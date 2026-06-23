Portekiz zor bir soruyla karşı karşıya: Cristiano Ronaldo sorunu nasıl çözülecek?

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki altıncı katılımı, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birini onurlandıran olağanüstü bir etkinlik olması gerekiyordu. Portekizli yıldız, daha önce hiç görülmemiş tarihi bir rekoru eşitlemiş olarak turnuvaya katıldı ve dünyanın en büyük sahnesinde yaşayacağı, muhtemelen son macerasına hazırlanıyordu.

Ancak turnuvanın ilk günlerinde yaşananlar, bir futbol efsanesinin kutlanması olmaktan çok, Portekiz milli takımının tamamını saran yeni bir tartışmanın başlangıcı oldu. Bağlamından koparılmış açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılan uydurma alıntılar ve manşetlere dönüşen söylentiler, Portekiz’i bu hassas dönemde hiç de ihtiyaç duymadığı bir medya fırtınasının ortasına attı.

Daha da tehlikelisi, tartışmanın artık sadece Ronaldo’nun teknik seviyesiyle ilgili olmaması, onun milli takımdaki varlığının etkisine ve teknik direktör Roberto Martínez’in, ülkenin tarihindeki en büyük oyuncunun konumuyla çelişse bile takıma fayda sağlayacak kararları alabilme yeteneğine dair daha derin bir tartışmaya dönüşmesiydi; “BBC”nin aktardığına göre.