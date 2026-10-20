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Premier League'e dönüş mü, Jose Mourinho ile yeniden buluşma mı? Eski Manchester United yıldızı Real Madrid'le anılırken eski bir İskoçya millî futbolcusundan Scott McTominay için transfer tahmini
Manchester United, McTominay'i sadece 26 milyon sterline sattı
McTominay, 2024 yazında Manchester United ile kariyerinin başından beri süren bağlarını koparıp İtalya'da oynama fırsatını değerlendirdi. Old Trafford'da sık sık ön libero olarak görevlendirildiği için belirli bir rolde kendine yer bulmakta zorlanan oyuncunun Napoli'ye 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transferi tamamlandı.
O zamandan beri, takım olarak istikrar sorunları yaşayan United'ın neden her zaman elinden geleni yapacağına güvenilen, altyapısından yetişmiş bir yıldızla yollarını ayırmayı kabul ettiği ciddi biçimde sorgulanıyor. Kulüp ayrıca elinde ceza sahasından ceza sahasına oynayabilen bir oyuncu olduğunu fark edememekle suçlanıyor.
- Getty/GOAL
Serie A şampiyonluğu, MVP ödülü ve Ballon d'Or oyları
McTominay, ileri çıkma konusunda kendisine daha fazla özgürlük tanınmasıyla Napoli'de daha hücuma dönük bir oyuncu olarak parladı. Serie A'daki ilk sezonu ona şampiyonluk ve MVP ödülü getirdi. Ardından 2025 Ballon d’Or oylamasını 18. sırada tamamladı.
Gol sayısında kişisel rekorunu geliştirerek bir sezonda attığı gol sayısını 13'ten 14'e çıkardı. Son derece tutkulu taraftarlar, McTominay'i ve İtalya Kraliçesi lakaplı partneri Cam Reading'i bağrına bastı.
Son dönemde kişisel sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi gerekti. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, ülkesiyle Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra 2026-27 sezonunda yeniden formda ve etkili. Stadio Diego Armando Maradona'daki sözleşmesinin bitmesine 18 aydan biraz fazla süre kaldı.
Napoli'nin, yeni sözleşme şartlarında anlaşmaya varılmadığı için, McTominay'i satarak gelir elde etmek ile onu kadrosunda tutma riskini göze almak arasında karar vermesi gerekiyor. Barcelona'nın ilgisinden daha önce söz edilmişti. Şimdi ise Madridli La Liga devinin gelişmeleri yakından izlediği konuşuluyor. Real Madrid teknik direktörü Mourinho, McTominay'e Manchester'da büyük çıkış fırsatını veren isimdi.
McTominay 2027'de takım değiştirecek mi?
İngiliz futboluna dönüşü de ihtimaller arasında gösteriliyor. Peki 2027'de transfer dönemleri açıldığında en olası sonuç ne olacak? Netbet Casino ile iş birliği kapsamında konuşan eski İskoçyalı kanat oyuncusu Nevin, kendisine yöneltilen bu soruya GOAL'e şöyle yanıt verdi: “Ne harika bir soru. Zor bir soru çünkü onu kadrosunda görmek isteyecek çok takım var.
“Manchester United'ın onu neden gönderdiğini bugün bile bilmiyorum, aklım almıyor. İskoçya'da ortaya çıkmasına fırsat verilen potansiyelinin ve yeteneklerinin farkında olduklarını sanmıyorum.
“Napoli'de kalırsa şaşırmam ama İtalyan takımlarının hemen hepsi onunla ilgilenir. Onu ve orada yaptıklarını seviyorlar. Daha üst bir seviyeye sıçrayabilir mi? Biliyor musunuz, sanırım hemen herkes onu kadrosuna katmak ister.
“Çünkü 10 numara, 6 numara, 8 numara ve stoper olarak oynayabiliyor. Yani dört oyuncuyu birden alıyorsunuz. Üstelik hepsinde de iyi. Peki onu nerede oynarken görüyorum? Tuhaf bir cevap olacak: Nerede isterse!”
- Getty
Madrid mi, İngiltere mi? McTominay'ın yeni adresi neresi olacak?
McTominay, planları konusunda pek ipucu vermiyor; düzensiz kalp ritimlerini düzeltmek için geçirdiği minimal invaziv ameliyatın ardından iyileşti ve tüm dikkatini bugüne çevirmiş durumda.
Kariyerinde muhtemelen yalnızca bir büyük transfer daha yapabileceği bir noktaya geldi. Bu nedenle yeni ufuklara açılıp açılmayacağına, bu süreçte belki de İspanya'ya gidip gitmeyeceğine, bulunduğu yerde kök salıp salmayacağına ya da kariyerinde başladığı noktaya dönüp dönmeyeceğine karar vermeli.
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