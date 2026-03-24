Pozzo: "Udinese, Atalanta gibi ortak yatırımcılar arıyor; kulübümüzün değeri 300 milyon avro"

Giampaolo Pozzo, Udinese'nin sahibi olarak 40. yılını doldurmak üzere.





Friuli kulübünün patronu Radio Rai Gr Parlamento'ya şunları söyledi: "Satmak istemiyoruz, ancak Atalanta'nın yaptığı gibi, spor sonuçlarını iyileştirmek için kulübü uluslararası hale getirmek istiyoruz."

"Como bir mucize: para yeterli değil, aynı zamanda yönetim ve oyuncu transferi konusunda da yetkin olmak gerekiyor. Onları tanımıyorum, ama çok yetenekliler ve paralarını iyi yatırmışlar."





"Bizim bütçemiz bölgesel bir bütçe ve hedefimiz rahat bir şekilde ligde kalmak, kaynaklarımız buna izin veriyor. Sonra bir oyuncumuz patlama yapabilir ve onu tutmak zorlaşabilir, ancak Avrupa kupalarına katılmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. İmzaladığımız anlaşma Udinese'nin 300 milyon avroya satılmasını öngörüyordu, ancak satmaya niyetimiz yok: sadece sportif açıdan kendimizi geliştirmek için bazı fonların katılımını arıyoruz."



