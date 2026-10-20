İngiliz futboluna dönüşü de ihtimaller arasında gösteriliyor. Peki 2027'de transfer dönemleri açıldığında en olası sonuç ne olacak? Netbet Casino ile iş birliği kapsamında konuşan eski İskoçyalı kanat oyuncusu Nevin, kendisine yöneltilen bu soruya GOAL'e şöyle yanıt verdi: “Ne harika bir soru. Zor bir soru çünkü onu kadrosunda görmek isteyecek çok takım var.

“Manchester United'ın onu neden gönderdiğini bugün bile bilmiyorum, aklım almıyor. İskoçya'da ortaya çıkmasına fırsat verilen potansiyelinin ve yeteneklerinin farkında olduklarını sanmıyorum.

“Napoli'de kalırsa şaşırmam ama İtalyan takımlarının hemen hepsi onunla ilgilenir. Onu ve orada yaptıklarını seviyorlar. Daha üst bir seviyeye sıçrayabilir mi? Biliyor musunuz, sanırım hemen herkes onu kadrosuna katmak ister.

“Çünkü 10 numara, 6 numara, 8 numara ve stoper olarak oynayabiliyor. Yani dört oyuncuyu birden alıyorsunuz. Üstelik hepsinde de iyi. Peki onu nerede oynarken görüyorum? Tuhaf bir cevap olacak: Nerede isterse!”