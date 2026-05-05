Kulübün Pazartesi günü yayınladığı resmi açıklamaya göre, Porto, Kiwior için satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 26 yaşındaki oyuncu, başlangıçta 1,7 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında kiralanmıştı, ancak Portekiz ekibi artık onu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Porto şu açıklamayı yaptı: "FC Porto, Arsenal FC ile imzalanan kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmıştır ve artık Jakub Kiwior'un spor kayıt haklarını ve ekonomik haklarının %100'ünü, 17 milyon avro (14,5 milyon sterlin) sabit ücret ve belirli hedeflere ulaşılması durumunda 5 milyon avroya (4,3 milyon sterlin) ulaşabilecek değişken bir bileşen karşılığında kesin olarak elinde bulunduracaktır."