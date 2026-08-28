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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Çeviri:

Postecoglou'nun kumarı ve gol krallığının iki adayı: Genç Ligi'nin ikinci haftasında izlenmeyi hak eden 5 yetenek

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 - Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 - Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 - Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
A. Postecoglou
S. Haqawi
Suudi Arabistan
Avustralya

Suudi Arabistan Ligi'nde 21 yaş altı kategorisinde parlaması beklenen yeni genç yıldızlar

Suudi Arabistan futbol taraftarları, mevcut 2026-2027 sezonunun ikinci haftası JOI Elit Ligi (21 Yaş Altı Suudi Ligi) müsabakalarının başlamasıyla birlikte yeni yeteneklerle tanışacak.

JOI Elit Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, bu ayın 30 ve 31 Ağustos'una denk gelen pazar ve pazartesi günleri oynanacak. Kupanın sahibi El-Hazm ile yeni yükselen El-Vatan arasındaki müsabaka ise gelecek yılın ocak ayına ertelendi.

  • سعد حقوي لاعب فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account

    Postecoglou'nun kumarı

    Bu hafta, Al Nassr'ın bu sezonki ilk maçına sahne olacak. Al Nassr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al Jubail'i ağırlayacak. Kulübün Al Watan'a karşı oynayacağı ilk maç ise 18 Aralık'a ertelenmişti.

    Al Nassr'ın Jawwy Elit Ligi'ndeki ilk maçı, geçen sezon parlayan ve ilk takıma çok yaklaşan bazı yıldızları yeniden izleme fırsatı anlamına gelecek. Bunların başında Saad Haqawi geliyor.

    Haqawi, geçen sezon Jawwy Elit Ligi'nde Al Nassr'ın 21 yaş altı takımıyla dikkat çekici bir performans sergiledi; ancak Abdulmalik Al Jaber ve Haydar Abdulkarim gibi güçlü isimlerin varlığında takımın bir numaralı yıldızı değildi.

    Bu ikilinin Suudi 21 yaş altı liginin yeni sezonunda "Al Alami"nin kadrosundan çıkmasıyla birlikte, özellikle ilk takımda edindiği rol göz önüne alındığında, Haqawi daha büyük bir role sahip oldu.

    Suudi Jawwy Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

    Haqawi, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun yeni sezon öncesi Portekiz hazırlık kampındaki Al Nassr ilk takım kafilesine seçtiği isimlerden biriydi ve bazı maçlarda görev aldı.

    Sezonun başlamasıyla birlikte 20 yaşındaki oyuncu, sahaya çıkmamasına rağmen Roshn Ligi'nde oynanan üç maçta Al Nassr'ın kadrosunun değişmez bir üyesi haline geldi. Ayrıca Kral Kupası'ndaki Al Diriyah maçında yedek olarak sahaya çıktı.

    Postecoglou'nun, Haqawi'nin yeteneğini yeniden parlatmaya oynadığı açıkça görülüyor. Oyuncu, ilk kez İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'nin yönetiminde 2024-2025 sezonunda dikkat çekmiş, 5 maçta görev almış ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya bir gol pası vermişti.

    Haqawi'nin bu güveni yalnızca ilk takımda değil, aynı zamanda Jawwy Elit Ligi'nde 21 yaş altı takımının bir numaralı yıldızı olarak da değerlendirmesi gerekecek. Bunun başlangıcı ise Al Jubail maçı olacak.

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  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Asım Muhammed

    Yaratılan net fırsatları gollere çevirebilecek bir forvet olmadan Hakawi'nin yeteneği ortaya çıkamaz ve parlayamaz; işte bu görevi üstlenecek olan isim ise Asım Muhammed olacak.

    Asım, geçen sezon Nassr'ın Elit Gençlik Ligi'ndeki gol kralıydı; etrafındaki tekniği yüksek oyuncuların büyüsünden yararlanarak sezon boyunca 10 gol atmayı başardı.

    Haydar Abdülkerim ve Abdülmelik el-Cabir gibi değerli oyuncuların isimlerinin listeden çıkarılmış olması doğru ve bu durum onu etkileyebilir; ancak takım, kendisine tehlikeli fırsatlar sunabilecek başka yeteneklere de sahip; tıpkı Saad Hakawi'nin kendisi ve Abdurrahman Süfyani gibi.

