AFP
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Premier League'in Büyük Altılı kulüpleri, 550 milyon sterlinlik yeni ticari hak havuzu önerisine karşı çıkıyor
Mali anlaşmazlık Premier League kulüplerini ikiye böldü
Premier League, ekstra ticari hakların toplu şekilde satılması yoluyla sponsorlardan elde edilen geliri 550 milyon £ artırmayı amaçlayan stratejik bir teklif konusunda iç sürtüşmeyle karşı karşıya.
The Telegraph'a göre lig, maç günü saha kenarı LED panoları gibi ticari varlıkları toplu sponsorluk paketine ekleyerek yıllık ticari gelirini 200 milyon £'dan 750 milyon £'a çıkarabileceğine inanıyor. Hâlihazırda lig, bazı saha kenarı reklamlarını toplu şekilde satıyor ve bunlardan elde edilen gelir, merkezi ödemeler kapsamında 20 kulübün tamamına eşit olarak dağıtılıyor.
Ancak bu hakların büyük bölümü şu anda kulüplerin kendileri tarafından bireysel olarak satılıyor ve bu da görüş ayrılıklarının ciddi biçimde büyümesine yol açıyor.
- Getty Images Sport
Big Six, ticari hakların havuzda toplanmasına karşı çıkıyor
'Büyük Altılı' kulüpler -Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur- iddiaya göre bu öneriye karşı çıkıyor.
Manchester United gibi kulüpler, hakların daha fazla ortak havuzda toplanmasını bireysel gelirlerini artırma hedeflerinin önünde bir engel olarak görüyor. Bu altı kulüp, şu anda üst ligde en yüksek gelirleri elde ediyor ve her biri artık yıllık £490m'yi aşıyor.
Aston Villa ile Newcastle United, şu anda bu rakamlara yaklaşan tek kulüpler konumunda; 2024/25 gelirleri £300m ile £400m arasında bulunuyor. İddiaya göre genişletilmiş herhangi bir ticari teklifin kabul edilmesi halinde, en güçlü kulüpler daha büyük bir pay talep edecek.
Oy verme gücü ve yakın tarihli mali kurallar
Kural kitabında değişiklik yapılabilmesi için en az 14 kulübün lehte oy kullanması gerekiyor. Bu sezonun başlarında altı kulüp yeni kadro maliyet oranı kurallarına başarıyla karşı çıksa da, çoğunluğun oyu sonunda onların itirazını geçersiz kıldı.
Ancak bu muhalif grup, yukarıda bahsi geçen güçlü kulüplerden değil; Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Fulham ve Leeds United'dan oluşuyordu. Geçen yılın sonlarında Manchester City ve Manchester United, harcama tavanı önerisine başarıyla karşı çıkan 12 kulüp arasında yer almıştı. Bu ticari yeniden yapılandırmayı engellemek için üst ligin en zengin takımlarının, muhalefetlerine katılması için en az bir kulübü daha ikna etmesi gerekiyor.
- Getty Images Sport
Premier League için sırada ne var?
20 Premier League kulübünün tamamının 24 Eylül'de yapılacak hissedarlar toplantısında bir araya gelmesi planlanıyor. En büyük kulüpler yeniden yapılandırmayı veto etmeye çalışırken, gündemin ana maddesinin toplu ticari gelirler olacağına şüphe yok. Yeni mali düzenlemelerin takımları gelir kaynaklarını genişletmeye teşvik etmesiyle, paylaşılan ticari haklara ilişkin karşılıklı bir anlaşmaya varmak ligin yönetimi açısından son derece karmaşık bir sorun olmaya devam ediyor.
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