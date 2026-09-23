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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Portekizli Cristiano Ronaldo: "Uzun zamandır beni 'öldürmeye' çalışıyorlar ama ben kurşunlardan kaçıyorum. Birçoğu şimdiden oyun dışı kalmamı istiyor ama ben Uluslar Ligi'ni ve 1000 golü istiyorum"

C. Ronaldo
Portekiz
Portekiz - Galler
UEFA Nations League A

Portekizli forvetin bırakmaya hiç niyeti yok ve oynamaya devam ettiği sürece eleştirilerden kaçınmayı sürdürecek.

Portekiz yeniden sahaya dönmeye hazırlanıyor ve Jorge Jesus’un teknik direktörlükteki yeni dönemini başlatacak Uluslar Ligi’ndeki Galler maçının öncesinde, basın toplantısında söz alan isim Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, sadece bırakmaya hiç niyeti olmadığını değil, önüne son derece önemli iki hedef koyduğunu da söyledi.

CR7, geleceği hakkında çok konuştu, ancak bugün bile birçok kişinin onu yıpratmaya çalışmayı sürdürdüğünü de vurguladı. Ancak o, lafını sakınmadan, tüm kurşunlardan kaçmaya devam edeceğinin garantisini verdi.


  • Uzun zamandır beni öldürmeye çalışıyorlar

    "Her zaman yüzde yüz dürüst olamam, bazen politik doğrucu olmam gerekiyor. Beni yıllardır "öldürmeye" çalışan kanallar var ama hiçbir şansları yok, pompalı tüfekle bile. O durumda da kurşundan kaçarım. Buna alışığım, bu işi yirmi yıldır yapıyorum: kim olduğumu biliyorum, çocukların beni neden örnek aldığını biliyorum ve eleştirmenler her zaman olacaktır".

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  • Da Luz'da oynayamamak

    "Dragão’da iyi karşılanıyorum ve rekabet göz önüne alındığında bunu anlayabilirdim. Da Luz’da ise daha az, ancak okuduğum kadarıyla artık orada oynayamayacağız gibi görünüyor. Her halükarda, yarım düzine insanın benden hoşlanmaması beni etkilemiyor, Portekiz halkının sevgisini hissediyorum.

    Sadece bugünü düşünüyorum... Biliyorum ki birçok kişi şimdi gitmemi isterdi, ama motivasyonum beni oynamaya devam ederken görmek isteyenlerden geliyor".

  • Geleceği düşünüyorum ama devam edeceğim

    "Geleceğim hakkında her zaman düşünüyorum ama beni burada görüyorsanız, devam edeceğim anlamına gelir. Başkan ve teknik direktörle konuştum: bana güveniyorlar ve sadece gollerle değil, saha dışında da hâlâ çok şey verebileceğimi biliyorum.

    Bu pekâlâ benim son yılım olabilir ama eğer öyle olacaksa bunu zamanı geldiğinde açıklarım"

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  • 1000 GOAL VE ULUSLAR LİGİ

    "1000 gole ulaşacağım. Bunu başaracağım ama bunu takıntı haline getirmiyorum, aksi halde işler asla istediğimiz gibi gitmez. Her günün tadını çıkarmak istiyorum. Bu dört maçta da 90 dakikanın tamamında oynayamayacağımdan eminim.

    Hedefim iki yönlü: 1000 gole ulaşmak ve Uluslar Ligi'ni kazanmak. Bu yeni bir dönem."

UEFA Nations League A
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