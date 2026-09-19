Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole ulaşan tarihteki en hızlı oyuncu olduktan sonra mutluluğunu dile getirdi. 33 yaşındaki oyuncu, Bayern'in Union Berlin'i 7-0'la geçtiği maçta ligdeki 98. karşılaşmasında bu kilometre taşına ulaştı.
Kane, farklı galibiyette iki gol atarak Almanya birinci ligindeki gol sayısını 101'e çıkardı.
Maçın ardından konuşan forvet, Premier League dışında da golcülük başarısını tekrarlamasını değerlendirirken takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Bundesliga'da 100 gole ulaşmaktan dolayı çok gururluyum" dedi. "Bunu Premier League'de de yapmıştım, bu yüzden şimdi farklı bir ligde de başarmış olmak gerçekten gurur duyduğum bir şey. Söyleyebileceğim tek şey, takıma büyük bir teşekkür."