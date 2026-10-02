Getty Images Sport
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Premier League'i sarsan 'dürüstlük' endişeleri sonrası FA, Manchester City'nin suçlu bulunduğu kararla ilgili sessizliğini bozdu
Büyük mali ihlaller ortaya çıktı
Bağımsız bir komisyon kısa süre önce, Manchester City'nin kulüp gelirlerini yapay şekilde şişirmek için 830 milyon sterlinden fazla gizli finansman kullandığı sonucuna vardı. Bu karmaşık mali plan, hem Premier League'in hem de UEFA'nın koyduğu katı düzenlemeleri aşmak için tasarlanmıştı.
Salı günü yayımlanan 40 sayfalık kararda, kulübün kuralları dolaşmak için bir dizi "sahte" düzenleme organize ettiği ayrıntılı şekilde anlatıldı. City yöneticileri, mali yardımın doğrudan sahibi Sheikh Mansour'un Abu Dhabi United Group'undan (ADUG) değil, sponsorların yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için Abu Dhabi Crown Prince Court'tan (CPC) geldiğini savundu.
Ancak komisyon bu savunmayı sert şekilde reddetti. Kulübün anlatısını tamamen geri çeviren komisyon, CPC açıklamasını kesin olarak "gerçek dışı" diye nitelendirdi ve mali gizlemenin kapsamlı yapısını ortaya koydu. Heyet, City'nin savunmasını neden reddettiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Bunun, kulübün gizli finansman planının gerçeklerini karartmak ve gizlemek amacıyla olaydan çok sonra uydurduğu bir 'açıklama' olduğu sonucuna vardık."
- Getty Images Sport
FA, potansiyel bir adım atılabileceğini vaat etti
Karara yanıt olarak, Futbol Federasyonu durumun ciddiyetine değinen kararlı bir açıklama yayımladı. Yönetim organı, ortaya çıkacak sonuçları yakından takip ettiğini açıkça belirtirken kendi disiplin önlemlerini alma ihtimalini de dışlamadı.
"Bağımsız Komisyon'un kararının oyunun bütünlüğü açısından önemli sonuçları var," ifadeleri yer aldı FA'in resmi açıklamasında. "Kararı ve etkilerini dikkatle değerlendiriyoruz ve uygun olduğunda harekete geçeceğiz."
Süren hukuki mücadeleyi kabul eden kuruluş şunu ekledi: "Premier League ile Manchester City Football Club arasındaki süreç devam ettiği için bu aşamada daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz. Ancak gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."
Sponsorlar ve sahipler iç içe geçmiş durumda
Suçlu kararı dalga dalga yayılmaya başladı ve etkileri artık Etihad Stadyumu'ndaki yönetim kurulu odasının ötesine uzanıyor. Tartışmanın merkezinde, mali ilişkileri soruşturma sırasında yakından mercek altına alınan kulübün kilit ticari ortakları yer alıyor.
City'nin ana sponsoru Etihad Airways, şu anda Premier League'e karşı hukuki misilleme seçeneklerini değerlendiriyor. Havayolu şirketi, Sheikh Mansour'un kardeşinin başkanlığını yaptığı Abu Dabi merkezli bir yatırım fonuna ait ve bu durum, bağımsız komisyonun incelediği ilişkilerin ne kadar iç içe geçtiğini ortaya koyuyor.
- Getty
Yaklaşan itiraz son tarihi
Manchester City artık hukuki itirazını ortaya koymak için zamana karşı yarışıyor. Kulüp, suçlamalara karşı mücadele etme niyetini zaten doğruladı ve 2 Ekim Cuma günü, itirazını resmen sunmak için kesin son tarih olarak öne çıkıyor.
Yaklaşan hukuk mücadelesi kuşkusuz sponsor finansmanının kökeni ile reddedilen CPC savunmasına odaklanacak. İtiraz süreci sonuçlanana kadar, FA'in olası hamlesinin gölgesi İngiliz şampiyonunun üzerinde kalmaya devam edecek.
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