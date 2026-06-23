Portekizli João Cancelo, Dünya Kupası’ndaki eleştirilere rağmen Cristiano Ronaldo ve Neymar’ın “kimseye bir şey kanıtlamasına gerek olmadığını” vurguladı

Cancelo, ne Ronaldo’nun ne de Neymar’ın bu Dünya Kupası’nda maruz kaldıkları sert eleştirileri hak etmediklerini söyledi. Gazetecilere konuşan Cancelo, Portekiz’in DR Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından Ronaldo’nun etrafında dönen olumsuz medya ilgisinin yanı sıra, baldır sakatlığı nedeniyle ilk iki maçı kaçıran Neymar’ın Brezilya kadrosuna dahil edilip edilmemesi konusundaki tartışmaya da değindi.

"Neymar'ın ya da Cristiano'nun kimseye bir şey kanıtlaması gerektiğini düşünmüyorum," diyen Cancelo, "Yeteneği ve futbolda başardıkları her şey kendileri adına konuşuyor. Tüm bu konuşmalar sadece gösteriş amaçlı. Hem Cristiano hem de Neymar kim olduklarını ve ülkeleri için neyi temsil ettiklerini çok iyi biliyorlar," diye ekledi.