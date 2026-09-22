Lepaul, yeni teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenmanlar başladıktan sonra ilk heyecanının hızla kaybolduğunu kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu, eski Dünya Kupası kazananının servis ettiği toplarla bitiricilik tekniklerini doğrudan geliştirme fırsatından büyük keyif aldı.

Sahada pasif bir gözlemci olarak kalmak yerine somut bir etki yaratma kararlılığını vurguladı.

"Zinédine Zidane'dan birkaç pas alarak gol önünde çalışmaktan daha iyi ne olabilir ki?" diyen Lepaul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stres ve baskı çok hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Bu bir rüya ama ben bu antrenman kampının bir parçası olmak istiyorum. İlk hedefim, takım olarak dört maçın tamamını kazanmak."