta ondan bekleyecek. Ama Bettis için iyi transfer. Ve evet, ona bol şans. Umarım böyle devam eder. İrlanda için de harika haber.”
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Eski Spurs yıldızı Parrott bir noktada İngiltere'ye dönecek mi?
Parrott, Spurs formasıyla o ligde yalnızca iki maça çıkmış olmasının ardından, önümüzdeki transfer dönemlerinde Premier League'e geri dönebilir. Bireysel performansındaki etkileyici seviyeyi koruması halinde, uzaktan bakan hayran gözler de ona çevrilecektir.
West Ham, son transfer döneminde bu transferi bitirememiş olmasına hayıflanıyor olacaktır ve onların kaybı, Betis için kazanca dönüşüyor. Golcü oyuncular hiçbir zaman kolay bulunmaz, hele ki bir bakıma kelepir sayılabilecek bir bedelle.
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