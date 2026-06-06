Goal.com
CanlıBiletler
Portugal Chile ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Portekiz-Şili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Üzgünüm Cristiano, Selecção'un yıldızı Bruno! Rafael Leao'nun aptalca bir hareketle kırmızı kart görmesinin ardından Fernandes dostluk maçını kazandırırken, Gonçalo Guedes ise saha dışında kalan Ronaldo'nun gölgesinde kaldı

Player ratings
Dünya Kupası
Portekiz
R. Leao
C. Ronaldo
B. Fernandes
FEATURES
Portekiz - Şili
Şili
Hazırlık Maçları

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, cumartesi akşamı Lizbon'da Şili'yi 2-1 yendikleri hazırlık maçında sergilediği performansla, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde neden Portekiz'in en önemli oyuncusu olduğunu kanıtladı. Maçta kanat oyuncusu Rafael Leao'nun aptalca bir kırmızı kart görmesi ve Selecao kaptanı Cristiano Ronaldo'nun endişe verici derecede etkisiz kalması da dikkat çekti.

Leao, hem form hem de kondisyon açısından zorluklar yaşadığı, son derece sinir bozucu bir AC Milan sezonunun ardından maça çıktı; ancak ilk 45 dakika boyunca tartışmasız takımının en tehlikeli forveti oldu. Ancak, golsüz geçen ilk yarının uzatma dakikalarında Leao, sağ taç çizgisi yakınında gereksiz bir şekilde bir arbedeye karıştı ve Ivan Ramon'a saldırdığı için doğrudan kırmızı kart gördü. Ramon da bu çarpışmadaki rolü nedeniyle oyundan atıldı.

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, devre arasında bir dizi değişiklik yaptı ve bu değişikliklerden ikisi birleşerek skoru açtı. Ruben Neves, Ronaldo'nun yerine giren Goncalo Guedes'e muhteşem bir pas attı ve Guedes, mükemmel bir ilk dokunuşun ardından sağ ayağının dışıyla akıllıca vuruşunu yaptı.

Ardından Bruno, Guedes'in bir başka güzel çalışması ve Francisco Conceicao'nun ustaca pasının ardından ceza sahası dışından şutunu ağlara göndererek Portekiz'in üstünlüğünü ikiye katladı. Şili, maçın son saniyelerinde Lucas Cepeda'nın 20 metreden Rui Silva'yı geçen düşük vuruşuyla bir gol geriye geldi, ancak ev sahibi takım, Dünya Kupası öncesi son iki hazırlık maçından birini kazanmayı başardı.

Aşağıda, GOAL, Estadio Nacional'da sahaya çıkan tüm Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...

  • Joao Cancelo Portugal ChileGetty

    Kaleci ve Savunma

    Jose Sa (6/10):

    İlk yarıda oyundan alınana kadar neredeyse hiçbir şey yapmadı.

    Nelson Semedo (6/10):

    Defansif açıdan sorunsuz bir maç çıkardı ancak, tek bir güzel hareket dışında, hücumda çok az katkı sağladı.

    Ruben Dias (7/10):

    Defansda yapacak çok az işi olduğu için istediği zaman ileriye çıkabildi ve maçın başında Lawrence Vigouroux'un iyi bir kurtarışıyla golü kaçırdı.

    Renato Veiga (6/10):

    Villarreal'in genç stoperi, devre arasında oyundan alınana kadar sağlam bir performans sergiledi.

    Joao Cancelo (7/10):

    Portekiz'in en hareketli oyuncularından biriydi. Dias'ın golü kaçırmasına neden olan ortayı Cancelo yaptı; çok yönlü bek, akrobatik bir ters vuruşla Vigouroux'yu zor bir kurtarışa zorladı.

    • Reklam
  • Bernardo Silva Portugal ChileGetty

    Orta saha

    Samu Costa (6/10):

    Mallorca'nın defansif orta saha oyuncusu pek göze çarpmadı ancak devre arasında oyundan çıkmadan önce Portekiz'in maçı kontrol etmesine yardımcı oldu.

    Bernardo Silva (6/10):

    Manchester City oyuncusu, her zamanki gibi top hakimiyetinde kusursuzdu ancak erken oyundan çıkmadan önce pek bir varlık gösteremedi.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Manchester United kaptanı her zamanki gibi çok aktifti ve uzak mesafeden ustaca attığı golle Portekiz'in ikinci golünü kaydederek bir kez daha takımın en önemli oyuncusu olduğunu kanıtladı.

  • Rafael Leao Portugal ChileGetty

    Saldırı

    Francisco Conceicao (6/10):

    Her zamanki gibi hızıyla rakibe sorunlar çıkardı ve her zamanki gibi son vuruşlarında başarısız olsa da, Portekiz'in ikinci golünde rol oynadı.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Akıllı bir topuk pasıyla Leao'yu sol kanatta boş pozisyona soktu, ancak maçın büyük bölümünde pasif kaldı ve gereksiz bir ofsaytla en iyi gol fırsatını kaçırdı. Yerine giren oyuncunun gol atmasına şüphesiz çok kızacaktır.

    Rafael Leao (3/10):

    Leao, bu sezon kulüp ve milli takımda en etkili maçlarından birini oynuyordu - hatta ceza sahasına yaptığı bir atakta direğe çarptı - ancak aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu da karakteri hakkında daha fazla şüphe uyandırdı.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Rui Silva (6/10):

    İkinci yarıda Jose Sa'nın yerine kaleye geçti ve oldukça rahat bir 45 dakika geçirdi.

    Goncalo Inacio (6/10):

    Devre arasında Veiga'nın yerine oyuna girdi ve savunmaya sorunsuz bir şekilde uyum sağladı.

    Ruben Neves (7/10):

    İkinci yarıda orta sahada Samu Costa'nın yerini aldı ve Guedes'e yaptığı güzel asistle kısa sürede varlığını hissettirdi.

    Diogo Dalot (6/10):

    Semedo'nun yerine sağ bek olarak oyuna girdi.

    Goncalo Guedes (8/10):

    Ronaldo'nun yerine forvette yer aldı ve güzel bir vuruşla kaptanını gölgede bıraktı. Guedes ayrıca oyuna sonradan giren takım arkadaşı Pedro Neto için de iyi bir fırsat yarattı.

    Pedro Neto (6/10):

    Devre arasında Bernardo Silva'nın yerine oyuna girdi ve Conceicao'dan daha fazla tehdit oluşturdu.

    Joao Felix (N/A):

    Sadece son çeyrekte oyuna girdi.

    Tomas Araujo (N/A):

    Normal sürenin son dört dakikasında oyuna girdi.

    Roberto Martinez (7/10):

    İspanyol teknik adam, San Siro'da geçirdiği kötü bir sezonun ardından iyi bir performans sergileyen Leao'nun kırmızı kart görmesinden dolayı oldukça hayal kırıklığına uğramış olmalı. Ronaldo da beklentileri karşılayamadı ama Martinez'in bu konuda yapabileceği bir şey olmadığı ortada. Martinez sadece olumlu yönlere odaklanacaktır; bunların en önemlisi, Guedes'in yedek kulübesinden çok faydalı bir seçenek olabileceğini kanıtlamasıdır.

Hazırlık Maçları
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD
Şili crest
Şili
CHL
Hazırlık Maçları
Portekiz crest
Portekiz
POR
Nijerya crest
Nijerya
NGA