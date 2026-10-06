AFP
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Premier League kulüpleri, Manchester City için ağır geriye dönük cezalar ve gelecekte uygulanacak yaptırımlar talep ediyor
Premier League rakipleri ağır cezalar talep ediyor
BBC Sport'a göre, birçok Premier League kulübü, Manchester City'nin çok sayıda finansal kural ihlalinden suçlu bulunmasının ardından gelecekte uygulanacak yaptırımların yanı sıra sıkı "geriye dönük cezalarla" da karşı karşıya kalmasını istiyor.
Bağımsız komisyonun kararı, kulüp yöneticilerini City'nin kuralları ihlal ettiği dönem için önemli tazminatlar talep etmeye yöneltti. En az dört yönetim kurulu odası, küme düşmeye yol açacak tek seferlik bir puan silme cezasının yetersiz bir yaptırım olacağı görüşünde. Bu isimler, yapılan yanlışın ciddiyetinin çok daha ağır bir cezayı gerektirdiğini ve olası bir küme düşmenin ardından City'nin hemen kolayca geri dönememesinin sağlanması gerektiğini savunuyor.
- Getty Images Sport
Geçmiş şampiyonlukların geri alınması ve transfer yasaklarının uygulanması çağrıları
Uygun yaptırımlar konusundaki tartışma karmaşıklığını koruyor. Kulüpten üst düzey bir kaynak, kupaların yeniden dağıtılması konusunda "büyük bir aciliyet olmadığını" söyledi, ancak başarıların ellerinden alınarak boş bırakılması gerektiğinde ısrar etti. Kaynak, ayrıca City'nin suçlu bulunduğu dönemde kazandığı sekiz büyük kupayı elinde tutması halinde organizasyonun güvenilirliğinin kaybolacağını ekledi.
Ayrıca yöneticiler, tek sezonluk bir cezanın City için sadece "yoldaki küçük bir tümsek" olacağından endişe ediyor. Hızlı bir dönüşü önlemek için bazı isimler, puan silme cezalarının birden fazla sezona yayılmasını ve transfer yasaklarının uygulanmasını önerdi.
Mali tazminat ve yaklaşan fikstürler
Bazı rakip kulüpler de mali tazminatların ele alınması için önerilen “tarife bazlı sistem”de “mantık” görüyor. Bu sistem, City'nin geçmiş lig bitiriş sıralamalarını geriye dönük puan silme cezalarıyla değiştirecek ve rakiplerin, aslında bitirmeleri gereken sıralamaya göre tazminat talep etmelerine olanak tanıyacak.
Bu arada bir kaynak, yaptırımlar uygulanmadan önce City'nin yaklaşan ocak transfer döneminde transfer yapmasına izin verilmesinin “garip, neredeyse anlaşılmaz” olacağını öne sürdü. Bu kargaşanın ortasında teknik direktör Enzo Maresca ve City kadrosu, pazar günü Liverpool ile oynanacak merakla beklenen maç için Anfield'a gitmeye hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
İleriye bakıldığında, odak noktası kesin biçimde itiraz sürecinin sonucunda kalmaya devam ediyor. Suçlu kararı onanırsa, Premier League benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulaması için muazzam bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Bu cezaların zamanlaması ve ağırlığı, City'nin yıllarca azalan bir etkiyle mi karşı karşıya kalacağını yoksa hızla yeniden baskın konuma dönüp dönmeyeceğini nihayetinde belirleyecek.
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