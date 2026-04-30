"Pozisyonunun en iyi oyuncularından biri" olması bekleniyordu: Jürgen Klopp'un ısrarla istediği Bundesliga transferi bir fiyasko mu olacak?

Bakayoko'nun umut dolu açıklamasından yaklaşık yedi ay sonra, Leipzig'in yaz transferi, Bundesliga'daki gol sayısını en azından ikiden üçe çıkarabilirse mutlu olacaktır. Zira o Sky röportajından bu yana, 23 yaşındaki oyuncunun sezonu hiç de yolunda gitmedi.

Oysa Leipzig, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen gibi iki lig rakibinin de büyük ilgisini çektiği söylenen Bakayoko için çok büyük çaba sarf etmişti. PSV Eindhoven'da hızlı ve dripling yeteneği güçlü bir kanat oyuncusu olarak adını duyuran Bakayoko, geçen yaz kariyerinde bir sonraki adımı atmak için Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynamaya nihayet hazır olduğunu düşünüyordu.

"Bu transfer, azmin ve erken temas kurmanın karşılığını verdiğinin güzel bir örneği; onu iki yıl boyunca takip ettik," diyerek RB Leipzig'in spor direktörü Marcel Schäfer, geçen yaz Saksonya ekibinin Bakayoko'yu projeleri için ne kadar çok istediğini vurguladı. Leipzig, Belçikalı oyuncuyu 2024'te Bundesliga'ya getirmek istiyordu, ancak bu ancak bir yıl sonra gerçekleşti. "Ona, pozisyonunda en iyi oyunculardan biri olmasına yardımcı olabileceğimiz hissini verdik," diye açıkladı Schäfer.

Bundesliga kulübü Bakayoko'ya 18 milyon euro ödedi ve ona 2030'a kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Dribbling ustası, RB'nin orta vadeli geleceğinin simgelerinden biri olacaktı - ve elbette Red Bull'un Global Futbol Başkanı Jürgen Klopp da transferde önemli bir rol oynadı. Eski BVB ve Liverpool teknik direktörü, sadece popülaritesi ve karizmasıyla Bakayoko'nun Leipzig'i tercih etmesine katkıda bulunmadı. Forveti özellikle cezbeden şey Klopp'un yaklaşımıydı.

"Uzun bir sohbet ettik, Jürgen Klopp ile ilk kez tanıştım. Benim için biraz alışılmadık bir durumdu: Bana Leipzig'e gelmemi ya da şunu ya da bunu yapmamı söylemedi. Aksine, genel olarak futbol, hedeflerim ve beni nasıl gördüğü hakkında konuştuk," diyerek Bakayoko, transferinde Klopp'un etkisinden bahsetti. "Bu benim için belirleyici oldu, çünkü onun net bir vizyonu olduğunu ve – daha da önemlisi – büyük bir şey inşa etmek istediğini gördüm. Ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum."