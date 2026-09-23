Portekiz yeniden sahaya dönmeye hazırlanıyor ve Jorge Jesus’un teknik direktörlükteki yeni dönemini başlatacak Uluslar Ligi’ndeki Galler maçının öncesinde, basın toplantısında söz alan isim Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, sadece bırakmaya hiç niyeti olmadığını değil, önüne son derece önemli iki hedef koyduğunu da söyledi.

CR7, geleceği hakkında çok konuştu, ancak bugün bile birçok kişinin onu yıpratmaya çalışmayı sürdürdüğünü de vurguladı. Ancak o, lafını sakınmadan, tüm kurşunlardan kaçmaya devam edeceğinin garantisini verdi.



