Kane, bireysel dönüm noktasının ötesinde, milli ara öncesinde takım olarak baskın bir performans ortaya koymanın önemine vurgu yaptı. Golcü oyuncu, Bayern'in maçlar kazandığını ancak henüz geçen sezonki standartlara uygun bir oyun sergilemediğini belirtti.

Union Berlin karşısında baştan sona en yüksek yoğunluğu korudukları için takımın odağını övdü.

"Bence bu sezon böyle bir maçı bekliyorduk" diyen Kane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlar kazandık ve iyi oynadık ama belki de geçen sezonki seviyede değildik. Bu yüzden milli aradan önce böyle bir performans göstermek güzeldi. Üç haftalık araya girmeden önce bugün bir tökezleme yaşamak istemiyorduk. Performansımız baştan sona en üst seviyedeydi. Artık bunun keyfini çıkarabiliriz."



