Premier League kulüpleri, Manchester City için ağır geriye dönük cezalar ve gelecekte uygulanacak yaptırımlar talep ediyor

Uygun yaptırımlar konusundaki tartışma karmaşıklığını koruyor. Kulüpten üst düzey bir kaynak, kupaların yeniden dağıtılması konusunda "büyük bir aciliyet olmadığını" söyledi, ancak başarıların ellerinden alınarak boş bırakılması gerektiğinde ısrar etti. Kaynak, ayrıca City'nin suçlu bulunduğu dönemde kazandığı sekiz büyük kupayı elinde tutması halinde organizasyonun güvenilirliğinin kaybolacağını ekledi.

Ayrıca yöneticiler, tek sezonluk bir cezanın City için sadece "yoldaki küçük bir tümsek" olacağından endişe ediyor. Hızlı bir dönüşü önlemek için bazı isimler, puan silme cezalarının birden fazla sezona yayılmasını ve transfer yasaklarının uygulanmasını önerdi.