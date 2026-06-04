Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, Serie A ekibinden ayrılmayı düşünürken, AC Milan’daki maaşının neredeyse iki katı değerinde bir teklif aldı

La Gazzetta dello Sport'a göre, Türk devi Leao için harekete geçti ve kanat oyuncusuna AC Milan'daki mevcut maaşının neredeyse iki katını kazandıracak bir sözleşme teklifi sundu. Galatasaray, Portekizli yıldız oyuncuya sezon başına 10 milyon avro artı primler ödemeye hazır olduğunu açıkça belirtti; bu rakam, oyuncunun şu anda İtalya'da kazandığı 5,5 milyon avro artı performansa bağlı ek ödemelere kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Dört yıl önce Serie A'nın en değerli oyuncusu seçilen bir oyuncu için Türkiye Süper Ligi ilk tercih olmayabilir, ancak Galatasaray'ın hırsı ortada. Kulüp, geçmişte Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi İtalya'dan yüksek profilli forvetleri başarıyla kadrosuna katmıştı ve şimdi de Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet edebilecek bir kadro kurmak amacıyla Leao'yu bir sonraki yıldız transferi olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.