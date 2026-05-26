Portland Timbers, eski Manchester United savunma oyuncusu hakkında "beklentilerin çok altında" şeklinde sert bir açıklama yayınlayarak Phil Neville'i görevden aldı

Timbers genel menajeri Ned Grabavoy, kulübün Neville yönetiminde beklenen ilerlemeyi kaydedemediğini kabul etti.

Grabavoy, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Phil'in Portland Timbers'ta geçirdiği süre boyunca gösterdiği bağlılık ve çabalarından dolayı kendisine minnettarız" dedi. "Phil, görevine coşku ve tutku kattı ve onunla çalışmak bir zevkti. Phil'e yeni fırsatında başarılar diliyoruz."

"Bu sezon arası, geliştirmemiz ve iyileştirmemiz gereken alanlar hakkında net tartışmalar yaptık. Sonuçta, ihtiyaç duyduğumuz ilerlemeyi göremedik ve en önemlisi, sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı."







