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Portekiz, yardımcı antrenörün babasının vefatını doğrularken Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho ile dokunaklı bir kucaklaşmaya imza attı
Seleccao kampında bir trajedi yaşandı
Portekiz Futbol Federasyonu, takımın Hırvatistan ile oynayacağı kritik Dünya Kupası son 32 turu maçı öncesinde, 69 yaşındaki Manuel Ribeiro’nun yürek burkan vefatını doğruladı. Roberto Martinez’in takımı, Florida’daki taktik hazırlıklarına ara vererek antrenman sahasında dokunaklı bir anma töreni düzenledi. Takımın tüm üyeleri, efsanevi eski defans oyuncusuna destek olmak için kollarını birbirine kenetleyip başlarını eğdiler; Ribeiro ise daha sonra Kuzey Amerika’daki kampı terk ederek yas tutan ailesinin yanına döndü.
- Getty Images Sport
Takım, teknik direktörün etrafında kenetlendi
Oyuncular 48 yaşındaki teknik direktörü teselli ederken, antrenman sahasını derin bir kardeşlik duygusu sardı. Baş antrenör Martinez saygıyla izlerken, Ronaldo eski milli takım arkadaşıyla teselli edici bir kucaklaşma paylaştı.
Bu ciddiyet ve birlikteliğin hakim olduğu anı yakalayan milli takım yönetimi, Euro 2016 şampiyonu Ricardo Carvalho’ya yaşadığı büyük acıda destek olmak amacıyla resmi bir dayanışma mesajı yayınladı. Portekiz Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı: “Senin yanındayız. Güçlü ol, Ricardo Carvalho.
"Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takım yardımcı antrenörü Ricardo Carvalho’nun babası Manuel Ribeiro de Carvalho’nun 69 yaşında vefatı nedeniyle en derin taziyelerini sunar.”
Carvalho, hayati öneme sahip görevinden ayrıldı
Carvalho, 89 kez milli forma giydiği parlak bir futbol kariyerinin ve Marsilya’daki önceki teknik direktörlük deneyiminin ardından, 2023 yılından bu yana Martinez’in teknik ekibinin temel direklerinden biri olmuştur. Onun taktiksel yönlendirmeleri, Dünya Kupası grubunu beş puanla ikinci sırada tamamlayan Portekiz milli takımının savunma istikrarını sağlamaya yardımcı olmuştur. Takımın turnuvanın eleme turlarında daha ileriye gitmesi durumunda, bu efsanevi stoperin Atlantik’i aşarak geri dönüp dönmeyeceği ise tamamen belirsizliğini korumaktadır.
- AFP
Zorlu bir eleme mücadelesi kapıda
Portekiz, Perşembe günü Toronto’da dirençli Hırvatistan takımıyla oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde bir an önce konsantrasyonunu yeniden toplamalıdır. Martinez’in oyuncuları, tüm turnuvalarda sekiz maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisiyle bu maça giriyor; son olarak Kolombiya ile 0-0 berabere kalmışlardı. Ancak, bu yaz Dünya Kupası’ndaki her maçta gol atan istikrarlı Hırvatistan hücumunu durdurmak, Portekiz’in hem zihinsel hem de fiziksel dayanıklılığı için son derece zorlu bir sınav olacak.