PRESSE SPORTS
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'Pratik yapmanın daha iyi bir yolu var mı?' Esteban Lepaul, Fransa kampındaki gerçeküstü Zinedine Zidane deneyimini anlattı
Lepaul, Fransa'daki ilk basın toplantısında göz doldurdu
Rennes forveti Esteban Lepaul, Clairefontaine'de Fransa Milli Takımı basın toplantısında ilk kez yer almasının ardından büyük gurur duyduğunu ifade etti. 2025-26 Ligue 1 gol kralı, eski altyapı takım arkadaşlarıyla buluşmadan önce kaleci antrenörü Fabien Barthez tarafından kampa hoş karşılandı.
Geçen sezon ligde 21 gol atan santrfor, ligin en skorer oyuncusu olarak bitirmenin kendisini uluslararası seviyeye ait olduğuna ikna ettiğini söyledi.
Lepaul, Fransa'nın önündeki dört maçta süre almayı ve katkı yapmayı hedefliyor.
- AFP
Forvet, ikon Zidane'dan pas almanın keyfini çıkarıyor
Lepaul, yeni teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenmanlar başladıktan sonra ilk heyecanının hızla kaybolduğunu kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu, eski Dünya Kupası kazananının servis ettiği toplarla bitiricilik tekniklerini doğrudan geliştirme fırsatından büyük keyif aldı.
Sahada pasif bir gözlemci olarak kalmak yerine somut bir etki yaratma kararlılığını vurguladı.
"Zinédine Zidane'dan birkaç pas alarak gol önünde çalışmaktan daha iyi ne olabilir ki?" diyen Lepaul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stres ve baskı çok hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Bu bir rüya ama ben bu antrenman kampının bir parçası olmak istiyorum. İlk hedefim, takım olarak dört maçın tamamını kazanmak."
Zidane, takıma duygusal bir tarih videosu gösterdi
Saha içindeki çalışmaların ötesinde Lepaul, Zidane'ın Les Bleus'nun zengin tarihini ve mirasını gösteren bir video etrafında bir takım toplantısı düzenlediğini açıkladı. Teknik direktör, yeniden şekillenen grupta milli formayı savunmaya yönelik güçlü bir kültür aşılamayı amaçladı.
Lepaul bu girişimi destekledi ve modern oyuncuların iki yıldızlı formayı temsil etmenin ağırlığını tam anlamıyla kavraması gerektiğini belirtti.
"Bunun bizim için ne anlama geleceğini anlamamızı istedi. Kendi tarihimizde başrol oyuncuları olmalıyız" diyen Lepaul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle yeni bir grupla birlikte belli bir kültürü aşılamak gerekli. Bu mavi formayı hafife alan hiçbir oyuncu yok."
- PsnewZ
Fransa, 14 günde dört maça odaklanıyor
Lepaul, fırsat verilmesi halinde Fransa adına ilk A milli golünü atma kararlılığıyla milli maç arasına giriyor. Fransa, 14 gün içinde dört resmi maçın yer aldığı yoğun bir fikstüre hazırlanıyor.
Hücum oyuncusu, topsuz oyundaki çalışmasına ve genel olarak hazır oluşuna dair tam bir güven duyduğunu ifade etti.
Milli takım görevleri sona erdiğinde Lepaul, yurt içi futbolda yüksek hedeflerini sürdürmek amacıyla Rennes'e dönecek.
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