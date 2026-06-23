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Portekizli João Cancelo, Dünya Kupası’ndaki eleştirilere rağmen Cristiano Ronaldo ve Neymar’ın “kimseye bir şey kanıtlamasına gerek olmadığını” vurguladı
Futbolun efsanelerini savunmak
Cancelo, ne Ronaldo’nun ne de Neymar’ın bu Dünya Kupası’nda maruz kaldıkları sert eleştirileri hak etmediklerini söyledi. Gazetecilere konuşan Cancelo, Portekiz’in DR Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından Ronaldo’nun etrafında dönen olumsuz medya ilgisinin yanı sıra, baldır sakatlığı nedeniyle ilk iki maçı kaçıran Neymar’ın Brezilya kadrosuna dahil edilip edilmemesi konusundaki tartışmaya da değindi.
"Neymar'ın ya da Cristiano'nun kimseye bir şey kanıtlaması gerektiğini düşünmüyorum," diyen Cancelo, "Yeteneği ve futbolda başardıkları her şey kendileri adına konuşuyor. Tüm bu konuşmalar sadece gösteriş amaçlı. Hem Cristiano hem de Neymar kim olduklarını ve ülkeleri için neyi temsil ettiklerini çok iyi biliyorlar," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Eşsiz uluslararası rekorlar
Ronaldo ve Neymar, yıllar boyunca kendi ülkelerine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamışlardır. Ronaldo, kısa süre önce Lionel Messi ile birlikte altı farklı Dünya Kupası turnuvasında forma giyen tek futbolcu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2003’teki ilk maçından bu yana attığı 143 golle erkekler milli takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmaya devam ediyor.
Öte yandan Neymar, 128 maçta attığı 79 golle Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu konumundadır. Ancak Neymar, Ekim 2023’te ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden beri Brezilya milli takımında forma giymemiştir ve eleştirmenler, şu anki fiziksel durumunu sorgulamaktadır. Tüm bu tartışmalara rağmen Cancelo, Ronaldo ve Neymar’ın eşsiz başarılarının dünya futbol camiasından mutlak saygı görmesi gerektiğine inanmaktadır.
Hendry, Brezilya sınavına hazır
Bu arada Jack Hendry, Çarşamba günü İskoçya’nın Brezilya ile oynayacağı maçta Neymar’la karşı karşıya gelmekten hiç çekinmediğini söyledi. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar’ın Miami’de sahalara dönmeye hazır olduğunu doğruladı. Hendry, daha önce Şampiyonlar Ligi’nde ve Suudi Arabistan’da Neymar’a karşı oynamıştı. İskoçya’nın antrenman kampında konuşan Hendry, şunları söyledi: “Evet, sorun yok. Açıkçası, o benim oynadığım ligde yoktu. Neymar'la karşı karşıya gelmekten hiç çekinmiyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum; gerçekten güzel bir mücadele olacak. Şampiyonlar Ligi'nde onunla oynamıştım... O dönemde forvet üçlüsü tabii ki Messi, Mbappé ve Neymar'dı. Bu tür anlardan çok şey öğreniyorsunuz."
- AFP
Grup aşamasının hayati önem taşıyan son maçları bizi bekliyor
Portekiz, Salı günü Özbekistan ile karşılaşacak ve ardından grup aşamasının son maçında Kolombiya ile oynayacak. Öte yandan Brezilya, Çarşamba günü İskoçya ile karşılaşarak C Grubu’nu tamamlayacak. Her iki ülke de kendi gruplarında birinciliği garantilemek ve turnuvanın eleme turlarına daha avantajlı bir yoldan ilerlemek için önümüzdeki maçlarda galibiyete son derece ihtiyaç duyuyor.