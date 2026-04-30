"Kendime bir sayı ya da sınır koymak istemiyorum. Çünkü büyük başarılara imza atabileceğime inanıyorum. Mümkün olduğunca çok gol atmak istiyorum," dedi RB Leipzig'in hücum oyuncusu Johan Bakayoko, geçen yılın Ekim ayı başında Sky'a verdiği röportajda. O dönemde beş Bundesliga maçı oynamıştı ve hepsinde ilk 11'de yer almıştı. RB, sezonun açılışında FC Bayern'e 0-6 yenildikten sonra dört galibiyet üst üste alırken, Bakayoko bu sezonun ilk aşamasında Mainz ve Wolfsburg'da 1-0'lık galibiyetleri garantileyen iki önemli gol kaydetmişti.
"Pozisyonunun en iyi oyuncularından biri" olması bekleniyordu: Jürgen Klopp'un ısrarla istediği Bundesliga transferi bir fiyasko mu olacak?
Bakayoko'nun umut dolu açıklamasından yaklaşık yedi ay sonra, Leipzig'in yaz transferi, Bundesliga'daki gol sayısını en azından ikiden üçe çıkarabilirse mutlu olacaktır. Zira o Sky röportajından bu yana, 23 yaşındaki oyuncunun sezonu hiç de yolunda gitmedi.
Oysa Leipzig, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen gibi iki lig rakibinin de büyük ilgisini çektiği söylenen Bakayoko için çok büyük çaba sarf etmişti. PSV Eindhoven'da hızlı ve dripling yeteneği güçlü bir kanat oyuncusu olarak adını duyuran Bakayoko, geçen yaz kariyerinde bir sonraki adımı atmak için Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynamaya nihayet hazır olduğunu düşünüyordu.
"Bu transfer, azmin ve erken temas kurmanın karşılığını verdiğinin güzel bir örneği; onu iki yıl boyunca takip ettik," diyerek RB Leipzig'in spor direktörü Marcel Schäfer, geçen yaz Saksonya ekibinin Bakayoko'yu projeleri için ne kadar çok istediğini vurguladı. Leipzig, Belçikalı oyuncuyu 2024'te Bundesliga'ya getirmek istiyordu, ancak bu ancak bir yıl sonra gerçekleşti. "Ona, pozisyonunda en iyi oyunculardan biri olmasına yardımcı olabileceğimiz hissini verdik," diye açıkladı Schäfer.
Bundesliga kulübü Bakayoko'ya 18 milyon euro ödedi ve ona 2030'a kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Dribbling ustası, RB'nin orta vadeli geleceğinin simgelerinden biri olacaktı - ve elbette Red Bull'un Global Futbol Başkanı Jürgen Klopp da transferde önemli bir rol oynadı. Eski BVB ve Liverpool teknik direktörü, sadece popülaritesi ve karizmasıyla Bakayoko'nun Leipzig'i tercih etmesine katkıda bulunmadı. Forveti özellikle cezbeden şey Klopp'un yaklaşımıydı.
"Uzun bir sohbet ettik, Jürgen Klopp ile ilk kez tanıştım. Benim için biraz alışılmadık bir durumdu: Bana Leipzig'e gelmemi ya da şunu ya da bunu yapmamı söylemedi. Aksine, genel olarak futbol, hedeflerim ve beni nasıl gördüğü hakkında konuştuk," diyerek Bakayoko, transferinde Klopp'un etkisinden bahsetti. "Bu benim için belirleyici oldu, çünkü onun net bir vizyonu olduğunu ve – daha da önemlisi – büyük bir şey inşa etmek istediğini gördüm. Ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum."
RB Leipzig: Yan Diomande yükselişe geçti, Johan Bakayoko ise düşüşe geçti
Bakayoko'nun yeni kulübündeki ilk maçı, onun uzun süre ve başarılı bir şekilde RB'nin bir parçası olacağına dair işaretler veriyordu. Yaz aylarında takıma katılan teknik direktör Ole Werner, yeni genç yıldıza tam anlamıyla güvenmiş ve oyuncu Eylül ortasındaki 3. maç gününde ilk parlak performansını sergilemişti. Mainz'da ilk metrelerdeki dinamizmiyle rakibini geride bırakmış, sağ kanattan içeriye doğru çekilmiş, şutunu akıllıca geciktirmiş ve ardından 20 metreden topu kısa köşeye göndermişti.
Bu gol, iki hafta sonra Wolfsburg'da olduğu gibi, önemli üç puana yol açan gol olacaktı. Gol benzer bir şekilde geldi; Bakayoko yine topu güçlü sol ayağına aldı ve süsleme yapmadan vuruşunu yaptı. Bakayoko, sezonun ilk aşamasında RB'nin belirleyici oyuncularından biriydi ve görünüşe göre belirleyici rolü üstlenecekti, ancak bu rol sonunda Yan Diomande'ye geçti. Yaz aylarında 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle satılabilecek olan Fildişili oyuncu, ilk maçlarda çoğunlukla Bakayoko'nun arkasında kalmak zorunda kalmıştı. Artık onun yerini çoktan aldı - ve bu konuda tek başına değil.
