AFP
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Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo’nun açıklamasını sert bir yanıtla geçiştirdi
Jesus, milli takım görevine odaklandı
Jesus, Ronaldo'nun kendisine yönelttiği patlayıcı suçlamalara kısa ve son derece profesyonel bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, çarşamba sabahı evinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, efsane golcüyle kamuoyu önünde bir söz düellosuna girme niyetinde olmadığını net biçimde ortaya koydu. Ronaldo'nun mevcut milli takım mesaisinin ortasında kadrodan ayrılma gibi benzeri görülmemiş bir adım atmasının ardından ikili arasındaki gerilim kaynama noktasına ulaştı.
Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın yayımladığı ayrıntılı açıklamaya dair düşünceleri sorulduğunda Jesus, kartlarını açmamayı tercih etti. Jesus, A Bola'nın aktardığına göre, "Açıklamayı okudum ve şimdi her gün yaptığım gibi federasyona gidip çalışacağım, takımı ve milli takımı düşüneceğim" dedi.
- AFP
Ronaldo, kamptan ayrılışıyla ilgili sessizliğini bozdu
Dram, Ronaldo'nun Portekiz kampından ayrılma kararına ilişkin uzun bir açıklama yapmasıyla başladı. Bu mesajda kaptan, ayrılışının ciddi bir mesele olduğunu kabul etti ve lider olarak statüsünün önemli bir ceza alması gerektiği anlamına geldiğini belirtti. Ancak bu platformu, Jesus'a doğrudan saldırmak için de kullandı ve teknik direktörü mevcut süreçte iki ayrı durumda sözünü tutmamakla suçladı.
Ronaldo'nun temel şikâyeti, Norveç'e karşı oynanan bir maçtan kaynaklanıyor. İddiaya göre kendisine yaklaşık 30 dakika süre alacağı söylendi, ancak ısınmasına rağmen oyuna girmeden yedek kulübesinde kaldı. Forvet ayrıca, Danimarka ile oynanacak karşılaşma öncesindeki sonraki basın toplantısında Jesus'un üzerinde anlaşmaya varılmış bir metne bağlı kalmadığını da öne sürdü. Kaptana göre teknik direktör, medya ile etkileşimine yön vermesi için bir belge talep edip bunu onayladı, ancak sonunda bunu göz ardı etti.
İç sürtüşme ve dış baskı
İkili arasındaki sürtüşmenin, oyuncunun yakın çevresinden kilit isimler ile kulüp temsilcilerinin de dahil olduğu şekilde bir süredir devam ettiği bildirildi. Ronaldo, basın toplantısı yönergelerinin, Al-Nassr sportif direktörü Simao Coutinho ile oyuncunun kişisel markası için stratejik danışman olan Tiago Craveiro'nun yer aldığı bir toplantıda ele alındığını söyledi. Bu ayrıntılar, teknik direktör ile en kıdemli oyuncusu arasındaki güvenin tamamen ortadan kalktığı parçalanmış bir ilişki tablosu çiziyor. Açıklamada yer alan özre rağmen, dürüst olmama suçlamaları Jesus'u Portekiz kamuoyu ve medyasının yoğun baskısı altına soktu
- AFP
Kaptan için olası yaptırımlar
Selecao, federasyonun merkezindeki hazırlıklarını sürdürürken, disiplin cezası ihtimali tüm yapı üzerinde büyük bir soru işareti olarak duruyor. Ronaldo da ayrılışının, verilecek herhangi bir cezada ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve bazı haberlere göre bu davranışları nedeniyle altı aya kadar men cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Portekiz Futbol Federasyonu ise artık, bir yandan kamuoyu önünde yalan söylemekle suçlanan teknik direktöre destek verirken diğer yandan en büyük ikonuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek zorunda.
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