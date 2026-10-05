Gerilim, Portekiz'in yakın zamanda Norveç'i 2-1 yendiği maçtan kaynaklanıyor; bu karşılaşmada Ronaldo mücadele boyunca yedek kulübesinde kaldı. Isınması istenmesine rağmen beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuna hiç dahil edilmedi ve bu durum, kadrodaki konumuna ilişkin geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.

Jesus daha sonra bu kararı açıklamaya çalıştı ve bunun taktiksel bir dışlama olmasından ziyade, medya ile taraftarların yalnızca Ronaldo'nun futboldaki devasa statüsüne odaklandığını öne sürdü. Teknik direktör, diğer oyuncuların dahil olduğu benzer durumların neden basında aynı düzeyde yoğun incelemeye tabi tutulmadığını sorguladı.

Jesus, "Sadece o olduğu için. Sadece o olduğu için ve belki de haklı olarak, çünkü o bir sembol, bu bütün ısınma ve ısınmama, oyuna girme ve girmeme meselesi yaratıldı" dedi. Ayrıca tercihini savunurken, habercilikteki çifte standarda dikkat çekti.

"Bugün kaç oyuncu ısındı ve oyuna girmedi? Kaç tane? Onlardan herhangi biriyle ilgili bir sorun olacak mı? Hayır" diye ekledi ve bu küçük olayın takımla kaptanı arasındaki profesyonel ilişkiye kalıcı bir zarar vermediğinde ısrar etti.