ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, tüm gözler hâlâ Cristiano Ronaldo'nun üzerinde. Al-Nassr'ın süperstarı, dünya sahnesinde yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor ve eski Portekiz milli futbolcu Beto, bunun Ronaldo'nun son Dünya Kupası olabileceğini, ancak milli kariyerinin tamamen sona erdiği anlamına gelmeyebileceğini düşünüyor.

Sporting CP'de genç Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşan Beto, Lusa'ya şunlarısöyledi: "Dünya Kupası, Cristiano'nun son turnuvası olacak, ancak bunun onun son büyük turnuvası olup olmayacağını bilmiyorum, çünkü kendine çok iyi bakıyor ve mesleğine çok odaklanmış durumda."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Beklentiler her zaman olumlu. O fark yaratıyor ve bana göre ceza sahası içinde büyük bir fark yaratmaya devam ediyor ve Portekiz'e yardımcı olabilir. Ancak tek başına kimse bir şey kazanamaz. Sadece Ronaldo değil, takımın da iyi olması gerekiyor."



