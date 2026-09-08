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Premier League'in adı çok anılmayan kalecileri: Yeni gelen isim "tam bir cevher" olarak nitelendirilirken, Arsenal'in Altın Eldiven kazananı David Raya için "tuhaf" durum açıklandı
Suzuki, 2026 Dünya Kupası'ndaki yıldız performansının ardından Villa'ya katıldı
O isim Zion Suzuki. New Jersey doğumlu Japonya milli futbolcu, yaz boyunca Kuzey Amerika'daki performanslarıyla bolca övgü topladı. Uzun vadeli geleceğinin Parma ile Serie A'da olmadığı kısa sürede netleşti.
Nitekim, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile anılmasının ardından Aston Villa, son transfer döneminde 24 yaşındaki file bekçisi için devreye girdi; Chelsea'ye gitmesi beklenen Dünya Kupası sahibi Emi Martinez'in yerine uygun bir alternatif arıyordu.
Suzuki, bonservisi sonunda 30 milyon sterline (41 milyon dolar) ulaşabilecek bir anlaşmayla West Midlands'a getirildi. Unai Emery'nin kadrosuna kısa sürede uyum sağladı ve daha oturmuş Premier League yıldızlarıyla rekabet ederken çok daha fazlasını vaat ediyor.
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Hangi Premier League kalecileri gözden kaçıyor?
Bu ligde gözden kaçan birini seçmesi istendiğinde, Hislop, The Sports Geek aracılığıyla GOAL'e özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Villa'nın Suzuki'de tam anlamıyla mücevher gibi bir oyuncu bulduğunu düşünüyorum.
“İtalya'daki dönemi hakkında pek bilgim olmadığını açıkça söyleyebilirim ama bu yaz Dünya Kupası sırasında onu yakından izledim ve bence kesinlikle olağanüstüydü. Performanslarında her şey, tekniği, bence o komple bir kaleciydi ve Suzuki'de gerçekten çok iyi bir keşif yaptıklarını düşünüyorum.
“Ayrıca Dünya Kupası kazananı, olağanüstü bir kaleci olan Emi Martinez'i de kaybetmiş olsalar da, bence onun yerini harika şekilde doldurdular ve Suzuki'nin bu sezon ligdeki daha iyi kalecilerden biri olacağını düşünüyorum.”
Arsenal'in 1 numarası Raya, İspanya'da yalnızca yedek durumda
Arjantin milli takımının oyuncusu Martinez şu anda bu kategoriye giriyor; Manchester City'nin 1 numarası Donnarumma ve Liverpool ile uzun yıllar görev yapmış şampiyon Alisson da ona eşlik ediyor. Ancak son dönemde Altın Eldiven sıralamasına damga vuran isim Arsenal kalecisi Raya oldu.
Son üç sezonda bu prestijli ödülde en azından ortaklık payını aldı; bugüne kadar sadece iki isim, Petr Cech ve Joe Hart, bu ödülü dört kez kazandı. Ayrıca 2026'da Premier League şampiyonluğuna bir de Dünya Kupası kazananlar madalyası ekledi.
Ancak 30 yaşındaki İspanyol, ülkesi için sadece bir yedek seçenek. Birçok kişi Raya'yı dünya elitleri arasında görürken bu biraz tuhaf duruma ilişkin soru yöneltilen Hislop şöyle dedi: “Evet, biraz tuhaf ama dürüst olacağım, turnuvaya gelirken elbette David Raya mı, Joan Garcia mı, Unai Simon mu oynayacak diye çok fazla konuşuluyordu. Ben Simon'ın başlayacağını biliyordum.
“Raya'nın Arsenal ile Premier League'i, Garcia'nın da Barcelona ile La Liga'yı kazanmasıyla iki kalecinin de daha başarılı olduğu yönünde bir argüman ortaya koyabilirsiniz. Ama bence Unai Simon, Luis de la Fuente'nin İspanya'ya oynattığı oyun için kusursuz bir uyum. Ve bu da görüldü.
“Çok önde oynuyor, çok agresif, diğer ikisinin olduğu gibi kısa alan savunucusu değil. Ama İspanya'nın o turnuva boyunca aldığı sonuçlara bakın, Unai Simon'ın neden hâlâ tercih edilen isim olduğunu görürsünüz.
“İspanya'nın dörtlü savunmasını ve yapmaya çalıştıkları şeyi herkesten daha iyi tamamlıyor gibi görünüyor. Eski klişede denildiği gibi, topa sahip olmak işin büyük kısmıdır; yakın zamanda kimsenin Unai Simon'ı yerinden edeceğini sanmıyorum.”
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Premier League 2026-27: Kim galip gelecek?
Raya, bir başka UEFA Uluslar Ligi kampanyasına girerken ve İspanya'nın 2028'deki Avrupa Şampiyonası unvanını savunmasına doğru ilerlerken bunu yapabilmeyi umacak. Ancak önünde oldukça zorlu bir mücadele var.
Şimdilik odağında Arsenal'ın Premier League'deki hedefleri var; İngiltere'nin en üst ligindeki birkaç takım yeni dönemlere girerken, Suzuki de 2026-27 sezonunda bu kervana katılan isimler arasında yer alıyor.
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