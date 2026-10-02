Bağımsız bir komisyon kısa süre önce, Manchester City'nin kulüp gelirlerini yapay şekilde şişirmek için 830 milyon sterlinden fazla gizli finansman kullandığı sonucuna vardı. Bu karmaşık mali plan, hem Premier League'in hem de UEFA'nın koyduğu katı düzenlemeleri aşmak için tasarlanmıştı.

Salı günü yayımlanan 40 sayfalık kararda, kulübün kuralları dolaşmak için bir dizi "sahte" düzenleme organize ettiği ayrıntılı şekilde anlatıldı. City yöneticileri, mali yardımın doğrudan sahibi Sheikh Mansour'un Abu Dhabi United Group'undan (ADUG) değil, sponsorların yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için Abu Dhabi Crown Prince Court'tan (CPC) geldiğini savundu.

Ancak komisyon bu savunmayı sert şekilde reddetti. Kulübün anlatısını tamamen geri çeviren komisyon, CPC açıklamasını kesin olarak "gerçek dışı" diye nitelendirdi ve mali gizlemenin kapsamlı yapısını ortaya koydu. Heyet, City'nin savunmasını neden reddettiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Bunun, kulübün gizli finansman planının gerçeklerini karartmak ve gizlemek amacıyla olaydan çok sonra uydurduğu bir 'açıklama' olduğu sonucuna vardık."



