Getty Images Sport
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Premier League'den çıkış yolu! Mohamed Salah ve Fabinho, ses getirecek Trabzonspor transferi için Tottenham'da gözden düşen Richarlison'u aradı
Forvet, Türkiye’ye geçiş yapmak istiyor
Richarlison'ın Tottenham kariyeri, Türk devi Trabzonspor'a önerilen transferle ilgili görüşmelerin çıkmaza girmesiyle kritik bir noktaya geldi. Kuzey Londra ekibi, transfer döneminin sonlarına doğru Süper Lig kulübünden gelen 20 milyon euro (£17 milyon) civarındaki ilk teklifi geri çevirdi. Bu ret, Brezilyalı forvetin cephesinde Türk transfer pazarının 4 Eylül'de kapanmasından önce bir anlaşma sağlanabileceğine dair karamsarlığa yol açtı.
- Getty Images Sport
Yıldızlar, Süper Lig'e transfer çağrısı yapıyor
ESPN Brezilya'ya göre Salah ve 2022 Dünya Kupası'ndan eski milli takım arkadaşı Fabinho, Türkiye'ye transfer olması için Richarlison ile doğrudan temasa geçti. Forvet oyuncusu, kamuoyu önünde kendi gideceği yeri kendisinin belirleyeceğini ısrarla dile getirmesinin ardından başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmaya kararlı. Oyuncu ile Tottenham yönetimi arasındaki gerilim hızla tırmanırken, hücum oyuncusu da yönetim kurulunun tavizsiz tutumundan giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor.
De Zerbi forveti kadro dışı bıraktı
Everton'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından Richarlison için Tottenham'daki kötü son yaklaşıyor; başantrenör Roberto De Zerbi, onu kulübün Premier League kadrosuna almadı. İtalyan teknik adam, sezon için birinci takım planlarının tamamen dışında gördüğü hücum oyuncusunu 21 yaş altı takımla çalışmaya gönderdi. Trabzonspor'la görüşmeler çökerse Brezilyalı oyuncu ya Suudi Arabistan gibi hâlâ açık olan diğer pazarları hedeflemek zorunda kalacak ya da aylarca maç yapamamaya hazırlanacak.
- AFP
Richarlison için son tarih yaklaşıyor
Trabzonspor, 4 Eylül saat 23.59'da sona erecek Türkiye transfer dönemi kapanmadan önce Tottenham'ın 35 milyon sterlinlik bonservis talebini karşılamak için hızlı hareket etmek zorunda. Bir anlaşma sağlanamazsa Richarlison, ocak transfer dönemi bir çıkış yolu sunana kadar Kuzey Londra'da kadro dışı kalmaya devam edecek. De Zerbi ve Tottenham'ın temel hedefi, yeni hücum hatlarının performans vermesini sağlamak.
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