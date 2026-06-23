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Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Portugal 2:1Getty/GOAL

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Portekiz zor bir soruyla karşı karşıya: Cristiano Ronaldo sorunu nasıl çözülecek?

FEATURES
C. Ronaldo
Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
Portekiz
Özbekistan
ABD
Kolombiya
Mısır
Suudi Arabistan
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Dünya Kupası hayalini tehdit eden bir kriz

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki altıncı katılımı, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birini onurlandıran olağanüstü bir etkinlik olması gerekiyordu. Portekizli yıldız, daha önce hiç görülmemiş tarihi bir rekoru eşitlemiş olarak turnuvaya katıldı ve dünyanın en büyük sahnesinde yaşayacağı, muhtemelen son macerasına hazırlanıyordu.

Ancak turnuvanın ilk günlerinde yaşananlar, bir futbol efsanesinin kutlanması olmaktan çok, Portekiz milli takımının tamamını saran yeni bir tartışmanın başlangıcı oldu. Bağlamından koparılmış açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılan uydurma alıntılar ve manşetlere dönüşen söylentiler, Portekiz’i bu hassas dönemde hiç de ihtiyaç duymadığı bir medya fırtınasının ortasına attı.

Daha da tehlikelisi, tartışmanın artık sadece Ronaldo’nun teknik seviyesiyle ilgili olmaması, onun milli takımdaki varlığının etkisine ve teknik direktör Roberto Martínez’in, ülkenin tarihindeki en büyük oyuncunun konumuyla çelişse bile takıma fayda sağlayacak kararları alabilme yeteneğine dair daha derin bir tartışmaya dönüşmesiydi; “BBC”nin aktardığına göre.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Krizin kıvılcımı sıradan bir maçtan çıktı

    Portekiz, Dünya Kupası’ndaki ilk maçını Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle tamamladı; bu sonuç, takımın performansı hakkında pek çok soru işareti uyandırdı.

    41 yaşındaki Ronaldo, kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Portekizli oyuncular arasında 3 şutla en fazla kaleye şut çeken oyuncu olmasına rağmen, gol atamadı ve Portekiz camiasında endişe uyandıran olumsuz serisini sürdürdü.

    Maçın ardından João Neves her zamanki gibi basının karşısına çıktı. Genç Paris Saint-Germain oyuncusu zor durumlarla başa çıkmaya alışkındır; Benfica’daki ilk dönemlerinde acı yenilgilerin ardından basına açıklama yapma sorumluluğunu üstlenmişti. Ancak bu sefer, sıradan bir cevabın ulusal bir krize dönüşeceğini tahmin edememişti.

    Ronaldo’nun milli takımdaki rolü sorulduğunda Neves, Portekiz kaptanının diğer takım arkadaşları gibi bir oyuncu olduğunu ve herkesin yaptığı gibi takıma yardım etmek için orada bulunduğunu vurguladı. Mantıklı ve basit bir cevaptı, ancak ardından gelen tepkiler fırtınalı ve beklenmedikti.

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  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Sosyal medya ateşli tartışmalara yol açıyor

    Birkaç saat içinde Neves, sosyal medya platformlarında Ronaldo’nun bazı taraftarlarından yoğun bir eleştiri yağmuruna maruz kaldı.

    Eleştirilere maruz kalan tek genç orta saha oyuncusu o değildi; kampanya, takım kaptanına ve onun görkemli geçmişine saygı göstermediği yönündeki suçlamalarla birlikte Bruno Fernandes ve milli takımın diğer bazı oyuncularına da yayıldı.

    Ronaldo, nereye giderse gitsin medyanın odak noktası olmaya alışkın olsa da, bu seferki tepkinin boyutu, futbol dünyasının en çok takip edilen oyuncusu için bile alışılmadık bir boyut kazandı.

    Kriz kısa sürede sanal dünyadan geleneksel medyaya sıçradı; analizlerde milli takım içinde Ronaldo’yu destekleyenler ile mevcut dönemin daha cesur kararlar gerektirdiğini düşünenler arasında bir bölünme olduğu konuşulmaya başlandı.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Ronaldo’ya yakın kişiler gerilimi artırıyor

    Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, Ronaldo’ya yakın bazı kişilerin krize dahil olmasıydı.

    Georgina Rodríguez, uydurma alıntılar içeren paylaşımlara tepki gösterdi, ancak daha sonra yorumunu sildi; Ronaldo’nun iki kız kardeşi ise sosyal medyada, birçok kişi tarafından oyuncuyu doğrudan savunmak ve eleştirenlere dolaylı bir saldırı olarak yorumlanan mesajlar yayınladı.

    Ayrıca Portekiz televizyon programlarında Ronaldo’nun konumu ve şu anki rolü hakkında sert tartışmalar yaşandı ve bu da meseleyi daha da büyüttü.

    Her geçen gün, konuşmalar futboldan uzaklaşıp tartışmalara, söylentilere ve bölünmelere doğru kayıyordu.

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    Milli takım yine aynı soruların baskısı altında

    Portekiz milli takımının kampında, aynı soru sürekli olarak tekrarlanıyor. Ronaldo yüzünden takım içinde bir bölünme var mı?

    Oyuncular, gelecek maçlara hazırlanmaya odaklanmak yerine, neredeyse her basın toplantısında bu soruyu yanıtlamak zorunda kalıyorlardı.

