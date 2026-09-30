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Manchester City v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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Premier League kulüpleri, suçlu finansal hükmünün ardından Manchester City'ye bu sezon hızlı bir ceza verilmesi çağrısında bulundu

M.City
Premier Lig

Üst düzey futbol yöneticileri, Manchester City'nin mali kuralları ihlal ettiği için cezasını mevcut sezon sona ermeden almasını talep ediyor. Yapay şekilde şişirilmiş 900 milyon £'dan fazla gelirle ilgili patlayıcı suçlu kararının ardından, rakip kulüp yöneticileri kaçınılmaz yaptırımların gecikmesinin devam eden şampiyonluk yarışını tam bir maskaralığa çevirebileceğinden endişe ediyor.

  • Hızlı adım çağrısı

    Futbolun üst düzey isimleri, Manchester City'nin cezasıyla bu sezon sona ermeden önce karşı karşıya kalması gerektiğini açıkça belirtti. Premier League, salı günü kulübün 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki mali ihlallerle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulunduğunu doğruladı.

    Rakipler, Manchester City'nin herhangi bir sonuçla karşılaşmadan sezonu tamamlamasına izin verilmesinin, özellikle de yeniden şampiyon olmaları halinde, ciddi bir belirsizliğe yol açabileceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Bağımsız komisyonun hızlı hareket etmesi yönündeki baskı şimdi artıyor.

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    Sahte anlaşmalar ve riskler

    Bağımsız kurul, kulübün "sahte" sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelirini 900 milyon sterlinden fazla yapay şekilde şişirdiğini tespit etti.

    İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kulüp yetkilisi, BBC Sport'a şunları söyledi: "Bunun mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çözüme kavuşması herkesin yararına." Hızlı bir sonucun gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda ise yetkili şunu ekledi: "İçgüdüsel olarak evet, ancak doğru şekilde yapılmalı. Aksi takdirde risklerin ne olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Ancak süreç boyunca bu riskler zaten vardı, çünkü bu süreçte ligi birden fazla kez kazandılar."

  • İtiraz takvimi

    Manchester City, herhangi bir yanlış yaptığını defalarca reddetti ve bu haftanın sonuna kadar resmî bir itiraz başvurusunda bulunma niyetini ortaya koydu. Premier League yönetmelikleri, bir itirazın yapıldıktan sonra en geç 12 hafta içinde sonuçlanması gerektiğini belirtse de, Manchester City CEO'su Ferran Soriano'nun sürecin uzun zaman alacağını öne sürdüğü bildirildi. Sezonun sonuna yetiştirmek için prosedürler hızlandırılabilir ve Premier League, davanın uzayan bir hukuk sirkine dönüşmesini önleyerek "mümkün olan en kısa sürede sonuçlanması" yönündeki isteğini resmen dile getirdi.

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    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City davasını Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyamaz; bu da son başvuru yolunun, Yüksek Mahkeme'de tarafsızlık eksikliği iddiasında bulunmayı içerebileceği anlamına geliyor. Bağımsız komisyon yakında bir yaptırım duruşması yapacak ve bu duruşma, kulübün eşi benzeri görülmemiş cezasının ağırlığını nihayetinde belirleyecek.

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