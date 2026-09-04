ESPN Brezilya'ya göre Salah ve 2022 Dünya Kupası'ndan eski milli takım arkadaşı Fabinho, Türkiye'ye transfer olması için Richarlison ile doğrudan temasa geçti. Forvet oyuncusu, kamuoyu önünde kendi gideceği yeri kendisinin belirleyeceğini ısrarla dile getirmesinin ardından başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmaya kararlı. Oyuncu ile Tottenham yönetimi arasındaki gerilim hızla tırmanırken, hücum oyuncusu da yönetim kurulunun tavizsiz tutumundan giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor.