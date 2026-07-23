Portekizli “tüm zamanların en iyisi” (GOAT), ebedi rakibi Lionel Messi ile birlikte MLS macerasına atılmak isterse, ikilinin “farklı kulüplerde” oynaması “mantıklı” olur

Sir David Beckham, 2023 yılında Arjantinli süperstar Messi’yi Amerika’ya transfer etmeyi başardı. Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, Güney Florida’ya Leagues Cup, Supporters’ Shield ve MLS Cup zaferlerini kazandırırken, birkaç kez de MVP ödülünü kazandı.

Sunshine State’te ona birkaç tanıdık isim de eşlik etti; Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Rodrigo De Paul gibi isimler Herons forması giymeyi kabul etti. Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ise bu en hırslı kulübün en son yıldız transferi oldu.

Acaba Ronaldo da bir noktada bu yolu izleyebilir mi? Rekorları alt üst eden bir kariyere sahip olan Portekizli forvetin başarması gereken pek bir şey kalmadı. Şu anda 41 yaşında ve kariyerinde 1.000 gole hızla yaklaşıyor. Tarihe geçen futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldırmadan önce Messi ile birlikte mücadele etme fırsatını seve seve değerlendirir mi acaba?