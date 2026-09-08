Arjantin milli takımının oyuncusu Martinez şu anda bu kategoriye giriyor; Manchester City'nin 1 numarası Donnarumma ve Liverpool ile uzun yıllar görev yapmış şampiyon Alisson da ona eşlik ediyor. Ancak son dönemde Altın Eldiven sıralamasına damga vuran isim Arsenal kalecisi Raya oldu.

Son üç sezonda bu prestijli ödülde en azından ortaklık payını aldı; bugüne kadar sadece iki isim, Petr Cech ve Joe Hart, bu ödülü dört kez kazandı. Ayrıca 2026'da Premier League şampiyonluğuna bir de Dünya Kupası kazananlar madalyası ekledi.

Ancak 30 yaşındaki İspanyol, ülkesi için sadece bir yedek seçenek. Birçok kişi Raya'yı dünya elitleri arasında görürken bu biraz tuhaf duruma ilişkin soru yöneltilen Hislop şöyle dedi: “Evet, biraz tuhaf ama dürüst olacağım, turnuvaya gelirken elbette David Raya mı, Joan Garcia mı, Unai Simon mu oynayacak diye çok fazla konuşuluyordu. Ben Simon'ın başlayacağını biliyordum.

“Raya'nın Arsenal ile Premier League'i, Garcia'nın da Barcelona ile La Liga'yı kazanmasıyla iki kalecinin de daha başarılı olduğu yönünde bir argüman ortaya koyabilirsiniz. Ama bence Unai Simon, Luis de la Fuente'nin İspanya'ya oynattığı oyun için kusursuz bir uyum. Ve bu da görüldü.

“Çok önde oynuyor, çok agresif, diğer ikisinin olduğu gibi kısa alan savunucusu değil. Ama İspanya'nın o turnuva boyunca aldığı sonuçlara bakın, Unai Simon'ın neden hâlâ tercih edilen isim olduğunu görürsünüz.

“İspanya'nın dörtlü savunmasını ve yapmaya çalıştıkları şeyi herkesten daha iyi tamamlıyor gibi görünüyor. Eski klişede denildiği gibi, topa sahip olmak işin büyük kısmıdır; yakın zamanda kimsenin Unai Simon'ı yerinden edeceğini sanmıyorum.”