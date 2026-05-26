Çeviri:
Portland Timbers, eski Manchester United savunma oyuncusu hakkında "beklentilerin çok altında" şeklinde sert bir açıklama yayınlayarak Phil Neville'i görevden aldı
MLS’deki kötü performansın ardından baskı sonunda etkisini gösterdi
Neville’in Portland Timbers’taki görevi, Pazar günü San Jose Earthquakes’e karşı alınan 3-1’lik yenilginin ardından sona erdi. Bu sonuçla Portland, Batı Konferansı’nda sondan üçüncü sıraya geriledi ve MLS play-off’larına doğrudan katılma hakkı veren sıralığın sekiz puan gerisinde kaldı. Kulüp, Pazartesi günü Neville’in karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını doğruladı.
Bu karar, sezonun kritik bir aşamasında geldi. Portland, yaklaşan Dünya Kupası arası sırasında kampanyasını canlandırmayı umuyor. Neville, Inter Miami'den ayrıldıktan sonra 2023 yılında Timbers'a katılmıştı. Ligde üst sıralara tırmanabilecek bir kadroya sahip olmasına rağmen, Portland tutarlılık konusunda zorlandı ve mevcut sezon boyunca devam eden savunma sorunlarını çözemedi.
Portland, teknik direktör değişikliğinin nedenlerini açıkladı
Timbers genel menajeri Ned Grabavoy, kulübün Neville yönetiminde beklenen ilerlemeyi kaydedemediğini kabul etti.
Grabavoy, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Phil'in Portland Timbers'ta geçirdiği süre boyunca gösterdiği bağlılık ve çabalarından dolayı kendisine minnettarız" dedi. "Phil, görevine coşku ve tutku kattı ve onunla çalışmak bir zevkti. Phil'e yeni fırsatında başarılar diliyoruz."
"Bu sezon arası, geliştirmemiz ve iyileştirmemiz gereken alanlar hakkında net tartışmalar yaptık. Sonuçta, ihtiyaç duyduğumuz ilerlemeyi göremedik ve en önemlisi, sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı."
Neville’in antrenörlük kariyerinde bir başka aksilik
Neville’in Portland’daki dönemi, rekor kıran bir gol sezonu ve iki kez play-off’a kalmayı içeriyordu; ancak bu olumlu gelişmeler, erken elenmeler ve istikrarsız performansın gölgesinde kaldı. Kendisi, Oregon’daki görev süresi boyunca sonuçların yeterince iyi olmadığını kabul etti.
"Sonuçların önemli olduğu bir sektörde olduğumuzun farkındayım ve sonuçlar bu futbol kulübünün beklentilerini karşılamadı," diye itiraf etti. "Timbers Army'ye sesleniyorum: Bu kulübe başarı getirmek için ilham almamın sebebi sizlersiniz. Bu harika şehirde oyuncuları ve kulübü desteklemeye devam edin. Hepinizi özleyeceğim."
Portland yeni bir yön arayışına başladı
Portland, artık takımı savunma açısından sağlamlaştırabilecek ve play-off yarışına yeniden ivme kazandırabilecek yeni bir teknik direktör arayışına girecek. MLS takviminde bir ara dönemin yaklaşmasıyla birlikte, Timbers yönetimi sezonun ikinci yarısı öncesinde yeniden toparlanma fırsatı bulacak.
Neville ise bir başka yüksek profilli teknik direktörlük başarısızlığının ardından tekrar transfer piyasasına dönüyor. Eski bir oyuncu olarak itibarı hala güçlü olsa da, MLS'deki hayal kırıklığı yaratan dönemlerin ardından bir başka üst düzey teknik direktörlük görevini kapması zor olabilir.