Getty/GOAL
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Portekizli “tüm zamanların en iyisi” (GOAT), ebedi rakibi Lionel Messi ile birlikte MLS macerasına atılmak isterse, ikilinin “farklı kulüplerde” oynaması “mantıklı” olur
Messi’ye Inter Miami’de tanıdık isimler eşlik ediyor
Sir David Beckham, 2023 yılında Arjantinli süperstar Messi’yi Amerika’ya transfer etmeyi başardı. Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, Güney Florida’ya Leagues Cup, Supporters’ Shield ve MLS Cup zaferlerini kazandırırken, birkaç kez de MVP ödülünü kazandı.
Sunshine State’te ona birkaç tanıdık isim de eşlik etti; Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Rodrigo De Paul gibi isimler Herons forması giymeyi kabul etti. Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ise bu en hırslı kulübün en son yıldız transferi oldu.
Acaba Ronaldo da bir noktada bu yolu izleyebilir mi? Rekorları alt üst eden bir kariyere sahip olan Portekizli forvetin başarması gereken pek bir şey kalmadı. Şu anda 41 yaşında ve kariyerinde 1.000 gole hızla yaklaşıyor. Tarihe geçen futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldırmadan önce Messi ile birlikte mücadele etme fırsatını seve seve değerlendirir mi acaba?
- Getty/GOAL
Ronaldo, Messi ile bir gün takım arkadaşı olacak mı?
Bir zamanlar Manchester United’da Ronaldo ile birlikte forma giymiş olan Silvestre, bu konuda dikkat çekici bir anlaşmanın yapılacağını düşünmüyor. Kendisi de Portland Timbers formasıyla MLS’de forma giymiş olan Fransız futbolcu, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda GOAL’a, CR7’nin “Amerikan rüyasını” kovalamaya istekli olup olmayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bence Suudi Arabistan’da kurduğu sistemi ve lig şampiyonluğunu kazandığını düşünüyorum. Bilemiyorum. ABD’ye gitmek isteyip istemeyeceğini bilmiyorum, ama bu kesinlikle onun için göz ardı edilemeyecek bir seçenek. Tabii oynamaya devam etmek istiyorsa. Suudi Arabistan’da oynuyorsa, dürüst olmak gerekirse her yerde oynayabilir. Bu olasılığı göz ardı etmem.”
Silvestre, Ronaldo’nun Al-Nassr’dan Miami’ye transfer olması ve Messi ile aynı soyunma odasını paylaşması konusunda şunları ekledi: “Bence ikisinin farklı takımlarda olup birbirleriyle rekabet etmesi daha mantıklı olur. Daha çekici ve daha eğlenceli olur.
“Herhangi bir teknik direktör için de daha mantıklı olurdu. İkisinin aynı soyunma odasında olabileceğini sanmıyorum. Anlaşamayacakları için değil, öyle demek istemiyorum. Messi’nin zihninde, liderlik açısından, sadece bir tane olabilir. Bu yüzden ikisinin farklı kulüplerde olması daha mantıklı olur diye düşünüyorum.”
Beckham, MLS’de iddialı bir proje hayata geçiriyor
Bir başka eski MLS yıldızı ve Ronaldo’nun Old Trafford’da bir dönem takım arkadaşı olan eski İtalya milli futbolcu Giuseppe Rossi, daha önce GOAL’a Messi ve CR7’nin güçlerini birleştirmesi konusunda şöyle demişti: “Bunu görmek istemiyorum.
“Messi ile Ronaldo’yu birlikte görmek istemiyorum. Bu biraz tuhaf olurdu. Onları ayrı tutun gitsin. Ronaldo ABD’de oynamak istiyorsa, onu Florida’daki başka bir takıma koyarsınız – neydi adı? Orlando. Böylece en azından orada iyi bir rekabet yaşayabilirler.”
Ancak bu hayali gerçeğe dönüştürecek biri varsa, o da United ve İngiltere efsanesi Beckham’dır; zira kendisi Inter Miami’nin ortak sahibi olarak hâlâ söz sahibi olmaya devam ediyor. Bir zamanlar Toronto FC, Chicago Fire ve Vancouver Whitecaps formalarını giyen Robert Earnshaw, GOAL’a verdiği demeçte, “Golden Balls”un ABD’de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara muhteşem bir gösteri sunacak kişi olacağına değindi: “Bunun gerçekleşebileceği bir yer varsa, o da Inter Miami gibi bir yerdir.
“Ne yazık ki bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Biz fanatik taraftarlar olarak, ikisinin de emekli olmadan önce bir gün aynı takımda oynadıklarını ve birlikte çalıştıklarını görmek isteriz. Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum ama bir şans olsaydı, bence bunu gerçekleştirebilecek kişi David Beckham olurdu.”
- Getty/GOAL
GOAT sözleşmeleri: Ronaldo ve Messi’nin sözleşmelerinin sona erme tarihleri
Ronaldo’nun Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr ile olan sözleşmesinin bitmesine hâlâ bir yıl var ve kendisi, Orta Doğu’da akademi kademelerinde ilerleyen oğlu Cristiano Jr ile birlikte oynamak istediğini belirtti.
Messi ise 2028 yılına kadar Miami'de sözleşmesi kapsamında oynuyor; bu nedenle, tarihin en büyük iki futbolcusu emeklilik ihtimalini ciddi olarak düşünmeye başlamadan önce, Messi'nin ABD'ye tanıdık bir yüzü ağırlama olasılığı hâlâ mevcut.
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