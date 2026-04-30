Potansiyel alıcı, takımı Las Vegas'a taşıma niyetiyle Vancouver Whitecaps için teklif sundu

MLS kulüp sahiplerinin olası bir taşınma konusunu görüşmek üzere bir araya geldiğine dair haberler ortaya çıkınca, takımı kurtarmak ve kulübü Vancouver’da tutmak için sosyal medyada geniş çaplı bir hareket başladı. Kulüp, Pazartesi günü bu görüşmelerle ilgili bir açıklama yayınlarken, MLS ile yerel yönetim yetkilileri arasında da ek görüşmeler yapıldı.

Kulüp Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Kulüp, stadyum ekonomisi, mekan erişimi ve gelir sınırlamaları konusunda iyi belgelenmiş yapısal zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu da takımı Vancouver'da tutmaya kararlı alıcıları çekmeyi zorlaştırdı" dedi. "Geçtiğimiz 16 ay boyunca 100'den fazla tarafla ciddi görüşmeler yaptık ve bugüne kadar kulübü burada tutacak geçerli bir teklif ortaya çıkmadı. … İleriye dönük bir yol haritası çizebilecek vizyon ve kaynaklara sahip yerel bir sahiplik grubu varsa, onları ortaya çıkmaya davet ediyoruz.”

MLS de bu hafta başında GOAL'a bir açıklama yaptı:

"Whitecaps'ın sahiplik grubu, Vancouver'da ve Kanada genelinde futbolun büyümesinde önemli bir rol oynadı. Ancak stadyum ekonomisi, program kısıtlamaları ve hükümet ile kurumsal desteğin eksikliği, kulüp için ileriye dönük uygulanabilir bir yol belirlemeyi zorlaştıran sürekli yapısal zorluklar yaratmıştır," diye yazdı MLS sözcüsü Dan Courtemanche.

“Kulübün sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm bulmasına destek olmaya odaklanmaya devam ediyoruz ve tercihimiz, Whitecaps’ın Vancouver’da büyümeye ve başarılı olmaya devam etmesini sağlayacak bir yol bulmaktır. Aynı zamanda, ligin ve kulüplerinin uzun vadeli sağlığını güvence altına alma sorumluluğumuz da bulunmaktadır ve diğer pazarlardan ve yatırımcı gruplarından kulübe gösterilen ilgi de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz.”



