Getty
Çeviri:
Premier League kulüpleri neden Troy Parrott için ‘25-30 milyon sterlinlik’ bir kumar oynamadı? Eski Liverpool yıldızı, üretken Eredivisie döneminin ardından İrlandalı futbolcuya ve Tottenham altyapısından yetişen oyuncuya ‘12-14 gol’ desteği verdi
Parrott, bir dizi kiralık dönemin ardından Tottenham'dan ayrıldı
Dublin doğumlu Parrott, 2019'da Tottenham formasıyla A takımdaki çıkışını yaptı ve Carabao Cup ile Premier League maçlarında boy gösterdi, ancak sonraki dört sezonun büyük bölümünü Millwall, Ipswich, MK Dons, Preston North End ve Excelsior'da kiralık olarak geçirdi.
2023-24 sezonunda Hollanda'da 17 gol atmasının ardından, 2024 yazında Alkmaar'a kalıcı transferi gerçekleşti. O aşamada sadece 6,7 milyon sterline (9 milyon dolar) mal olmuştu, ancak artık değeri çok daha yüksek.
- Getty
AZ golüyle dönüş ve İrlanda adına tarihe geçen hat-trick
Bunun nedeni, AZ formasıyla çıktığı 97 maçta 51 kez ağları havalandırmış olması. İrlanda formasıyla da kilit bir rol üstlendi; 2026 Dünya Kupası elemelerinde Macaristan deplasmanında Boys in Green adına tarihe geçen bir hat-trick yaptı; bunu da Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'ine karşı iki gol atmasından sadece birkaç gün sonra başardı.
O noktadan bu yana transfer söylentileri hız kesmeden sürüyor, ancak henüz bir anlaşma yapılmış değil. İngiltere'den birkaç takımın onunla ilgilendiği öne sürüldü; buna İspanya ve İtalya'dan birkaç ekip de eklendi, ancak yakın geleceğin neler getireceği henüz belli değil.
Bir Premier League takımı Parrott'u transfer etmeli mi?
Premier League'de bir takımın, özellikle de üst seviyeye çıktıktan sonra gole ihtiyaç duyan ekiplerin, Parrott için şimdiye kadar hesaplı bir risk alıp almaması gerektiği sorulduğunda, Covers aracılığıyla GOAL'a konuşan ve mevcut teklifler arasında Kalshi promosyon kodu gibi fırsatların da yer aldığını belirten eski İrlanda milli oyuncusu Houghton, şöyle dedi: “Dürüst olmam gerekirse, şimdiye kadar gitmiş olacağını düşünüyordum. Bence Hollanda'da yaptıklarından, İrlanda için ortaya koyduklarından sonra ona bakan birkaç kulüp olmuştur.
“Onun hakkında söyleyebileceğiniz bir şey varsa, o da çok şey yaşamış olması. Yükselen bu genç yıldız için neler yaşandığına bakarsanız, ondan şu olacak, bu olacak diye söz ediliyordu. Sonra kiralık olarak gönderildi. İşler onun adına iyi gitmiyordu.
“Hollanda'da kendini yeniden yarattı. Yaptıklarını yapmak, bunu başardığı şekilde bu sürecin içinden çıkmak... İki ya da üç yıl önce sahip olmadığı bir şey var artık onda: büyümek zorunda kaldığı için şimdi buna sahip. Birçok açıdan artık bir yetenek, genç bir çocuk olmaktan çıkıp bir adama dönüştü. Ben böyle görüyorum. Gerçekten çok olgunlaştı.
“Oyunu seviyor. Başarılı olmak istiyor. Bu yüzden onun hakkında daha fazla konuşulmamasına şaşırıyorum. West Ham'le ilgili bir haber olduğunu biliyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde gerçekleşmedi.
“İsterseniz Premier League'in alt sıralarındaki bazı takımları düşünün. Hiçbirinin buna küçük bir yoklama yapmamış olmasına oldukça şaşırıyorum. Bonservis bedelinin ne olduğunu bilmiyorum ama onu 25-30 milyon sterline alıp size 12-14 gol kazandırsa, bu ligde kalmanız için yeterli olabilir.
“Bunu yapmak iyi bir hamle olurdu çünkü bence bu sezon birçok takım için gerçekten zor geçecek. Çok fazla sıradanlık görüyorum; lig biraz daha dengeleniyor. Zirvede iki ya da üç takım olduğunu düşünüyorum. Ama ondan sonra şu anda diğerlerini yenebilecek çok sayıda takım var.
“Ama golcülere ihtiyacınız var, topu ağların arkasına gönderebilecek birine ihtiyacınız var ve Troy'nin yaptığı da bu.”
- Getty
Parrott'un sözleşmesi, transfer spekülasyonlarının ortasında sona erdiğinde
Parrott'un AZ ile sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl var; bu da kulübün değerli bir varlığını elden çıkarmak için acil bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Anlaşılacağı üzere, mümkün olan en yüksek bonservis bedelini talep edeceklerdir.
La Liga'dan Real Betis'in ilgisinden söz ediliyor, ancak 24 yaşındaki forvet için 1 Eylül'deki bir sonraki son tarih geçmeden önce Premier League'den bir takımın geç bir hamle yapması da mümkün olabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun