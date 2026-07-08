Portekiz, Roberto Martinez ve Cristiano Ronaldo’nun altın neslin Dünya Kupası’nı kazanma fırsatını boşa harcamasına asla izin vermemeliydi

Elbette bu, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarın Ronaldo’nun Dünya Kupası “rüyasının” sona ermesinden derin bir hayal kırıklığı yaşamadıkları anlamına gelmez. Hatta kendisi bile Katar 2022’deki kişisel felaketin ardından her şeyin bittiğini düşünmüştü; ancak yine de 41 yaşında altıncı kez finallere katılmayı başardı ki bu, nesnel olarak bakıldığında inanılmaz bir başarıdır ve onun olağanüstü dayanıklılığının ve meşhur fitness programının bir kanıtıdır.

Rooney, BBC Sport’ta eski Manchester United takım arkadaşı hakkında “O bir dahi, bir süperstar” dedi. “Futbola kattıkları çok nadir görülen bir şey. Bu turnuvayı kazanabileceğine inandığı için hayal kırıklığına uğrayacaktır.”

Ancak bu inancı paylaşan tek kişi Roberto Martinez’ti – ve Portekiz’in erken elenmesiyle ilgili tek gerçek üzücü nokta da budur: Bir kişinin, kendi çıkarlarını takımın ve hatta bütün bir ulusun çıkarlarının önüne koymasına defalarca izin verilmiş olması.