Ekim sonunda, DFB Kupası'nın 2. turunda, Bakayoko üçüncü lig ekibi Energie Cottbus'a karşı 4-1 kazanılan maçta ilk golü atarak son kez gündeme geldi. O zamandan bu yana hayal kırıklığı yaratan bilanço: Yarım yıldır tek bir doğrudan gol katkısı bile yok. Ve tüm turnuvalar dikkate alındığında, Belçika milli oyuncusu bu dönemde sadece bir kez ilk 11'de yer aldı - ve o da tam bir fiyasko oldu. Aralık ortasında Union Berlin'e karşı 1-3 yenildikleri maçta Bakayoko her açıdan hayal kırıklığı yarattı ve yaklaşık bir saat sonra Tidiam Gomis'e yerini bırakmak zorunda kaldı; Gomis ise iki dakika sonra geçici olarak skoru eşitledi.
Alte Försterei'deki zayıf performansının hemen ardından, her şeye bir de bedeni eklenince, kas sorunları Bakayoko'yu haftalarca sahalardan uzak tuttu. Leipzig'in hücum hiyerarşisinde daha da geriye düştü; kanatlarda Diomande ve Antonio Nusa'dan oluşan as kadro, artık ona ışık yılları kadar uzaklaşmış durumda. Werner, onun yerine kış transferi Brajan Gruda'yı tercih ediyor, Gomis de Bakayoko'dan önce oyuna giriyor. Bakayoko, Ocak sonu geri dönüşünden bu yana oynanan on iki resmi maçın yarısında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.
Johan Bakayoko'nun RB Leipzig'de geç de olsa bir çıkış yakalama umudu
"Mesele, Baka'nın da bizim için aynı derecede önemli bir rol oynayabilecek bir oyuncu olmaması değil; asıl mesele, kadromuzda başka üst düzey kalitede oyuncuların da olmasıdır," dedi Werner, Bakayoko'nun forma giymediği ve zorlu rekabetin de etkisiyle zor bir dönemden geçen oyuncunun yer almadığı Bremen'de 2-1 kazandıkları maçın ardından Nisan ayı başında. Ayrıca Werner, Belçikalı oyuncuda yedek oyuncu nitelikleri gördüğünü, onun "daha çok, derin savunma yapan rakiplere karşı, belki bir gol ihtiyacınız olduğunda, yedek kulübesinden gelip takıma taze bir soluk getirebilecek bir oyuncu tipi" olduğunu söyledi.
Kış aylarında yaşadığı kas sorunları, zaten zor bir dönemden geçen Bakayoko'yu daha da geriye attı. Werner'in Mart ayı başında da vurguladığı gibi, sonrasında ritmini yeniden bulması onun için zor oldu. O zamandan beri Bakayoko'ya ritmini bulması için fazla süre vermedi, çoğu maçta çok kısa süreler oynadı. 2026 yılının şu ana kadar geçen bölümünde Bakayoko toplamda 100 dakikadan biraz az süre sahada kaldı.
Bu, Bakayoko için kulüpteki zorlu dönemin acı bir yan etkisi oldu: Dünya Kupası öncesindeki sezonda RB'de forma giyerek Belçika milli takımına yeniden seçilme hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı. Şimdiye kadar 18 milli maçta forma giydi, en son Kasım 2024'te kadroya seçilmişti. Yaklaşan Dünya Kupası'nda kadroda yer alması artık tamamen imkansız hale geldi.
Hatta son zamanlarda, sadece bir yıl sonra Leipzig'den erken ayrılacağına dair spekülasyonlar bile yapıldı. Bu senaryo her iki taraf için de büyük bir başarısızlık anlamına gelir - ancak RB'de geç de olsa kalıcı bir atılım yapma umudu için hala nedenler var.
Öncelikle, Diomande'nin olağanüstü gelişimi nedeniyle, Bakayoko'nun gelecek sezon doğrudan rakibinin artık orada olmayacağı ihtimali oldukça gerçekçi. 19 yaşındaki oyuncu, özellikle Liverpool FC tarafından takip ediliyor ve Bakayoko ile Leipzig, potansiyeli olan bir halefi şimdiden hazırda bulundurmuş olur. Uzun süredir yoğun bir şekilde peşinde koşulan ve duyumlara göre niteliklerine hala ikna olmuş bir oyuncu. Bunu, Ocak ayında Bakayoko ile birlikte Berlin'de Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasındaki NBA maçını izleyen Klopp ile olan yakın ilişkisi de destekliyor.
Son olarak Bakayoko, kısa süreli deneme dönemine rağmen sahada da olumlu sinyaller vermeyi başardı. Geçen Cuma Union Berlin'e karşı 3-1 kazanılan maçta da Diomande'nin yerine son on dakikada oyuna girdiğinde böyle oldu. Bakayoko zinde ve oyun hevesli görünüyordu, kendini mutlaka kanıtlamak istiyordu. Ve oyuna girdikten kısa bir süre sonra bunu bir golle neredeyse başardı, ancak muhteşem bir vole vuruşuyla sadece direği vurdu.
Bakayoko'nun Leipzig'de "büyük işler" başarma umudu hâlâ yaşıyor. Unutulacak bir altı ay geçirmesine rağmen.
Johan Bakayoko: RB Leipzig'deki istatistikleri
Oyunlar
21
Oynama süresi
882
Gol
3
Asist
0
Sarı kart
1