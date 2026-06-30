Portekiz, yardımcı antrenörün babasının vefatını doğrularken Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho ile dokunaklı bir kucaklaşmaya imza attı

Portekiz, Perşembe günü Toronto’da dirençli Hırvatistan takımıyla oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde bir an önce konsantrasyonunu yeniden toplamalıdır. Martinez’in oyuncuları, tüm turnuvalarda sekiz maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisiyle bu maça giriyor; son olarak Kolombiya ile 0-0 berabere kalmışlardı. Ancak, bu yaz Dünya Kupası’ndaki her maçta gol atan istikrarlı Hırvatistan hücumunu durdurmak, Portekiz’in hem zihinsel hem de fiziksel dayanıklılığı için son derece zorlu bir sınav olacak.