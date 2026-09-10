Premier League, ekstra ticari hakların toplu şekilde satılması yoluyla sponsorlardan elde edilen geliri 550 milyon £ artırmayı amaçlayan stratejik bir teklif konusunda iç sürtüşmeyle karşı karşıya.

The Telegraph'a göre lig, maç günü saha kenarı LED panoları gibi ticari varlıkları toplu sponsorluk paketine ekleyerek yıllık ticari gelirini 200 milyon £'dan 750 milyon £'a çıkarabileceğine inanıyor. Hâlihazırda lig, bazı saha kenarı reklamlarını toplu şekilde satıyor ve bunlardan elde edilen gelir, merkezi ödemeler kapsamında 20 kulübün tamamına eşit olarak dağıtılıyor.

Ancak bu hakların büyük bölümü şu anda kulüplerin kendileri tarafından bireysel olarak satılıyor ve bu da görüş ayrılıklarının ciddi biçimde büyümesine yol açıyor.