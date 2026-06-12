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US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Prandelli: "Grosso, Fiorentina'da mı? Viola taraftarları Scudetto'yu hayal edebilir, Floransa böyledir"

Fiorentina
F. Grosso

Eski Fiorentina teknik direktörü ve İtalya'nın son Dünya Kupası'nda görev yapan milli takım teknik direktörü görüşlerini dile getiriyor

Floransa'da düzenlenen Davide Astori Anma Töreni'ne konuk olan Cesare Prandelli, etkinlik sırasında orada bulunan basın mensuplarına konuştu ve sözlerine, 4 Mart 2018 gecesi Udine'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden eski Fiorentina kaptanına dair anılarıyla başladı:

"Anıları her zaman yürek burkan bir şey. Genç birini kaybettiğinizde, onu anmak çok duygusal bir an. Karakterini hatırlıyorum, bir gün Via dei Serragli'deydim, arabayla yanından geçiyordum, o arabasından indi ve bana sarılıp baba olduğunu söylemek için yanıma geldi."

  • VANOLI'DEN SONRA BÜYÜK

    "Spor merkezine kapanarak zorlu bir görevi başarıyla tamamlayan Vanoli'ye şükranlarımızı sunmak gerekir. Grosso, kaliteli bir teknik direktör olduğunu kanıtladı; bu nedenle taraftarlar şu anda şampiyonluğu hayal etmeye hak kazanmış durumda. Floransa böyledir; bir yıllık bunalımın ardından yeniden coşkuyla başlamak gerekir, herkes hayal kurmalı."

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  • PARATICI İLE SİNERJİ

    "Şu andan itibaren pek çok şey değişebilir; Paratici ve Grosso uzun zamandır tanışıyorlar. Teknik direktörün katkısı çok önemli; benim başıma geldiği gibi her şeyin hazır olduğu bir ortama gelirseniz, etki yaratmak zorlaşır."

  • ULUSAL

    "Dünya Kupası, Dünya Kupasıdır; hepimiz izleyeceğiz. Umarım Federasyon ve Lig arasında üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm bulunur, aksi takdirde yine uzun yıllar geçecek. 2014'ten sonra kapsamlı analizler yapmıştık, ne yazık ki bunlar yeterli olmadı. Yapılması gereken ilk şey, ikinci bir takım kurmak; böylece henüz hazır olmayan gençlere destek sağlanmış olur."