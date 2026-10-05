Getty Images Sport
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'Portekizli Ten Hag!' - Piers Morgan'dan Cristiano Ronaldo tartışmasının ardından Jorge Jesus için acımasız yorum
Morgan, Jesus'u Ten Hag kıyaslaması nedeniyle sert sözlerle eleştirdi
Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı cephesi arasındaki ilişki, teknik direktör Jesus ile Ronaldo’nun yakın müttefiki Piers Morgan arasında kamuoyu önünde yaşanan söz düellosunun ardından yeni bir dip noktaya ulaştı. Sunucu, Jesus’un milli ara sırasında Al-Nassr kaptanının karıştığı son olayı küçümsemesinin ardından öfkesini sosyal medyada dile getirdi. Ronaldo’nun Old Trafford’dan ayrılmasına yol açan olaylı röportajı yapan Morgan, mevcut Portekiz teknik direktörünün liderlik tarzına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı.
Morgan, X’te yaptığı paylaşımda teknik direktöre sert bir çıkışta bulundu. Morgan, “Bu adam Portekizli Ten Hag... @cristiano’yu şoke edici bir saygısızlıkla küçük düşürmeye çalışarak kendine büyük, sert adam imajıyla bir isim yapmak istiyor. Bu gece Football Uncensored programının bölümünde onunla ilgileneceğim, hem de çok sağlam bilgilere dayanan bir perspektiften” ifadelerini kullandı.
Eski Manchester United teknik direktörüyle yapılan bu kıyaslama özellikle dikkat çekici. Zira Ronaldo, Suudi Pro Ligi’ne gitmeden önce Hollandalı çalıştırıcıyla çok konuşulan ve sert geçen bir anlaşmazlık yaşamıştı.
- Getty Images Sport
Isınma tartışması açıklandı
Gerilim, Portekiz'in yakın zamanda Norveç'i 2-1 yendiği maçtan kaynaklanıyor; bu karşılaşmada Ronaldo mücadele boyunca yedek kulübesinde kaldı. Isınması istenmesine rağmen beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuna hiç dahil edilmedi ve bu durum, kadrodaki konumuna ilişkin geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.
Jesus daha sonra bu kararı açıklamaya çalıştı ve bunun taktiksel bir dışlama olmasından ziyade, medya ile taraftarların yalnızca Ronaldo'nun futboldaki devasa statüsüne odaklandığını öne sürdü. Teknik direktör, diğer oyuncuların dahil olduğu benzer durumların neden basında aynı düzeyde yoğun incelemeye tabi tutulmadığını sorguladı.
Jesus, "Sadece o olduğu için. Sadece o olduğu için ve belki de haklı olarak, çünkü o bir sembol, bu bütün ısınma ve ısınmama, oyuna girme ve girmeme meselesi yaratıldı" dedi. Ayrıca tercihini savunurken, habercilikteki çifte standarda dikkat çekti.
"Bugün kaç oyuncu ısındı ve oyuna girmedi? Kaç tane? Onlardan herhangi biriyle ilgili bir sorun olacak mı? Hayır" diye ekledi ve bu küçük olayın takımla kaptanı arasındaki profesyonel ilişkiye kalıcı bir zarar vermediğinde ısrar etti.
Ronaldo, milli takım kampından ayrıldı
Teknik direktörün dramı küçümseme çabalarına rağmen, Jesus'un medyaya Ronaldo'nun Danimarka'ya karşı oynanacak sonraki Uluslar Ligi maçına da ilk 11'de başlamayacağını bildirmesiyle durum hızla tırmandı. Bu açıklamadan kısa süre sonra efsanevi forvet, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı özel görüşmenin ardından radikal bir adım atarak Portekiz'in kampından ayrıldı.
Bu ayrılık, deneyimli golcünün rolünün ele alınış biçiminin hem yetersiz şekilde anlatıldığını hem de kişisel olarak aşağılayıcı olduğunu düşündüğünü öne süren, ciddi bir görüş ayrılığına dair haberleri güçlendirdi. Jesus o günden bu yana zeytin dalı uzatmaya çalışarak kapının dönüşe açık olduğunu söyledi, ancak ikilinin çalışma ilişkisinde oluşan hasar kayda değer görünüyor.
- IG:@piersmorgan
Yayıncı gerçeği ortaya çıkaracağına söz verdi
Morgan, arkadaşına gösterilen ve kendi ifadesiyle "şoke edici saygısızlık" olarak nitelediği muamele hakkında daha fazla ayrıntı vereceğine söz verdi ve anlaşmazlığın niteliğine dair içeriden bilgiye sahip olduğunu öne sürdü. Yayıncının teknik direktörü programında "halletme" sözü, Porto'da kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelere ilişkin yeni ifşaların gelebileceğini düşündürüyor.
Portekiz'de tartışma tüm hızıyla sürerken, birçok taraftar takımın en ünlü evladını geride bırakıp bırakmadığı ya da Jesus'un kendi otoritesini pekiştirmek için ulusal bir ikonu gereksiz yere tahrik edip etmediği konusunda ikiye bölünmüş durumda.
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