Prandelli: "Grosso, Fiorentina'da mı? Viola taraftarları Scudetto'yu hayal edebilir, Floransa böyledir"

Floransa'da düzenlenen Davide Astori Anma Töreni'ne konuk olan Cesare Prandelli, etkinlik sırasında orada bulunan basın mensuplarına konuştu ve sözlerine, 4 Mart 2018 gecesi Udine'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden eski Fiorentina kaptanına dair anılarıyla başladı:

"Anıları her zaman yürek burkan bir şey. Genç birini kaybettiğinizde, onu anmak çok duygusal bir an. Karakterini hatırlıyorum, bir gün Via dei Serragli'deydim, arabayla yanından geçiyordum, o arabasından indi ve bana sarılıp baba olduğunu söylemek için yanıma geldi."