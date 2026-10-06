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Moataz Elgammal
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Premier League kulüpleri, Manchester City için ağır geriye dönük cezalar ve gelecekte uygulanacak yaptırımlar talep ediyor

M.City
Premier Lig

Manchester City, mali ihlaller nedeniyle verilen suçlu kararının ardından sert geriye dönük cezalar talep eden rakip Premier League kulüplerinin yoğun baskısıyla karşı karşıya. Rakipler, ligin bütünlüğünü korumak adına City için birden fazla sezonu kapsayan puan silme cezaları, uzun süreli transfer yasakları ve hatta kulübün geçmiş şampiyonluklarının elinden alınması için aktif şekilde bastırıyor.

  • Premier League rakipleri ağır cezalar talep ediyor

    BBC Sport'a göre, birçok Premier League kulübü, Manchester City'nin çok sayıda finansal kural ihlalinden suçlu bulunmasının ardından gelecekte uygulanacak yaptırımların yanı sıra sıkı "geriye dönük cezalarla" da karşı karşıya kalmasını istiyor.

    Bağımsız komisyonun kararı, kulüp yöneticilerini City'nin kuralları ihlal ettiği dönem için önemli tazminatlar talep etmeye yöneltti. En az dört yönetim kurulu odası, küme düşmeye yol açacak tek seferlik bir puan silme cezasının yetersiz bir yaptırım olacağı görüşünde. Bu isimler, yapılan yanlışın ciddiyetinin çok daha ağır bir cezayı gerektirdiğini ve olası bir küme düşmenin ardından City'nin hemen kolayca geri dönememesinin sağlanması gerektiğini savunuyor.

  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    Geçmiş şampiyonlukların geri alınması ve transfer yasaklarının uygulanması çağrıları

    Uygun yaptırımlar konusundaki tartışma karmaşıklığını koruyor. Kulüpten üst düzey bir kaynak, kupaların yeniden dağıtılması konusunda "büyük bir aciliyet olmadığını" söyledi, ancak başarıların ellerinden alınarak boş bırakılması gerektiğinde ısrar etti. Kaynak, ayrıca City'nin suçlu bulunduğu dönemde kazandığı sekiz büyük kupayı elinde tutması halinde organizasyonun güvenilirliğinin kaybolacağını ekledi.

    Ayrıca yöneticiler, tek sezonluk bir cezanın City için sadece "yoldaki küçük bir tümsek" olacağından endişe ediyor. Hızlı bir dönüşü önlemek için bazı isimler, puan silme cezalarının birden fazla sezona yayılmasını ve transfer yasaklarının uygulanmasını önerdi.

  • Mali tazminat ve yaklaşan fikstürler

    Bazı rakip kulüpler de mali tazminatların ele alınması için önerilen “tarife bazlı sistem”de “mantık” görüyor. Bu sistem, City'nin geçmiş lig bitiriş sıralamalarını geriye dönük puan silme cezalarıyla değiştirecek ve rakiplerin, aslında bitirmeleri gereken sıralamaya göre tazminat talep etmelerine olanak tanıyacak.

    Bu arada bir kaynak, yaptırımlar uygulanmadan önce City'nin yaklaşan ocak transfer döneminde transfer yapmasına izin verilmesinin “garip, neredeyse anlaşılmaz” olacağını öne sürdü. Bu kargaşanın ortasında teknik direktör Enzo Maresca ve City kadrosu, pazar günü Liverpool ile oynanacak merakla beklenen maç için Anfield'a gitmeye hazırlanıyor.

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City için sırada ne var?

    İleriye bakıldığında, odak noktası kesin biçimde itiraz sürecinin sonucunda kalmaya devam ediyor. Suçlu kararı onanırsa, Premier League benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulaması için muazzam bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Bu cezaların zamanlaması ve ağırlığı, City'nin yıllarca azalan bir etkiyle mi karşı karşıya kalacağını yoksa hızla yeniden baskın konuma dönüp dönmeyeceğini nihayetinde belirleyecek.

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