    Asım Muhammed'in, Postecoglou'nun dikkatini çekmeyi ve Cristiano Ronaldo, Abdullah el-Hamdan ile Muhammed Merran'ın yanında bir forvete daha ihtiyaç duyan A takımının kadrosuna katılmayı umarak, hücumdaki parlak performansını üst üste ikinci sezon da sürdürmesi gerekecek.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar el-Gamdi

    Gol krallarından bahsetmişken, aynı haftanın başlangıcı Ittihad forveti Ammar el-Gamdi için Joy Elit Ligi'nin yeni sezonunda gol hanesini açmak adına altın bir fırsata sahne olacak; nitekim ilk haftada bunu başaramamıştı.

    Ittihad, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin yeni sezonuna Damak ile golsüz berabere kalarak başladı; bu, müsabakada şimdiye dek yaşanan tek beraberlik oldu ve el-Gamdi fileleri havalandırmayı başaramadı.

    Ancak bu kez görev daha kolay görünebilir; özellikle de Ittihad, Joy Elit Ligi'ne yeni yükselen ve ilk haftada Ettifak karşısında 10-1'lik yenilgiyle müsabaka tarihinin en ağır mağlubiyetini alan Tedamon ile karşılaşacağı için.

    Suudi Joy Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

    Tedamon'un bu tarihi yenilgisi, Ettifak forveti Muhammed el-İsa'yı 4 gol atarak ilk hafta sonunda Joy Elit Ligi gol krallığının zirvesine taşıdı; el-Gamdi de bunu tekrarlamaya ve bundan yararlanmaya çalışacak.

    El-Gamdi'nin görevi yalnızca rakibin durumu nedeniyle değil, aynı zamanda geçen sezon sergilediği büyük çıkış nedeniyle de kolay görünmüyor; zira 4'ü play-off turlarındaki 4 maçta olmak üzere 14 gol kaydetmiş, bu da yüksek yeteneklerini gözler önüne sermişti.

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  • İnter Miami

    El-Gamdi, eleme turlarında farkı yaratan tek isim değildi; Yeşil Burun Adaları'ndan gelen ve "İn Ras" lakabıyla tanınan Fetih forveti Jefferson Ramos, o turlarda 6 gol atarak onun önüne geçti.

    İn Ras'ın attığı 6 gol, Fetih'i finale taşıdı. Afrikalı oyuncunun gol atamadığı tek tur ise final oldu; takımı, El-Hazm'a karşı 3-1 yenildi.

    İn Ras, yeni sezonun başında da parlak formunu sürdürdü ve Fetih'in ilk hafta El-Ensar'ı 6-0 yendiği farklı galibiyette 3 gol kaydetti.

    Bu hat-trick, Yeşil Burun Adaları'ndan gelen forveti, ilk haftanın sonunda Roshn Ligi gol krallığı sıralamasında ikinci sıraya yerleştirdi; İttifak forveti Muhammed el-Aysi'nin sadece bir gol gerisinde kaldı.

    İn Ras, geçen sezondan bu yana durmayan bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor; takımı, Cidde'de El-Ehli'nin sahasında zorlu bir sınav verecek.

  • Ziyad Aba

    Sınav sadece Al-Fateh için değil, aynı zamanda En Nesyri için de zor olacak; çünkü Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin gol krallığında ikinciliği paylaştığı isimle, yani Al-Ahli kanat oyuncusu Ziyad Aba ile bireysel bir mücadeleye girecek.

    Aba, Al-Ahli'yi Al-Feiha karşısında 3-1'lik galibiyete taşıyan bir hat-trick kaydederek, gol krallığında Al-Ittifak'ın yıldızı Muhammed El-İsa'nın bir gol gerisinde, En Nesyri ile ikinciliği paylaştı.

    Aba, etkileyici ilk çıkışının ardından yeni sezonda Al-Ahli taraftarları için en büyük umut haline geldi; taraftarlar, takımın on beşinci sırada tamamladığı geçen sezonun tekrarını önlemek için ona güveniyor.

    Suudi Jawwy Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

    Brezilyalı Ricardo Matias'ın geçen sezonun ikinci yarısında iyi bir performans sergilemeyi başardığı ve birkaç önemli gol kaydettiği doğru; ancak bir Suudi yeteneği olan Ziyad Aba'nın varlığı, gelecekte Al-Ahli ve Suudi Arabistan için daha faydalı olacak.

    Ne var ki genç Suudi kanat oyuncusunun formunu sürdürme görevi kolay olmayacak; özellikle de Al-Fateh, Jawwy Elit Ligi'nin ilk haftasında kalesinde gol görmeyen 6 takımdan biri olduğu için, ki bu da savunma gücünü kanıtlıyor.