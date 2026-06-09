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Portekizli "tüm zamanların en iyisi" Ronaldo, Dünya Kupası sahnesindeki son dansına hazırlanırken, bir vatandaşı onun "büyük rekabet" yaşayacağına dair tahminde bulundu
Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğinin öngörülmesi
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, tüm gözler hâlâ Cristiano Ronaldo'nun üzerinde. Al-Nassr'ın süperstarı, dünya sahnesinde yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor ve eski Portekiz milli futbolcu Beto, bunun Ronaldo'nun son Dünya Kupası olabileceğini, ancak milli kariyerinin tamamen sona erdiği anlamına gelmeyebileceğini düşünüyor.
Sporting CP'de genç Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşan Beto, Lusa'ya şunlarısöyledi: "Dünya Kupası, Cristiano'nun son turnuvası olacak, ancak bunun onun son büyük turnuvası olup olmayacağını bilmiyorum, çünkü kendine çok iyi bakıyor ve mesleğine çok odaklanmış durumda."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Beklentiler her zaman olumlu. O fark yaratıyor ve bana göre ceza sahası içinde büyük bir fark yaratmaya devam ediyor ve Portekiz'e yardımcı olabilir. Ancak tek başına kimse bir şey kazanamaz. Sadece Ronaldo değil, takımın da iyi olması gerekiyor."
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Selecao'dan büyük beklentiler
Portekiz, tarihinin en yetenekli kadrolarından biriyle turnuvaya katılıyor; bu durum Beto’nun onları kupa için en güçlü adaylar arasında saymasına neden oluyor. Dünya Kupası’nda tarihsel bir üstünlüğe sahip olmamasına rağmen – en iyi derecesi 1966’daki üçüncülük – Roberto Martinez’in takımının nihayet kupayı kazanabileceğine dair inanç giderek artıyor.
"Beklentiler çok yüksek, çünkü Portekiz'in harika bir oyuncu kadrosu var, birçok çözüm üretebilen ve çok güçlü bir grup. Bu Dünya Kupası'ndaki bu büyük fırsatı değerlendirmeli ve bence değerlendirecek de," diye açıkladı eski defans oyuncusu.
"Portekiz'in yanı sıra İspanya, Fransa, Arjantin ve dikkat edilmesi gereken Almanya ve İngiltere var. Bu turnuvalarda her zaman sürprizler olduğunu bilerek, söz sahibi olabilecek takımlar olarak ben bunları görüyorum."
Takımın belkemiği
Ronaldo takımın yüzü olmaya devam etse de, Beto kampanyanın başarısının zirvede performans gösteren güçlü bir oyuncu çekirdeğine bağlı olacağı konusunda ısrarcı. Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya'nın yer aldığı grubu geçebilmesi için, eski Sporting oyuncusu, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızın yanı sıra kilit liderlerin de sorumluluk alması gerektiğine inanıyor.
Beto, "Diogo Costa çok iyi oynamalı, savunmada Ruben Dias, orta sahada Bruno Fernandes, Vitinha ve genç Joao Neves, forvette ise Cristiano," dedi. "Sonra, etraflarında bulunan ve harika kariyerleri olan tüm oyuncular, bu kolektif anı değerlendirmeli ve kendilerini aşmalılar. Portekiz için bu, üstesinden gelinmesi gereken bir mücadele olmalı."
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Grup K'daki zorluğun üstesinden gelmek
Yolculuk 17 Haziran'da Houston'da başlıyor; Portekiz, K Grubu'ndaki ilk maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Sözleşmesinin sona ermesinden önce son turnuvasını yönetecek olan Roberto Martinez'in önderliğinde, Selecao'nun Özbekistan ve Kolombiya'nın da yer aldığı zorlu bir grubu aşması gerekiyor. Teknik direktörün geleceği veya dışarıdan gelen sesler ne olursa olsun, odak noktası kesinlikle 2026'da.
Beto, Martinez'in liderliğini savunarak, "Odak noktası bu turnuva olmalı" diye konuştu. "Teknik direktör her zaman sorgulanacaktır, ancak Martinez deneyimli bir isim. Bu, onun ilk Dünya Kupası değil. İyi yönetmeli, odaklanmalı ve konsantre olmalı. Teknik direktörün bunu yapacağına inanıyorum."