    Ruben Dias bu tartışmadan rahatsız görünüyordu ve bu konunun aslında tartışma konusu bile olmaması gerektiğini vurguladı.

    Diogo Dalot ise daha da ileri giderek, Portekiz’in başarıya ulaşmasını istemeyen kesimler olduğunu ima etti, ancak herhangi bir tarafı doğrudan isimlendirmekten kaçındı.

    Oyuncuların birlik ve beraberlik gösterme çabalarına rağmen, Ronaldo hakkındaki tartışmaların sürmesi, milli takımın bu medya girdabından kurtulmasını zorlaştırdı.

    Medya gürültüsünün ötesinde, birçok analist asıl meselenin saha içinde yaşananlarla ilgili olduğuna inanıyor.

    Ronaldo, 2022 Dünya Kupası’nda Gana karşısında penaltı golünü attığından bu yana, büyük turnuvalarda arka arkaya oynadığı on maçta gol atmayı başaramadı.

    Gol atma üzerine efsanesi inşa edilmiş bir oyuncu için bu rakam, kariyeri boyunca alıştığı rolü sürdürebilme kabiliyeti konusunda meşru sorular doğuruyor.

    Birçok uzman, sorunun artık Ronaldo’nun büyük bir oyuncu olup olmadığıyla ilgili olmadığını, çünkü bu gerçeğin inkar edilemez olduğunu, asıl sorunun ise bu aşamada Portekiz’in hücumunu yönetmek için hâlâ en iyi seçenek olup olmadığıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Ronaldo, milli takımdan daha önemli hale geldi mi?

    Bazı gözlemciler, Portekiz’de Ronaldo hakkındaki tartışmanın normal sınırları aştığını söylüyor. Onunla ilgili konuşmalar, sadece performansının değerlendirilmesi veya taktiksel rolüyle sınırlı kalmıyor; çoğu zaman futbolun ötesine geçen duygusal bir meseleye dönüşüyor.

    Birçok kişi, bu durumun oyuncuya yönelik herhangi bir teknik eleştiriyi ulusal bir simgeye yönelik kişisel bir saldırı gibi gösterdiğine inanıyor. Ancak futbol sadece duygularla yönetilmez.

    Büyük milli takımlar, isimleri ne kadar büyük olursa olsun, bireysel itibarın yerine takımın çıkarını ön planda tuttuklarında her zaman başarılı olmuşlardır. İşte tam da burada Portekiz’in karşı karşıya olduğu ikilem yatmaktadır.

    Rakamlar, Roberto Martínez’in Ronaldo’ya hâlâ neredeyse mutlak bir güven duyduğunu gösteriyor. Portekizli yıldızın İspanyol teknik direktörün yönetiminde ilk 11’de başladığı maçların çoğunda, uzun süre sahada kaldı ve nadiren erken oyundan alındı.

    Martínez, tüm oyuncuların aynı kriterlere tabi olduğunu defalarca vurgulasa da, pratikteki durum Ronaldo’nun özel muamele gördüğünü düşündürüyor. İşte bu da teknik direktörü gerçek bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

    Çünkü Ronaldo’nun verimliliğinin düşmesine rağmen ona güvenmeye devam ederse, giderek artan eleştirilere maruz kalacaktır. Rolünü azaltmaya karar verirse ise, medya ve taraftarlar arasında büyük bir tartışma dalgasıyla karşı karşıya kalacaktır.

  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Daha fazlasını hak eden altın bir nesil

    Portekiz, tarihinin en güçlü nesillerinden birine sahip. Takımın çeşitli pozisyonlarında, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva’dan Ruben Dias, João Neves ve Rafael Leão’ya kadar Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giyen parlak isimler yer alıyor.

    Birçok analist, bu neslin Dünya Kupası şampiyonluğu için rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Ancak bu hayali gerçekleştirmek için, ne kadar önemli olursa olsun tek bir oyuncuya değil, tüm takıma hizmet edecek kararlar alınması gerekiyor.

    Milli takımlar büyük turnuvaları tarihe dayanarak değil, mevcut performans ve teknik hazırlıklarına göre kazanır. Çözüm, göründüğünden daha basit olabilir. Portekiz’in tartışmayı kişiliklerden ziyade futbola yeniden odaklaması gerekiyor.

    Ayrıca, Ronaldo’yu çevreleyen medya gündemini daha sakin bir şekilde yönetmesi ve teknik direktöre duygusal ya da kamuoyu baskısı olmadan teknik kararlar alma konusunda tam özgürlük vermesi gerekiyor.

    Ronaldo'nun kendisi ise, ister gol atarak eski parlaklığını geri kazanarak, ister takımın en büyük hedefine ulaşmasına yardımcı olacak farklı bir rolü kabul ederek, uluslararası kariyerine mükemmel bir son yazmak için belki de son bir fırsatla karşı karşıya.

    Sonuçta mesele, yıllar önce kesinleşmiş olan Ronaldo’nun tarihsel konumu değil; dünyanın en büyük turnuvasını kazanmayı hedefleyen Portekiz milli takımının geleceğidir.

    Bugün akıllara gelen soru, Ronaldo’nun bir efsane olup olmadığı değil, Portekiz’in efsanesini onurlandırmakla milli takımın çıkarlarına öncelik vermek arasında bir denge kurabilip kuramayacağıdır. Zaman geçmeden Dünya Kupası hayalini kurtarmanın anahtarı, ancak bu denge olabilir.

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