Premier League'de bir takımın, özellikle de üst seviyeye çıktıktan sonra gole ihtiyaç duyan ekiplerin, Parrott için şimdiye kadar hesaplı bir risk alıp almaması gerektiği sorulduğunda, Covers aracılığıyla GOAL'a konuşan ve mevcut teklifler arasında Kalshi promosyon kodu gibi fırsatların da yer aldığını belirten eski İrlanda milli oyuncusu Houghton, şöyle dedi: “Dürüst olmam gerekirse, şimdiye kadar gitmiş olacağını düşünüyordum. Bence Hollanda'da yaptıklarından, İrlanda için ortaya koyduklarından sonra ona bakan birkaç kulüp olmuştur.

“Onun hakkında söyleyebileceğiniz bir şey varsa, o da çok şey yaşamış olması. Yükselen bu genç yıldız için neler yaşandığına bakarsanız, ondan şu olacak, bu olacak diye söz ediliyordu. Sonra kiralık olarak gönderildi. İşler onun adına iyi gitmiyordu.

“Hollanda'da kendini yeniden yarattı. Yaptıklarını yapmak, bunu başardığı şekilde bu sürecin içinden çıkmak... İki ya da üç yıl önce sahip olmadığı bir şey var artık onda: büyümek zorunda kaldığı için şimdi buna sahip. Birçok açıdan artık bir yetenek, genç bir çocuk olmaktan çıkıp bir adama dönüştü. Ben böyle görüyorum. Gerçekten çok olgunlaştı.

“Oyunu seviyor. Başarılı olmak istiyor. Bu yüzden onun hakkında daha fazla konuşulmamasına şaşırıyorum. West Ham'le ilgili bir haber olduğunu biliyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde gerçekleşmedi.

“İsterseniz Premier League'in alt sıralarındaki bazı takımları düşünün. Hiçbirinin buna küçük bir yoklama yapmamış olmasına oldukça şaşırıyorum. Bonservis bedelinin ne olduğunu bilmiyorum ama onu 25-30 milyon sterline alıp size 12-14 gol kazandırsa, bu ligde kalmanız için yeterli olabilir.

“Bunu yapmak iyi bir hamle olurdu çünkü bence bu sezon birçok takım için gerçekten zor geçecek. Çok fazla sıradanlık görüyorum; lig biraz daha dengeleniyor. Zirvede iki ya da üç takım olduğunu düşünüyorum. Ama ondan sonra şu anda diğerlerini yenebilecek çok sayıda takım var.

“Ama golcülere ihtiyacınız var, topu ağların arkasına gönderebilecek birine ihtiyacınız var ve Troy'nin yaptığı da bu.”