Portekiz-Şili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Üzgünüm Cristiano, Selecção'un yıldızı Bruno! Rafael Leao'nun aptalca bir hareketle kırmızı kart görmesinin ardından Fernandes dostluk maçını kazandıran golü attı; Goncalo Guedes ise saha dışında kalan Ronaldo'nun gölgesinde kaldı

Leao, hem form hem de kondisyon açısından zorluklar yaşadığı, son derece sinir bozucu bir AC Milan sezonunun ardından bu maça çıktı; ancak ilk 45 dakika boyunca tartışmasız takımının en tehlikeli forveti oldu. Ancak, golsüz geçen ilk yarının uzatma dakikalarında Leao, sağ taç çizgisi yakınında gereksiz bir şekilde bir itiş kakışa karıştı ve Ivan Ramon'a saldırdığı için doğrudan kırmızı kart gördü. Ramon da bu çarpışmadaki rolü nedeniyle oyundan atıldı.

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, devre arasında bir dizi değişiklik yaptı ve bu değişikliklerden ikisi birleşerek skoru açtı. Ruben Neves, Ronaldo'nun yerine giren Goncalo Guedes'e muhteşem bir pas attı ve Guedes, mükemmel bir ilk dokunuşun ardından sağ ayağının dışıyla akıllıca vuruşunu yaptı.

Ardından Bruno, Guedes'in bir başka iyi çalışması ve Francisco Conceicao'nun ustaca pasının ardından ceza sahası dışından şutunu ağlara göndererek Portekiz'in üstünlüğünü ikiye katladı. Şili, maçın son saniyelerinde Lucas Cepeda'nın 20 metreden Rui Silva'yı geçen düşük vuruşuyla bir gol geriye geldi, ancak ev sahibi takım, Dünya Kupası öncesi son iki hazırlık maçından birini kazanmayı başardı.

Aşağıda, GOAL, Estadio Nacional'da sahaya çıkan tüm Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...