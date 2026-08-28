Bu hafta, Al Nassr'ın bu sezonki ilk maçına sahne olacak. Al Nassr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al Jubail'i ağırlayacak. Kulübün Al Watan'a karşı oynayacağı ilk maç ise 18 Aralık'a ertelenmişti.

Al Nassr'ın Jawwy Elit Ligi'ndeki ilk maçı, geçen sezon parlayan ve ilk takıma çok yaklaşan bazı yıldızları yeniden izleme fırsatı anlamına gelecek. Bunların başında Saad Haqawi geliyor.

Haqawi, geçen sezon Jawwy Elit Ligi'nde Al Nassr'ın 21 yaş altı takımıyla dikkat çekici bir performans sergiledi; ancak Abdulmalik Al Jaber ve Haydar Abdulkarim gibi güçlü isimlerin varlığında takımın bir numaralı yıldızı değildi.

Bu ikilinin Suudi 21 yaş altı liginin yeni sezonunda "Al Alami"nin kadrosundan çıkmasıyla birlikte, özellikle ilk takımda edindiği rol göz önüne alındığında, Haqawi daha büyük bir role sahip oldu.

Haqawi, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun yeni sezon öncesi Portekiz hazırlık kampındaki Al Nassr ilk takım kafilesine seçtiği isimlerden biriydi ve bazı maçlarda görev aldı.

Sezonun başlamasıyla birlikte 20 yaşındaki oyuncu, sahaya çıkmamasına rağmen Roshn Ligi'nde oynanan üç maçta Al Nassr'ın kadrosunun değişmez bir üyesi haline geldi. Ayrıca Kral Kupası'ndaki Al Diriyah maçında yedek olarak sahaya çıktı.

Postecoglou'nun, Haqawi'nin yeteneğini yeniden parlatmaya oynadığı açıkça görülüyor. Oyuncu, ilk kez İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'nin yönetiminde 2024-2025 sezonunda dikkat çekmiş, 5 maçta görev almış ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya bir gol pası vermişti.

Haqawi'nin bu güveni yalnızca ilk takımda değil, aynı zamanda Jawwy Elit Ligi'nde 21 yaş altı takımının bir numaralı yıldızı olarak da değerlendirmesi gerekecek. Bunun başlangıcı ise Al Jubail maçı olacak.