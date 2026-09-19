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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Premier League'den daha hızlı!' - Harry Kane, Bundesliga gol rekorunu kırmasının ardından çarpıcı bir itirafta bulundu

Bayern Münih
H. Kane
Bundesliga

Harry Kane, Bayern Münih'in Union Berlin'i 7-0 mağlup ettiği maçta Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olduktan sonra büyük gurur duyduğunu ifade etti. İngiltere kaptanı, rekoru yalnızca 98 maçta kırmasına ilişkin konuşurken takımının ortaya koyduğu eksiksiz performansı da övdü.

  • Kane, dönüm noktası niteliğindeki rekoru kırmasının ardından gururunu dile getirdi

    Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole ulaşan tarihteki en hızlı oyuncu olduktan sonra mutluluğunu dile getirdi. 33 yaşındaki oyuncu, Bayern'in Union Berlin'i 7-0'la geçtiği maçta ligdeki 98. karşılaşmasında bu kilometre taşına ulaştı.

    Kane, farklı galibiyette iki gol atarak Almanya birinci ligindeki gol sayısını 101'e çıkardı.

    Maçın ardından konuşan forvet, Premier League dışında da golcülük başarısını tekrarlamasını değerlendirirken takım arkadaşlarına teşekkür etti.

    Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Bundesliga'da 100 gole ulaşmaktan dolayı çok gururluyum" dedi. "Bunu Premier League'de de yapmıştım, bu yüzden şimdi farklı bir ligde de başarmış olmak gerçekten gurur duyduğum bir şey. Söyleyebileceğim tek şey, takıma büyük bir teşekkür."

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  • imago-sport-1083463827.jpgKirchner-Media

    Forvet, milli ara öncesinde ortaya konan eksiksiz performansı övdü

    Kane, bireysel dönüm noktasının ötesinde, milli ara öncesinde takım olarak baskın bir performans ortaya koymanın önemine vurgu yaptı. Golcü oyuncu, Bayern'in maçlar kazandığını ancak henüz geçen sezonki standartlara uygun bir oyun sergilemediğini belirtti.

    Union Berlin karşısında baştan sona en yüksek yoğunluğu korudukları için takımın odağını övdü.

    "Bence bu sezon böyle bir maçı bekliyorduk" diyen Kane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlar kazandık ve iyi oynadık ama belki de geçen sezonki seviyede değildik. Bu yüzden milli aradan önce böyle bir performans göstermek güzeldi. Üç haftalık araya girmeden önce bugün bir tökezleme yaşamak istemiyorduk. Performansımız baştan sona en üst seviyedeydi. Artık bunun keyfini çıkarabiliriz."


  • Tarihi verimlilik, Dieter Muller'ın rekorunu kırdı

    Kane'in dönüm noktası niteliğindeki başarısı, Köln formasıyla 100 gole ulaşmak için 129 maça ihtiyaç duyan Dieter Muller'a ait önceki rekoru kırdı. İngiltere kaptanı, bu sayıya 31 maç daha az oynayarak ulaştı; bu da neredeyse bir Bundesliga sezonundaki fikstür yoğunluğuna denk geliyor.

    2023'te Almanya'ya geldiğinden bu yana Kane, Bundesliga'da her 78,3 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

    Bu gol oranı, Erling Haaland, Robert Lewandowski ve Gerd Muller gibi ikonik forvetleri geride bırakıyor.

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  • imago-sport-1083462482.jpgMatthias Koch

    Çifte asırlık hedefe doğru kilometre taşı ivmesi artıyor

    Union Berlin karşısında attığı iki golle Kane'in Bayern toplamı, tüm kulvarlarda 154 maçta 152 gole ulaştı. Geçen sezon 51 maçta 61 kez fileleri havalandıran forvet, olağanüstü gol grafiğini sürdürüyor.

    Kane şimdi üç haftalık milli araya hem kulübü hem de ülkesi adına muhteşem bir formla giriyor.

    Bayern'in golcüsü, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte tarihi temposunu korumayı hedefleyecek.