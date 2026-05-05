FC Porto v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Porto, Arsenal'in savunma oyuncusu Jakub Kiwior için 19 milyon sterlinlik kalıcı transfer bedeli karşılığında satın alma opsiyonunu kullandı

Porto, Jakub Kiwior'un kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu resmen devreye sokarak, Polonya milli takım oyuncusunu Arsenal'den kalıcı olarak kadrosuna kattı. Tüm turnuvalarda toplam 38 maça çıkan ve son derece etkileyici bir sezon geçiren savunma oyuncusu, Portekiz'in dev kulübüyle uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak Kuzey Londra'daki serüvenine son verdi.

  • Kalıcı transfer resmi olarak onaylandı

    Kulübün Pazartesi günü yayınladığı resmi açıklamaya göre, Porto, Kiwior için satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 26 yaşındaki oyuncu, başlangıçta 1,7 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında kiralanmıştı, ancak Portekiz ekibi artık onu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Porto şu açıklamayı yaptı: "FC Porto, Arsenal FC ile imzalanan kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmıştır ve artık Jakub Kiwior'un spor kayıt haklarını ve ekonomik haklarının %100'ünü, 17 milyon avro (14,5 milyon sterlin) sabit ücret ve belirli hedeflere ulaşılması durumunda 5 milyon avroya (4,3 milyon sterlin) ulaşabilecek değişken bir bileşen karşılığında kesin olarak elinde bulunduracaktır."

  Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two

    Anlaşma yapısı ve Arsenal'de kalma

    Performansa bağlı tüm ek ödemeler yerine getirilirse toplam transfer bedeli 19 milyon sterline ulaşabilir. Arsenal, Ocak 2023'te Spezia Calcio'dan 16,7 milyon sterline transfer edilen ve Londra kulübü adına 68 maça çıkan Kiwior'dan mali pay almaya devam etmeyi garantiledi. Resmi açıklamada şu ifade yer aldı: "Arsenal FC, oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden 2 milyon avroluk sabit bir pay almaya hak kazanmıştır."

  • Kiwior dört yıllık sözleşme imzaladı

    Kiwior, bu sezon savunmanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi; tüm turnuvalarda toplam 38 maça çıktı ve 3.022 dakika sahada kaldı. İki asistle katkıda bulunan oyuncu, takımın Liga Portugal şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynadı. Yatırımını korumak isteyen Porto, oyuncuyla devasa bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Polonya milli takımında forma giyen savunma oyuncusuyla "Haziran 2030'a kadar geçerli, 70 milyon avro (60 milyon sterlin) bedelli bir sözleşme" imzaladığını duyurdu.

  FC Porto v Rangers FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8

    Porto, şampiyonluğun ardından bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor

    Geleceği ve Portekiz ligi şampiyonluğu kesinleşen Kiwior, Porto’nun gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazırlanırken artık savunma hattını sağlamlaştırmaya odaklanacak. Uzun vadeli sözleşmesi istikrar sağlıyor ve kulübün önümüzdeki yıllarda hem ulusal şampiyonluklar hem de Avrupa’da zaferler için sürdürülebilir bir mücadele verebilmesi için güvenilir bir savunma direğine sahip olmasını garanti ediyor.

