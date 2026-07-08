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Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Portekiz, Roberto Martinez ve Cristiano Ronaldo’nun altın neslin Dünya Kupası’nı kazanma fırsatını boşa harcamasına asla izin vermemeliydi

Opinion
Portekiz
C. Ronaldo
Dünya Kupası
R. Martinez
FEATURES
Portekiz - İspanya

Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki son maçını “futbol için hüzünlü bir gün” olarak nitelendirdi. Oysa öyle değildi. Aslında pek de öyle sayılmaz. Ronaldo, spor tarihinin en ikonik isimlerinden biri olabilir; ancak İspanya’nın sönük bir Portekiz takımını mağlup etmesi ve Belçika’nın ABD’yi ezici bir skorla yenmesi bir araya geldiğinde, 6 Temmuz 2026 tarihi aslında futbol için oldukça iyi bir gün oldu.

Elbette bu, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarın Ronaldo’nun Dünya Kupası “rüyasının” sona ermesinden derin bir hayal kırıklığı yaşamadıkları anlamına gelmez. Hatta kendisi bile Katar 2022’deki kişisel felaketin ardından her şeyin bittiğini düşünmüştü; ancak yine de 41 yaşında altıncı kez finallere katılmayı başardı ki bu, nesnel olarak bakıldığında inanılmaz bir başarıdır ve onun olağanüstü dayanıklılığının ve meşhur fitness programının bir kanıtıdır.

Rooney, BBC Sport’ta eski Manchester United takım arkadaşı hakkında “O bir dahi, bir süperstar” dedi. “Futbola kattıkları çok nadir görülen bir şey. Bu turnuvayı kazanabileceğine inandığı için hayal kırıklığına uğrayacaktır.”

Ancak bu inancı paylaşan tek kişi Roberto Martinez’ti – ve Portekiz’in erken elenmesiyle ilgili tek gerçek üzücü nokta da budur: Bir kişinin, kendi çıkarlarını takımın ve hatta bütün bir ulusun çıkarlarının önüne koymasına defalarca izin verilmiş olması.

  • Roberto Martinez Getty

    Deli

    Sonuçta, Portekiz’in Arlington’da son 16 turunda sergilediği zayıf performansla elenmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Bu sonuç kaçınılmazdı.

    Selecao'nun Dünya Kupası serüveni her zaman gözyaşları, sert tartışmalar ve ciddi yönetim hataları suçlamalarıyla sona erecekti, çünkü Euro 2024 de tam olarak bu şekilde bitmişti. Ne de olsa, aynı şeyi tekrar tekrar yapmak deliliğin tanımıysa, o zaman Martinez bir delidir.

    Dolayısıyla, İspanya’ya yenildikleri maçta Gonçalo Ramos’u maçın tamamı boyunca yedek kulübesinde tutma kararı şok edici olmalıydı, ancak bu karar Martinez’in kadro seçimi politikasına tamamen uyuyordu: Ronaldo ve diğer 10 kişi.

    Ramos, Portekiz’in Hırvatistan’a karşı şans eseri aldığı 2-1’lik galibiyette yedek kulübesinden çıkıp galibiyet golünü atmış olabilir, ancak Martinez’in 25 yaşındaki oyuncuyu Ronaldo’nun yerine seçme ihtimali hiçbir zaman yoktu.

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  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Felaketle sonuçlanan kampanya

    Başka bir ülkenin “Altın Kuşağı”na göz kulak olma sorumluluğu kendisine açıklanamayan bir şekilde verildiği andan itibaren, eski Belçika milli takım teknik direktörü, Ronaldo’nun kendi adamı olduğunu açıkça ortaya koydu. Aslında Martinez’in yaptığı ilk şey, Suudi Arabistan’a gidip tecrübeli forvete, takımını onun etrafında şekillendirmeyi planladığını söylemekti — her ne kadar 2022 Dünya Kupası sırasında Ronaldo’nun artık en üst seviyede işin ağırlığını kaldıramadığı acı bir şekilde ortada olsa da.

    Sonuç, Ronaldo’nun Almanya’da rekor kıran 23 şut çekmesine rağmen tek bir gol bile atamadığı, felaketle sonuçlanan bir Euro 2024 kampanyası oldu.

    Martinez, o anda Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından görevden alınmalıydı; ancak iradesiz İspanyol teknik adamın görevde kalmasına izin verilmesi ve Ronaldo’nun çoktan Portekiz için bir yolcu haline gelmesi nedeniyle, bu yaz yaşanan fiyasko acı verici bir şekilde öngörülebilirdi.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Geri döndüm! Geri döndüm!"

    Turnuvanın açılış maçında Portekiz’in DR Kongo ile 0-0 berabere kalmasıyla, uyarı işaretleri en başından itibaren ortadaydı.

    Ronaldo, Özbekistan'a karşı iki gol attıktan sonra gururla "Geri döndüm! Geri döndüm!" diye haykırdı; ancak Portekiz'in Kolombiya karşısında sergilediği bir başka zayıf performansta yine ortadan kayboldu.

