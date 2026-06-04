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Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, Serie A ekibinden ayrılmayı düşünürken, AC Milan’daki maaşının neredeyse iki katı değerinde bir teklif aldı
Galatasaray, yüksek bedelli sözleşme teklifiyle yarışta başı çekiyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, Türk devi Leao için harekete geçti ve kanat oyuncusuna AC Milan'daki mevcut maaşının neredeyse iki katını kazandıracak bir sözleşme teklifi sundu. Galatasaray, Portekizli yıldız oyuncuya sezon başına 10 milyon avro artı primler ödemeye hazır olduğunu açıkça belirtti; bu rakam, oyuncunun şu anda İtalya'da kazandığı 5,5 milyon avro artı performansa bağlı ek ödemelere kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.
Dört yıl önce Serie A'nın en değerli oyuncusu seçilen bir oyuncu için Türkiye Süper Ligi ilk tercih olmayabilir, ancak Galatasaray'ın hırsı ortada. Kulüp, geçmişte Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi İtalya'dan yüksek profilli forvetleri başarıyla kadrosuna katmıştı ve şimdi de Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet edebilecek bir kadro kurmak amacıyla Leao'yu bir sonraki yıldız transferi olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Leao ayrılma niyetini ortaya koydu
26 yaşındaki oyuncunun Milan'daki geleceği, milli takımda bulunduğu sırada yaptığı samimi açıklamaların ardından yoğun spekülasyonların konusu haline geldi. Dünya Kupası için ABD'ye uçmadan önce Portekiz'de konuşan Leao, Milan'ın son haftada yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla sezonu beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını son anda kaçırdığı son derece sinir bozucu bir sezonun ardından yeni bir başlangıç yapma arzusunu açıkça dile getirdi.
Rossoneri'deki durumuna değinen eski Lille oyuncusu, "Her şeyimi verdim; başka bir ligde yeni bir mücadele istiyorum" dedi.
Bu sözler Milanello'da yankı uyandırdı ve kulüp ile yıldız kanat oyuncusu arasındaki ilişkinin sona erdiğini düşündürdü. Zor koşullar altında en iyi formunu yakalamakta zorlanan Leao, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Boğaz'ı terk etmeye hazır görünüyor.
Milan’daki liderlik boşluğu ve transfer engelleri
Türkiye'den gelen somut ilgiye rağmen, olası bir anlaşmanın uzun süren bir süreç olması ve ancak Temmuz sonu ya da Ağustos ayına kadar sonuçlanmaması bekleniyor. Milan, hem yeni bir teknik direktör hem de sportif direktör arayışını sürdürdüğü için şu anda belirsiz bir dönemden geçiyor; bu durum, yeni yönetim kadrosu göreve başlayana kadar kulübün önemli transferlere onay vermesini veya yüksek riskli görüşmeleri sonuçlandırmasını zorlaştırıyor.
Ayrıca, Galatasaray da Türkiye'deki kadro kayıt kuralları nedeniyle kendi lojistik zorluklarıyla karşı karşıya. Süper Lig kulüplerinin 14 yabancı oyuncu bulundurmasına izin veriliyor ve 23 yaş üstü ve altı oyuncular için belirli kotalar bulunuyor. Şu anda Türk takımının yabancı oyuncu için boş kontenjanı yok, yani Leao'nun transferi için Milan'a resmi bir teklif sunmadan önce mevcut kadrodaki oyuncuları elden çıkarmaları gerekiyor.
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Kanat oyuncusu için değerlendirme ve piyasa rekabeti
Portekizli kanat oyuncusunun piyasa değeri, formundaki düşüş nedeniyle doğal olarak dalgalanma yaşadı, ancak oyuncu Rossoneri için hâlâ değerli bir varlık olmaya devam ediyor. Galatasaray tek teklif veren kulüp olarak kalırsa, Milan ile nispeten güçlü bir konumdan pazarlık yapma imkânına sahip olacak.
Leao, bu sezon tüm turnuvalarda 31 maça çıktı, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Ancak, yaklaşan Dünya Kupası, oyuncu için potansiyel bir vitrin görevi görüyor. Leao, Kuzey Amerika'da etkileyici bir performans sergilerse, diğer büyük Avrupa liglerinden gelen ilgi geri dönebilir, bu da fiyatı yükseltebilir ve Galatasaray'ın transfer çabasını zorlaştırabilir. Şu an için, yaz transfer dönemi kızışmaya başlarken, önemli bir finansal teklif sunan tek kulüp Türk devi Galatasaray olmaya devam ediyor.