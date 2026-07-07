Maçın ardından Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez şöyle konuştu: "Dünya Kupası’nın favorilerinden birine karşı oynadık. Ve bence onlara kesinlikle boy ölçüşebildik. Sahanın son üçte birinde yarattığımız fırsatlarda sadece biraz daha şanslı olsaydık yeterdi. Bence bu, turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçıydı. Maç en azından uzatmalara gidebilirdi ve bu da pek çok şeyi değiştirebilirdi."





"Bu, milli takımdaki son maçımdı. Portekiz halkına teşekkür ederim. Hayatım boyunca unutmayacağım bir anı ile ayrılıyorum. Seleção tarihindeki en iyi istatistikleri elde ettik ve Uluslar Ligi’ni kazandık. Herkese profesyonellikleri için teşekkür ederim. Artık başkanın başka bir teknik direktör seçmesi gayet doğal. Göreve geldiğimde bu Dünya Kupası’nı kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Başkan yeni bir teknik direktör atayabilirdi; sözleşmem bugün sona eriyor ve bu nedenle başka bir yol seçmesi doğru bir karar.”