    Hırvatistan karşısında kazandığı bir penaltı, en azından ona Dünya Kupası eleme turlarında ilk golünü atma fırsatı verdi; ancak forvet hattında o kadar etkisizdi ki (o penaltı, tüm maç boyunca ceza sahası içindeki tek top dokunuşuydu), Ramos'un son dakikalarda muhteşem bir kafa golü atana kadar uzatmalara gideceği belli olan maçın son dakikalarında Martinez bile onu oyundan çıkarmaktan başka seçeneği olmadığını hissetti.


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    "23 yıldır beni öldürmeye çalışıyor"

    Ronaldo, emekli olma zamanının geldiğine dair daha sonra ortaya atılan iddialara öfkelendi ve başarılarına yönelik sürekli saldırılar olarak gördüğü bu eleştirilere karşılık olarak savunmaya geçti.

    "Dünya Kupası'nı kazandım diye daha fazla ya da daha az Cristiano Ronaldo olmayacağım," diye ısrar etti. "40 yaşını doldurduktan sonra maruz kaldığım eleştiriler için bile teşekkür ediyorum... Eleştiriler, insanın büyümesini sağlayan şeydir, bu yüzden bunu yaptığınız için teşekkür ederim.

    "Yarın ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo vicdanı rahat bir şekilde ayrılacak - %100 değil, %1.000, çünkü hayatta ve futbolda her şeyimi verdim. Son 23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorsunuz, ama bunun değmeyeceğini, zaman kaybı olduğunu görmüş olmalısınız; yine de deniyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi, [bunu bırakacağım] ben istediğim zaman, sizin istediğiniz zaman değil."

    Ronaldo’nun neden daha fazla saygıyı hak ettiğini düşündüğünü anlamak kesinlikle mümkün ve futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri olduğu gerçeğinin tartışmaya açık olmadığı belirtilmelidir. Ancak, uluslararası kariyerinin son üç turnuvasındaki performansları ve davranışları, mirasını ve itibarını şüphesiz lekelemiştir; çünkü o son dört yıl boyunca yarardan çok zarar vermiş biri olarak hatırlanacaktır.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir nimetten bir yüke

    Ronaldo’nun etrafında bir takım kurmak tamamen anlaşılabilir bir durumdu – ancak sadece belli bir noktaya kadar. Zaman, Kuzey Amerika’da Ronaldo’yu yakalamadı; onu 2022’den beri – belki de daha uzun süredir – avucunun içinde tutuyordu. Sonuç olarak, Ronaldo eskiden sırtında taşıdığı takım için bir yük haline geldi; 2016’da Avrupa Şampiyonası’nı kazandıklarından bu yana ne Dünya Kupası’nda ne de Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale bile ulaşamamaları bunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor.

    Bruno Fernandes gibi kilit oyuncular Dünya Kupası’nda üzerlerine düşen görevi yerine getiremediler mi? Kuşkusuz. Ancak aynı takımda bu kadar çok üst düzey yetenekli oyuncunun kötü performans sergilemesi durumunda, teknik direktör ve fiili yardımcısına sorular yöneltilmesi kaçınılmazdır.

    Böylesine güçlü bir Portekiz takımının önce Euro 2024’te, ardından da Dünya Kupası’nda bu kadar kötü performans göstermesinin hiçbir mazereti olamaz.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Daha iyisini hak etmişti

    Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves ve Fernandes, kendi pozisyonlarında dünyanın en iyi – ya da en iyilerinden biri – oyuncuları olduklarını iddia edebilirlerdi, ancak hiçbiri her zamanki performanslarına yakın bir seviyeye ulaşamadı. Neden?

    Martinez bile Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanabilecek bir takıma sahip olduğunu kabul etmişti ve bunu başaramadığına göre, "devam etmenin bir anlamı yok".

    Doğrusu, tek odak noktası kazanan bir takım kurmak yerine bir süperstara yalakalık yapmak olacaksa, onu en başından işe almanın bile bir anlamı yoktu. Martinez’in görevi, esasen hem zaman hem de harika bir oyuncu kadrosunun boşa harcanmasıydı. Bernardo Silva ve arkadaşları daha iyi, daha güçlü bir teknik direktörü hak ediyordu. Ronaldo da öyle birine ihtiyaç duyabilirdi.

    Eğer ikincil bir rol üstlenmeye ikna edilebilseydi, Portekiz için gerçekten de etkili bir yedek oyuncu olabilirdi. Bunun yerine, o kadar saçma bir şekilde şımartıldı ki, futbolun en büyük sahnesinde bir kez daha kendini rezil etti.

    Bu anlamda, milli takımdan geç de olsa ayrılması Portekiz için o kadar da üzücü bir gün değildi. Ronaldo’nun altın yıllarında takıma kattıklarına duyulan tüm minnettarlığa rağmen, ayrılışı aslında bir nevi rahatlama olarak karşılandı.