Pozzo: "Udinese, Atalanta gibi ortak yatırımcılar arıyor; kulübümüzün değeri 300 milyon avro"

Kulüp başkanı, 40 yıldır bu Friuli takımının başında.

Giampaolo Pozzo, Udinese'nin sahibi olarak 40. yılını doldurmak üzere.


Friuli kulübünün patronu Radio Rai Gr Parlamento'ya şunları söyledi: "Satmak istemiyoruz, ancak Atalanta'nın yaptığı gibi, spor sonuçlarını iyileştirmek için kulübü uluslararası hale getirmek istiyoruz."

"Como bir mucize: para yeterli değil, aynı zamanda yönetim ve oyuncu transferi konusunda da yetkin olmak gerekiyor. Onları tanımıyorum, ama çok yetenekliler ve paralarını iyi yatırmışlar."


"Bizim bütçemiz bölgesel bir bütçe ve hedefimiz rahat bir şekilde ligde kalmak, kaynaklarımız buna izin veriyor. Sonra bir oyuncumuz patlama yapabilir ve onu tutmak zorlaşabilir, ancak Avrupa kupalarına katılmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. İmzaladığımız anlaşma Udinese'nin 300 milyon avroya satılmasını öngörüyordu, ancak satmaya niyetimiz yok: sadece sportif açıdan kendimizi geliştirmek için bazı fonların katılımını arıyoruz."


  • "Çalıştığım teknik direktörler arasında Zaccheroni ve Spalletti'nin başarılarını memnuniyetle hatırlıyorum; Spalletti harika bir teknik direktör. Yeteneklerini biliyorum, sabırla Juventus'ta işleri yoluna koyacaktır."


    "Oyuncular arasında en çok Di Natale'yi hatırlıyorum, ama Bierhoff'u da sayabilirim."

    "Lucca burada iyi iş çıkardı ve gol ve karakteriyle harika sezonlar geçirdi. Napoli'de mi? Biraz sabırlı olmak lazım, bu kadar genç bir futbolcunun bir yıldan diğerine performansının neden tersine döndüğünü bilmiyorum."


    "Bu yıl çok değerli oyuncularımız var. Davis'e 3 milyon euro ödedik, davranışları açısından da bize karşı çok iyi bir forvet. Zor anları oldu, ama ona topu verirseniz nasıl kullanacağını bilir ve gol atar."

    "Solet mi? Transfer piyasasında bir fiyat belirlemek zor, biz borsa değiliz, bu yüzden bir rakam vermek istemiyorum. Belirlenmesi zor marjlar var, çok yetenekli ve savunmamız için önemli bir oyuncu."


