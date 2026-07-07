Portekiz için işler yolunda gitmedi; takım 2026 Dünya Kupası’ndan elendi ve bu turnuvadaki ilk zaferini bir kez daha erteledi. İspanya’yakarşı oynanan son 16 turu maçında 1-0’lık yenilgi ve Mikel Merino’nun attığı gol, Portekiz için ölümcül oldu. Böylece, Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Roberto Martinez’in liderliğindeki takımın Dünya Kupası macerası, pek çok pişmanlıkla sona erdi. Bu yenilginin sonuçları olacak: Bu, CR7’nin (daha önce de duyurmuştu) son maçı ve aynı zamanda eski Belçika teknik direktörünün deson maçı olabilir.
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Portekiz, Roberto Martinez’e veda: Yeni teknik direktör, Cristiano Ronaldo’nun en çok tercih ettiği isim olan Jorge Jesus olacak
Maçın ardından Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez şöyle konuştu: "Dünya Kupası’nın favorilerinden birine karşı oynadık. Ve bence onlara kesinlikle boy ölçüşebildik. Sahanın son üçte birinde yarattığımız fırsatlarda sadece biraz daha şanslı olsaydık yeterdi. Bence bu, turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçıydı. Maç en azından uzatmalara gidebilirdi ve bu da pek çok şeyi değiştirebilirdi."
"Bu, milli takımdaki son maçımdı. Portekiz halkına teşekkür ederim. Hayatım boyunca unutmayacağım bir anı ile ayrılıyorum. Seleção tarihindeki en iyi istatistikleri elde ettik ve Uluslar Ligi’ni kazandık. Herkese profesyonellikleri için teşekkür ederim. Artık başkanın başka bir teknik direktör seçmesi gayet doğal. Göreve geldiğimde bu Dünya Kupası’nı kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Başkan yeni bir teknik direktör atayabilirdi; sözleşmem bugün sona eriyor ve bu nedenle başka bir yol seçmesi doğru bir karar.”
İspanyol teknik direktör, Katar’daki Dünya Kupası’nın ardından Fernando Santos’un yerine geçerek Ocak 2023’ten beri Portekiz milli takımını yönetiyordu. A Bola’nın önceden bildirdiği gibi, Lizbon’da Roberto Martinez’in halefinin Jorge Jesus olacağına dair kesin bir kanaat var. 71 yaşındaki Portekizli teknik direktör, FPF Başkanı Pedro Proença tarafından seçildi: Portekiz'i, İspanya ve Fas ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'na o yönetecek. Teknik direktörlük konusunda bir usta olan Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile birlikte Suudi Pro Ligi’nde ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra geçen sezonun sonunda Al Nassr’dan ayrıldı: Eski Real Madrid yıldızı, bu teknik direktörü çok takdir ediyor; kim bilir, belki de onun yönetiminde, İspanya maçı kendi ülkesinin formasıyla son maçı olabileceğini söyledikten sonra fikrini değiştirip milli takıma geri dönebilir.
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