Jesus, Ronaldo'nun kendisine yönelttiği patlayıcı suçlamalara kısa ve son derece profesyonel bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, çarşamba sabahı evinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, efsane golcüyle kamuoyu önünde bir söz düellosuna girme niyetinde olmadığını net biçimde ortaya koydu. Ronaldo'nun mevcut milli takım mesaisinin ortasında kadrodan ayrılma gibi benzeri görülmemiş bir adım atmasının ardından ikili arasındaki gerilim kaynama noktasına ulaştı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın yayımladığı ayrıntılı açıklamaya dair düşünceleri sorulduğunda Jesus, kartlarını açmamayı tercih etti. Jesus, A Bola'nın aktardığına göre, "Açıklamayı okudum ve şimdi her gün yaptığım gibi federasyona gidip çalışacağım, takımı ve milli takımı düşüneceğim" dedi.