Bağımsız kurul, kulübün "sahte" sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelirini 900 milyon sterlinden fazla yapay şekilde şişirdiğini tespit etti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kulüp yetkilisi, BBC Sport'a şunları söyledi: "Bunun mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çözüme kavuşması herkesin yararına." Hızlı bir sonucun gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda ise yetkili şunu ekledi: "İçgüdüsel olarak evet, ancak doğru şekilde yapılmalı. Aksi takdirde risklerin ne olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Ancak süreç boyunca bu riskler zaten vardı, çünkü bu süreçte ligi birden fazla kez kazandılar."